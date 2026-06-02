Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

وزیر خارجه آمریکا در کنگره شهادت داد و گفت که ایران با مذاکره درباره برخی جنبه‌های برنامه هسته‌ای خود موافقت کرده است.

Foreign Affairs News

وزیر خارجه آمریکا در کنگره شهادت داد و گفت که ایران با مذاکره درباره برخی جنبه‌های برنامه هسته‌ای خود موافقت کرده است.
IranMezdarakProgram
📆6/2/2026 7:15 PM
📰RadioFarda_
26 sec. here / 213 min. at publisher
📊News: 752% · Publisher: 51%

وزیر خارجه آمریکا در کنگره شهادت داد و گفت که ایران با مذاکره درباره برخی جنبه‌های برنامه هسته‌ای خود که پیش‌تر از گفت‌وگو درباره آن‌ها خودداری می‌کرد، موافقت کرده است. مارک روبیو همچنین تأکید کرد که هرگونه کاهش تحریم‌ها منوط به کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای از سوی تهران است. او همچنین گفت که ایران به دلیل غنی‌سازی در سطوح بالا تحت تحریم است و فعالیت‌های هسته‌ای آن‌ها تحریم شده است. اگر با کنار گذاشتن این موارد موافقت کنند، کاهش تحریم‌ها متناسب با تعهد و پایبندی آن‌ها به این توافق‌ها اعمال خواهد شد.

وزیر خارجه آمریکا در کنگره شهادت داد و گفت که ایران با مذاکره درباره برخی جنبه‌های برنامه هسته‌ای خود که پیش‌تر از گفت‌وگو درباره آن‌ها خودداری می‌کرد، موافقت کرده است.

مارک روبیو همچنین تأکید کرد که هرگونه کاهش تحریم‌ها منوط به کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای از سوی تهران است. او همچنین گفت که ایران به دلیل غنی‌سازی در سطوح بالا تحت تحریم است و فعالیت‌های هسته‌ای آن‌ها تحریم شده است. اگر با کنار گذاشتن این موارد موافقت کنند، کاهش تحریم‌ها متناسب با تعهد و پایبندی آن‌ها به این توافق‌ها اعمال خواهد شد.

همچنین، مارک روبیو در کنگره شهادت داد که دولت ترامپ به دنبال جلب موافقت کنگره برای کاهش ۳۰ درصدی بودجه امور خارجی و افزایش ۵۰ درصدی هزینه‌های نظامی پیشنهادی خود است

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

RadioFarda_ /  🏆 13. in İR

Iran Mezdarak Program Hezte Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-02 22:28:56