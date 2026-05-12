وزیر جنگ آمریکا، پیت هگست، و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده، ژنرال دن کین، در جلسه کمیته فرعی تخصیص بودجه مجلس نمایندگان آمریکا از عملکرد دولت ترامپ در عملیات نظامی علیه رژیم ایران دفاع کردند. پیت هگست در مورد جنگ با جمهوری اسلامی گفت: «ما در حال پیروزی در جنگ با رژیم ایران هستیم. همه تواناییهای رزمی و دفاعی آنها را نابود کردهایم و به همین علت است که آنها مشتاقانه پای میز مذاکره آمدهاند، مذاکراتی که شرایط آن را پرزیدنت ترامپ تعیین میکند.»
وزیر جنگ: ما در حال پیروزی در جنگ با رژیم ایران هستیم؛ آنها در استفاده از استراتژی کرهشمالی شکست خوردند پیت هگست ، وزیر جنگ آمریکا ، و ژنرال دن کین ، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده ، روز سهشنبه ۲۲ اردیبهشت با حضور در جلسه کمیته فرعی تخصیص بودجه مجلس نمایندگان آمریکا از عملکرد دولت ترامپ در عملیات نظامی علیه رژیم ایران دفاع کردند.
پیت هگست در مورد جنگ با جمهوری اسلامی گفت: «در صورت لزوم، برنامهای برای تشدید جنگ داریم، برنامه برای تجدیدنظر و برنامهای برای انتقال داراییها داریم. » او ادامه داد که در این شرایط با توجه به اهمیت مأموریتی که رئیسجمهوری ترامپ برای اطمینان از عدم دستیابی ایران به بمب هستهای دارد «اقدام بعدی را فاش نخواهیم کرد.
» پیت هگست در این جلسه بر لزوم دریافت بودجه موردنظر، برای بهروزرسانی و مدرنسازی نیروهای نظامی آمریکا و گسترش تواناییهای نیروهای آمریکایی در سراسر جهان تاکید کرد. او خاطرنشان کرد: «ایران عملاً سعی کرد از استراتژی کره شمالی، استفاده کند تا هیچکس جرأت نکند مانع از دنبال کردن و دستیابی آنها به سلاح هستهای شود، اما رئیس جمهوری آمریکا با شجاعتی بینظیر تصمیم تاریخی را گرفت تا مقابل آنها بایستد.
» وزیر جنگ آمریکا آتشبس بین ایالات متحده و رژیم ایران را هم برقرار دانست و افزود تصمیمها با توجه به گزینههای میدان نبرد تغییر میکند، همچون پروژه آزادی که به درخواست پاکستان متوقف شد، اما هر زمان با تصمیم پرزیدنت ترامپ، تغییر خواهد کرد. او در پاسخ به پرسش برخی نمایندگان درباره جنگ با جمهوری اسلامی گفت: «ما در حال پیروزی در جنگ با رژیم ایران هستیم.
همه تواناییهای رزمی و دفاعی آنها را نابود کردهایم و به همین علت است که آنها مشتاقانه پای میز مذاکره آمدهاند، مذاکراتی که شرایط آن را پرزیدنت ترامپ تعیین میکند. » وزیر جنگ ایالات متحده در این جلسه بر عزم آمریکا و پرزیدنت ترامپ برای جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح هستهای تاکید و اضافه کرد: «ما از هر طریق ممکن هرکاری میکنیم تا جمهوری اسلامی به سلاح هستهای دست پیدا نکند.
» او در عین حال تاکید کرد که زرادخانه و ذخایر مهمات آمریکا کاملا پر است و تمامی تجهیزات نظامی لازم برای اجرای ماموریت را در اختیار دارد. ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده، هم در این جلسه از عملکرد نیروهای آمریکایی در سراسر جهان به ویژه خاورمیانه تقدیر کرد و گفت که وضعیت مهمات موجود و در اختیار ارتش آمریکا برای انجام ماموریتهایش در سراسر جهان کافی است.
او در عین حال گفت که افزایش بودجه، قدرت نظامی ایالات متحده و توان رزمی یگانها را افزایش خواهد داد. یک عضو پنتاگون نیز در پاسخ به پرسشی درباره هزینه جنگ اخیر آمریکا با جمهوری اسلامی گفت که این جنگ از ابتدا تا کنون حدود ۲۹ میلیارد دلار برای ایالات متحده هزینه داشته است
وزیر جنگ آمریکا جنگ با رژیم ایران استراتژی کرهشمالی پیت هگست ژنرال دن کین کمیته فرعی تخصیص بودجه مجلس نمایندگان آمریکا عملیات نظامی علیه رژیم ایران ایران ایالات متحده رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده جنگ اخیر آمریکا با جمهوری اسلامی هزینه جنگ اخیر آمریکا با جمهوری اسلامی بیماری کرونا اقتصاد جهانی سیاست خارجی آمریکا ترامپ