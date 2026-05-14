وزیر نیرو در جلسه نظارت کمیسیون عمران مجلس بر صنعت آب و برق با حضور علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس، حمیدرضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به تشریح آخرین وضعیت صنعت آب و برق کشور، چالش‌ها و برنامه‌های پیش‌رو در تابستان پرداخت. وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان مجلس، بیان کرد: در طول جنگ تلاش شده است آثار و تبعات حملات رژیم آمریکایی صهیونی به حداقل برسد. همچنین، علی‌آبادی از اجرایی شدن اقدامات بسیار اثرگذار در حوزه مدیریت و بهینه‌سازی مصرف آب و برق خبر داد و تصریح کرد: این اقدامات از عرضه تجهیزات کاهنده مصرف تا تعویض کولرهای فرسوده و اجرای طرح‌های نظارتی برای صرفه‌جویی و مدیریت مصرف را شامل می‌شود.

وزیر نیرو با بیان اینکه وضعیت آبی تهران چندان مناسب نیست، گفت: توزیع نابرابر بارش باعث شده ۱۰ استان با جمعیت بیش از ۳۵ میلیون نفر همچنان در شرایط زیرنرمال قرار داشته باشند.

در ادامه این جلسه، حمیدرضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به افزایش تاب‌آوری صنعت آب و برق کشور و ارتقای سطح پدافند غیرعامل، از وزیر نیرو، معاونین، کارکنان و نیروهای عملیاتی تشکر کرد. همچنین، علی‌آبادی از اجرایی شدن اقدامات بسیار اثرگذار در حوزه مدیریت و بهینه‌سازی مصرف آب و برق خبر داد و تصریح کرد: این اقدامات از عرضه تجهیزات کاهنده مصرف تا تعویض کولرهای فرسوده و اجرای طرح‌های نظارتی برای صرفه‌جویی و مدیریت مصرف را شامل می‌شود





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

وزیر نیرو سیاست و دولت سیاست آب و برق تلاش برای مدیریت مصرف آب و برق اجرای اقدامات برای مدیریت مصرف آب و برق تلاش برای مدیریت مصرف آب و برق در تابستان تلاش برای مدیریت مصرف آب و برق در شرایط جنگی تلاش برای مدیریت مصرف آب و برق در شرایط خشکسال تلاش برای مدیریت مصرف آب و برق در شرایط اقتصاد تلاش برای مدیریت مصرف آب و برق در شرایط سیاسی

United States Latest News, United States Headlines