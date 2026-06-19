وزیر دفاع ژاپن درباره امضای یادداشت تفاهم پایان جنگ ایران و آمریکا و احتمال اعزام نیروهای ژاپن به تنگه هرمز اظهارنظر کرد و تاکید کرد که توکیو همچنان با ایالات متحده و دیگر کشورهای مرتبط همکاری خواهد کرد اما تصمیمی درباره ارسال نیرو در حال حاضر گرفته نشده است.
وزیر دفاع ژاپن در نشستی خبری با تمجید از امضای یادداشت تفاهم پایان جنگ میان ایران و آمریکا به سوالی درباره اعزام نیروهای دفاعی ژاپن به تنگه هرمز در چارچوب همکاری با ایالات متحده آمریکا پاسخ داد.
شینجیرو کویزومی، وزیر دفاع ژاپن امروز جمعه در نشستی خبری اعلام کرد که ژاپن امضای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا را گامی بزرگ در جهت حلوفصل اوضاع میداند. امضای یادداشت تفاهم پایان جنگ میان ایران و آمریکا که بازگشایی تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی غیرقانونی آمریکا بخشی از آن است، بامداد ۲۸ خرداد (۱۸ ژوئن) از سوی مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا انجام شد.
خبرگزاری ریانووستی گزارش داد که کویزومی در این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره احتمال اعزام نیروهای دفاعی به تنگه هرمز پس از امضای این تفاهمنامه گفت: ژاپن از امضای این تفاهمنامه بهعنوان گambi بزرگ بهسوی حلوفصل اوضاع استقبال میکند اما درباره اعزام نیروهای دفاعی هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده است. وزیر دفاع ژاپن افزود که توکیو با متحد自身 ایالات متحده آمریکا以及其他 کشورهای ذینفع همکاری دقیق خواهد کرد و اقدامات لازم را در چارچوب قوانین بینالمللی و داخلی بررسی خواهد کرد.
بر اساس این تفاهمنامه، دو کشور ۶۰ روز فرصت دارند تا درباره توافق نهایی پیرامون موضوعاتی، از جمله هستهای ایران و تحریمهای آمریکا مذاکره کنند. اظهارات وزیر دفاع ژاپن درباره اعزام نیروی دفاعی به خلیج فارس با هدفی که پیشتر از سوی آمریکا و متحدان آن کمک به تامین آزادی دریانوردی در تنگه هرمز و تامین امنیت آن، از جمله در قالب عملیات مینروی عنوان شده، در حالی است که اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گفتوگو با الجزیره تاکید کرد: بازگشایی تنگه هرمز صراحتا بر اساس تفاهمنامه بر عهده طرف ایرانی است و هرگونه ادعای دخالت خارجی را رد میکنیم.
بقایی افزود: مطلقا هیچ نیازی به مداخله هیچ خارجی نیست و هرگونه مداخلهای صرفا اوضاع را پیچیدهتر میکند. در نتیجه آتشافروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و با تکرار حملات غیرقانونی علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران از ۹ اسفند ۱۴۰۴، مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند کلیه ترددها از این آبراه مهم بینالمللی که در آبهای سرزمینی و خط ساحلی ایران و عمان واقع شده است، باید با هماهنگی ایران انجام شود و کشتیهای مرتبط با آمریکا و رژیم صهیونیستی و متحدان آنها اجازه عبور نخواهند داشت.
طبق بند ۵ یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا، ایران تعیین کننده وضعیت اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز است و البته در این باره با عمان گفتوگو میکند
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