وزیر خارجه آمریکا در کنگره شهادت داد و گفت که ایران با مذاکره درباره برخی جنبههای برنامه هستهای خود که پیشتر از گفتوگو درباره آنها خودداری میکرد، موافقت کرده است. مارک روبیو همچنین تأکید کرد که هرگونه کاهش تحریمها منوط به کنار گذاشتن برنامه هستهای از سوی تهران است. او همچنین گفت که ایران به دلیل غنیسازی در سطوح بالا تحت تحریم است و فعالیتهای هستهای آنها تحریم شده است. اگر با کنار گذاشتن این موارد موافقت کنند، کاهش تحریمها متناسب با تعهد و پایبندی آنها به این توافقها اعمال خواهد شد.
وزیر خارجه آمریکا در کنگره شهادت داد و گفت که ایران با مذاکره درباره برخی جنبههای برنامه هستهای خود که پیشتر از گفتوگو درباره آنها خودداری میکرد، موافقت کرده است.
مارک روبیو همچنین تأکید کرد که هرگونه کاهش تحریمها منوط به کنار گذاشتن برنامه هستهای از سوی تهران است. او همچنین گفت که ایران به دلیل غنیسازی در سطوح بالا تحت تحریم است و فعالیتهای هستهای آنها تحریم شده است. اگر با کنار گذاشتن این موارد موافقت کنند، کاهش تحریمها متناسب با تعهد و پایبندی آنها به این توافقها اعمال خواهد شد.
همچنین، مارک روبیو در کنگره شهادت داد که دولت ترامپ به دنبال جلب موافقت کنگره برای کاهش ۳۰ درصدی بودجه امور خارجی و افزایش ۵۰ درصدی هزینههای نظامی پیشنهادی خود است
Iran Mezdarak Program Hezte Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo Tango Mehrzo