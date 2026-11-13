وزیر خارجه عراق هشدار داد: وضعیت فعلی نه جنگ است نه صلح

فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق در بیانیه‌ای مهم وضعیت منطقه را غیرقابل تداوم دانست و از محاصره مرزی توسط آمریکا انتقاد کرد.

فؤاد حسین ، وزیر امور خارجه عراق ، در تازه‌ترین بیانیه خود نسبت به وضعیت ناپایدار در منطقه هشدار داد و عنوان کرد که شرایط کنونی نه در دسته جنگ قرار می‌گیرد و نه در دسته صلح. این دیپلمات ارشد عراق تصریح کرد که این وضعیت موقتی بوده و به هیچ وجه نمی‌تواند ادامه پیدا کند. وی تاکید کرد که جهان تنها دو مسیر پیش رو دارد و یا شرایط باید به سمت صلح پیش برود و یا به سمت جنگ کشیده شود.

رد حضور نیروهای نظامی ایران در عراق

فؤاد حسین در پاسخ به پرسش‌های مربوط به حضور نیروهای خارجی در خاک عراق، با صراحت اعلام کرد که از نظر نظامی، نیروهای ایرانی در این کشور حضور ندارند. وی با تکیه بر واقعیت‌های میدانی بیان کرد که اگر منظور خاصی از یگان‌های نظامی مستقر ایران در عراق باشد، چنین یگان‌هایی در این کشور وجود ندارند و این ادعاها فاقد پایه واقعی است. این اظهارات نقطه عطفی در شفاف‌سازی ادعاهای مطرح شده درباره نفوذ نظامی کشورهای خارجی در مرزهای عراق است.

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واکنش بغداد به فشارهای آمریکا برای محاصره مرزی

وزیر امور خارجه عراق درباره تلاش‌های واشنگتن برای اعمال فشار بر گذرگاه‌های مرزی و ایجاد محاصره در این کشور اظهار نظر کرد. فؤاد حسین اشاره کرد که این اقدامات به نظر می‌رسد بخشی از یک سیاست کلی مرتبط با تحریم‌ها باشد که از قبل در واشنگتن تدوین شده است. وی هشدار داد که آمریکا از تمام کشورهای همسایه خواهد خواست که در اجرای این طرح واحد، همکاری کنند.

فؤاد حسین با بیان اینکه اجرای این طرح دشوار است، آن را نوعی تحریم علیه مردم عراق تفسیر کرد. وی اضافه کرد که دولت عراق در حال گفت‌وگو با مقامات آمریکایی است و تاکنون چنین طرحی را اجرا نکرده‌اند. وزارت خارجه عراق تاکید کرد که اجرای چنین اقدامی امکان‌پذیر نیست و این موضع رسمی بغداد نسبت به فشارهای خارجی است.

پیام‌های امنیتی و دیپلماتیک به تهران و واشنگتن

در کنار اظهارات وزیر امور خارجه عراق، سیاق کلی اخبار حاکی از تنش‌های میان ایران و آمریکا و نقش قطر به عنوان میانجی است. گزارش‌ها از اختلافات آمریکا و اسرائیل بر سر آینده تقابل با ایران خبر می‌دهند. همچنین تلاش‌های قطر برای گشودن گره میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد. این تحولات نشان‌دهنده پیچیدگی روابط دیپلماتیک در خاورمیانه است.

از سوی دیگر، سردار ایزدی نیز با بیان اینکه پاسخ ایران به هرگونه تجاوز به منطقه و فلسطین اشغالی محدود نخواهد بود، مواضع نظامی ایران را شفاف کرد. در حوزه انرژی اتمی نیز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار بازگشت بازرسانش به ایران شد. این آژانس اعلام کرد که از ساخت تاسیسات جدید در اصفهان اطلاعی ندارد. این موارد همگی نشان‌دهنده حساسیت بالا در منطقه و تلاش‌های متعدد برای کنترل وضعیت است.