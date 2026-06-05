در حاشیه اجلاس وزرای کشور سازمان همکاری‌ شانگزی، اسکندر مومنی با ولادیمیر کولوکولتسف درباره مواضع مشترک در برابر فشارهای غربی، تبادل تجربیات در مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و امضای اسناد همکاری آینده صحبت کرد.

وزیر کشور ایران در حاشیه اجلاس وزرای کشور عضو سازمان همکاری‌ شانگزی که در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار شد، با ولادیمیر کولوکولتسف، وزیر داخلی فدراسیون روسیه به گفت‌وگو نشست.

این دیدار که در تاریخ ۱۵ خرداد برگزار شد، فرصتی برای تبادل نظر درباره مواضع مشترک دو کشور در مقابل فشارهای غربی فراهم کرد. اسکندر مومنی، وزیر کشور، با اشاره به موضع ثابت روسیه در مورد جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی، از تقدیر روسیه نسبت به ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدات بین‌المللی سخن گفت.

همچنین وی به نقش روسیه در حمایت از دیپلماتیک ایران پرداخته و از رهبری آقای ولادیمیر کولوکولتسف در نشست وزرای کشور عضو سازمان همکاری‌ شانگزی تشکر کرد. وزیر داخلی روسیه نیز به انتقادات خود از استانداردهای دوگانه غرب در مواجهه با ایران و روسیه پرداخت و تأکید کرد که این دو کشور باید در مسیر مقابله با تهدیدات مشترک گام بردارند. در ادامه مذاکرات، طرفین بر ضرورت همکاری در حوزه‌های امنیتی مشترک تأکید کردند.

ولادیمیر کولوکولتسف بیان کرد که آمادگی دارد تجربیات خود در زمینه مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و به ویژه مواد مخدر صنعتی با جمهوری اسلامی ایران به اشتراک بگذارد. این همکاری می‌تواند شامل تبادل اطلاعات، برنامه‌های آموزشی و تقویت توانمندی‌های نیروی انتظامی هر دو کشور باشد. دو کشور همچنین تمایل خود را برای بررسی نهایی پیش‌نویس اسناد همکاری که قبلاً تبادل شده بود، اعلام کردند و امیدوارند در اولین فرصت این اسناد به امضای نهایی برسد.

این گام می‌تواند چارچوبی مستحکم برای روابط دو جانبه در زمینه امنیتی و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته ایجاد کند. سفری که برای شرکت در این اجلاس به قرقیزستان انجام شد، با حضور گروهی از مقامات کلیدی وزارت کشور از جمله تقوی مشاور وزیر، موسوی مشاور وزیر، جواهری رئیس امور بین‌الملل، خواجه‌نژاد رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و محمد مهدی آبادی معاون مدیرکل اوراسیای وزارت خارجه برگزار شد.

این گروهای همراهی می‌کردند تا راهبری مناسبی برای مذاکرات فراهم کنند و ارتباطات لازم با مقامات میزبان را برقرار سازند. پس از اتمام مذاکرات، وزیر کشور تاکید کرد که محاصره دشمن هیچ تأثیری بر امنیت مرزها نخواهد داشت و ایران همچنان از موقعیت استراتژیک خود در منطقه بهره می‌برد. این دیدار نشانگر تعمیق روابط استراتژیک بین ایران و روسیه در بستر سازمان همکاری‌ شانگزی است و می‌تواند مسیر جدیدی برای همکاری‌های آینده در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی باز کند





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