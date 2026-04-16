وزیر جنگ آمریکا: در صورت عدم پذیرش توافق از سوی ایران، آماده ازسرگیری نبرد هستیم

اظهارات مقامات آمریکایی و اسرائیلی در خصوص مواضع جمهوری اسلامی، مذاکرات احتمالی و آمادگی برای درگیری در منطقه، همزمان با تشدید تنش‌ها و هشدارهای نظامی در خاورمیانه.

وزیر جنگ ایالات متحده، پیت هگست، با اعلام آمادگی واشنگتن برای ازسرگیری نبرد در صورت عدم پذیرش توافق از سوی جمهوری اسلامی ایران ، بر حساسیت اوضاع کنونی در منطقه تاکید کرد. این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که تحولات منطقه‌ای و مذاکرات بین‌المللی حول محور برنامه هسته‌ای ایران و فعالیت‌های منطقه‌ای این کشور، با پیچیدگی‌های فزاینده‌ای روبرو است.

رهبر حوثی‌های یمن، عبدالملک الحوثی، که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردار است، در یک پیام ویدیویی اعلام کرد که در مذاکرات با تهران، واشینگتن خواسته‌هایی را مطرح می‌کند که پذیرش آن‌ها برای هر کشور مستقلی ناممکن است. این ادعا نشان‌دهنده شکاف عمیق در دیدگاه‌ها و منافع طرفین درگیر در منطقه است و بر تشدید تنش‌ها می‌افزاید.

در همین حال، روزنامه آلمانی زوددویچه تسایتونگ گزارش داد که آلمان آمادگی خود را برای مشارکت در یک مأموریت احتمالی تأمین امنیت تنگه هرمز، از جمله در زمینه‌های مین‌روبی و نظارت دریایی، اعلام کرده است. انتظار می‌رود فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، این پیشنهاد را در نشستی در پاریس مطرح کند، که این اقدام نشان‌دهنده تلاش‌های بین‌المللی برای تضمین امنیت مسیرهای حیاتی کشتیرانی در منطقه است.

همزمان، حملات سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق علیه اردوگاه‌ها و پایگاه‌های احزاب اپوزیسیون کرد مانند حزب کومله، حزب دموکرات کردستان ایران و پژاک، ادامه دارد و نشان‌دهنده ادامه تنش‌ها در مرزهای غربی ایران است. این حملات بخشی از رویکرد امنیتی جمهوری اسلامی در قبال گروه‌های مخالف خود در خارج از مرزها تلقی می‌شود.

در ادامه‌ی تحولات منطقه‌ای، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، جمهوری اسلامی را در 'یک دو راهی تاریخی' توصیف کرد و گفت که این کشور با انتخابی مهم بین 'پل رسیدن به آینده یا پرتگاهی از انزوا و نابودی' روبرو است. وی هشدار داد که در صورت انتخاب مسیر دوم، تهران با پیامدهای دردناک‌تری نسبت به اهداف قبلی روبرو خواهد شد. این اظهارات نشان‌دهنده فشار فزاینده اسرائیل بر جمهوری اسلامی و هشدارهای صریح درباره تبعات اقدامات آتی است.

در همین راستا، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با اشاره به مذاکرات با آمریکا، تردید تهران نسبت به حسن نیت و عدم زیاده‌خواهی آمریکایی‌ها را ابراز داشت و معتقد است که به دلیل نقض عهد در گذشته، مذاکرات دور بعدی نیز بعید است به نتیجه برسد. تسنیم افزود که واسطه پاکستانی به دنبال برگزاری دور دوم مذاکرات است، اما تهران تأکید دارد که بدون طی کردن مقدمات لازم و رسیدن به چارچوب مشخص، این مذاکرات سودی نخواهد داشت. این موضع نشان‌دهنده احتیاط و عدم اطمینان ایران به روند مذاکرات است.

در تحولی دیگر، سه مقام لبنانی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز اعلام کردند که جوزف عون، رئیس‌جمهوری لبنان، در آینده نزدیک گفت‌وگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نخواهد داشت. این خبر به احتمال زیاد منعکس‌کننده وضعیت پرتنش در روابط بین دو کشور و تلاش برای پرهیز از تشدید احتمالی تنش‌ها است.

با نگاهی به مواضع نظامی و امنیتی، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، ابراز داشت که به نظر می‌رسد مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، زخمی شده اما زنده است. او نسبت به تبعات سنگین نقض آتش‌بس از سوی جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت که 'انگیزه آن‌ها برای ماندن در آتش‌بس بالاست.' هگست همچنین مجدداً از کشورهای اروپایی به دلیل عدم مشارکت در بازگشایی تنگه هرمز انتقاد کرد و اعلام داشت که واشینگتن از مشارکت سایر کشورها در این زمینه استقبال می‌کند. این موضوع نشان‌دهنده تلاش آمریکا برای ایجاد یک ائتلاف منطقه‌ای برای تأمین امنیت دریانوردی است.

وزیر جنگ آمریکا در واکنش به گزارش‌هایی مبنی بر ارسال تسلیحات از چین به ایران، اطمینان پکن مبنی بر عدم وقوع چنین اقدامی را ابراز کرد. فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، برد کوپر، در یک نشست خبری با اشاره به دومین سفر خود به خاورمیانه در ۱۵ روز گذشته، اعلام کرد که نیروهای ایالات متحده در ۷۰ موقعیت مختلف حضور دارند. کوپر به دیدار اخیر خود با ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، اشاره کرد و گفت که 'ما همچنان در هماهنگی نزدیک هستیم.' وی همچنین از عملکرد نظامیان کشورهای حوزه خلیج فارس تمجید کرد و آن‌ها را 'فوق‌العاده' خواند.

دن کین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، اعلام کرد که محاصره دریایی جمهوری اسلامی تنها محدود به تنگه هرمز نیست و آب‌های ایران را نیز شامل می‌شود. او تأکید کرد که کشتی‌هایی که به سوی بنادر ایران در حرکت باشند یا از این بنادر خارج شوند، مورد بازرسی قرار خواهند گرفت، هرچند نیروهای آمریکایی تاکنون شناوری را در جریان این محاصره توقیف نکرده‌اند.

در پایان، کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، مجدداً بر سیاست پرهیز از مداخله در جنگ ایران تأکید کرد و گفت که تصمیم لندن تحت فشار واشینگتن یا تهدیدهای دونالد ترامپ تغییر نخواهد کرد. این موضع بریتانیا نشان‌دهنده تمایل این کشور به اجتناب از درگیر شدن مستقیم در منازعات منطقه‌ای است.





