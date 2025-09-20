وزیر علوم ایران: بیش از ۳۰۰ دانشجوی محروم از تحصیل بازگشتند، اما تغذیه دانشجویی «کمونیستی» است

وزیر علوم ایران در آستانه بازگشایی دانشگاهها، به موضوع دانشجویان محروم از تحصیل و وضعیت زندانیان دانشجویی پرداخت. وی از بازگشت بیش از ۳۰۰ دانشجو به دانشگاهها خبر داد، اما از وضعیت تغذیه دانشجویی انتقاد کرد و آن را «کمونیستی» خواند.
حسین سیمایی صراف، وزیر علوم ایران، در آستانه بازگشایی دانشگاهها در یک نشست خبری در دانشگاه تربیت مدرس تهران، به موضوع دانشجو یان محروم از تحصیل پرداخت. وی با اشاره به اعتراضات سال ۱۴۰۱، اعلام کرد که در حال حاضر هیچ دانشجو یی از این اعتراضات در زندان به سر نمیبرد و تنها سه یا چهار دانشجو در زندان هستند. او افزود که بیش از ۳۰۰ دانشجو یی که پس از اعتراضات ۱۴۰۱ از تحصیل محروم شده بودند، با عفو رهبری به دانشگاهها بازگشتهاند.
با این حال، وی تاکید کرد که برای دانشجویان زندانی که درخواست عفو ندادهاند، از جانب او و وکلایشان کاری برنمیآید. این اظهارات در حالی بیان شد که برخی گروهها و فعالان دانشجویی، از جمله حساب خبرنامه امیرکبیر، این سخنان را «تناقضگو» توصیف کرده و با واقعیتهای موجود در تضاد دانستند، به ویژه در مورد سرکوب و فشارهایی که بر دانشجویان اعمال میشود. این نشست خبری در حالی برگزار شد که فضای دانشگاهها به طور سنتی در آستانه سال تحصیلی جدید، شاهد بحثها و تنشهای مختلفی بوده است. وزیر علوم در سخنان خود، به فعالیتهای سیاسی دانشجویان نیز اشاره کرد و تاکید نمود که دانشگاه، خانه احزاب نیست و احزاب نباید فعالیتهایی را که در خارج از دانشگاه نمیتوانند انجام دهند، به محیط دانشگاه منتقل کنند. این سخنان به نوعی پاسخی به نگرانیهایی بود که درباره حضور و فعالیتهای سیاسی در دانشگاهها وجود دارد. او همچنین بر لزوم حفظ فضای علمی و آموزشی در دانشگاهها تاکید کرد و خواستار پرهیز از تنشها و درگیریهای سیاسی شد که ممکن است به روند آموزشی آسیب برساند. وزیر علوم در این نشست خبری به مسائلی دیگری نیز پرداخت، از جمله وضعیت دانشجویان زندانی، بودجه تغذیه دانشجویی و کیفیت نامطلوب غذا در دانشگاهها. او در مورد وضعیت ضیاء نبوی، دانشجوی سابق که پس از حمله اسرائیل به زندان اوین بازداشت شد، گفت که درخواست عفو منوط به تقاضای فرد است و وی نمیتواند از طرف کسی تقاضای عفو کند. در این میان، امیرحسین مرادی و علی یونسی، دو دانشجوی زندانی با انتشار نامهای از درون زندان، با اشاره به فضای خفقان حاکم بر دانشگاهها و زندانها، تاکید کردند که مبارزه برای آزادی، دستهای آنها را از زندان تا دانشگاه پیوند میزند. این دو دانشجو که از دانشجویان المپیادی دانشگاه شریف بودند، در سال ۱۳۹۹ بازداشت شده و به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به احکام سنگینی محکوم شدهاند. این وضعیت، نشان دهنده چالشهای متعددی است که دانشجویان در ایران با آن مواجه هستند، از جمله محدودیتهای آموزشی، سیاسی و اجتماعی.\وزیر علوم در ادامه سخنان خود به موضوع بودجه تغذیه دانشجویی نیز پرداخت. او با اشاره به تخصیص ۱۱ هزار میلیارد تومان بودجه برای تغذیه دانشجویان که بیش از ۲۲ درصد از بودجه دانشگاهها را شامل میشود، از وضعیت موجود ابراز نارضایتی کرد. وی این نوع خدمات را «خدمات کمونیستی» توصیف کرد و گفت که با وجود صرف هزینههای زیاد، رضایت کافی حاصل نشده است. او همچنین وعده داد که روند تغذیه دانشجویی را تغییر داده و به سمت بهبود آن حرکت خواهد کرد. این اظهارات در حالی مطرح شد که مسئله کیفیت نامطلوب غذای دانشجویان، یکی از موضوعات همیشگی اعتراضات و تحصنهای دانشجویی در دانشگاههای مختلف ایران بوده است. دانشجویان بارها نسبت به کیفیت پایین غذا، کمبود تنوع و عدم تناسب قیمت با کیفیت غذا اعتراض کردهاند. وزیر علوم با این اظهارات، به نوعی به این انتقادات پاسخ داد و وعده بهبود وضعیت را داد، هرچند که نحوه و چگونگی این تغییرات هنوز مشخص نیست. این موضوع، نشان دهنده اهمیت رفاه دانشجویان و توجه به نیازهای اولیه آنها در محیط دانشگاه است. بهبود کیفیت غذا و خدمات تغذیه، میتواند نقش مهمی در افزایش رضایت دانشجویان و ایجاد فضای مناسبتری برای تحصیل و فعالیتهای علمی داشته باشد. این در حالی است که دانشجویان در شرایط فعلی، با مشکلات متعددی از جمله مشکلات اقتصادی، محدودیتهای اجتماعی و سیاسی روبرو هستند. وزیر علوم در این نشست خبری به مسائل دیگری نیز پرداخت، از جمله وضعیت دانشجویان زندانی، بودجه تغذیه دانشجویی و کیفیت نامطلوب غذا در دانشگاهها. او در مورد وضعیت ضیاء نبوی، دانشجوی سابق که پس از حمله اسرائیل به زندان اوین بازداشت شد، گفت که درخواست عفو منوط به تقاضای فرد است و وی نمیتواند از طرف کسی تقاضای عفو کند.\مسائل مطرح شده در این نشست خبری، نشاندهنده پیچیدگیهای متعددی است که نظام آموزش عالی ایران با آن مواجه است. از یک سو، تلاش برای حفظ ثبات و آرامش در دانشگاهها و از سوی دیگر، رسیدگی به مطالبات و نیازهای دانشجویان. تعارض بین این دو هدف، همواره چالشبرانگیز بوده است. وضعیت دانشجویان زندانی، محدودیتهای سیاسی و اجتماعی، کیفیت نامطلوب خدمات رفاهی و تغذیه، و همچنین فعالیتهای سیاسی در دانشگاهها، از جمله موضوعاتی هستند که نیازمند بررسی و رسیدگی جدی هستند. وزیر علوم با اشاره به بازگشت بیش از ۳۰۰ دانشجو به دانشگاهها، سعی در نشان دادن رویکرد مثبت دولت در قبال دانشجویان معترض داشت. اما انتقادات گسترده از سوی گروههای دانشجویی و فعالان مدنی، حاکی از آن است که این اقدامات کافی نبوده و همچنان نگرانیهای جدی در مورد وضعیت دانشجویان وجود دارد. همچنین، اظهارات وزیر علوم در مورد بودجه تغذیه دانشجویی و وعده بهبود کیفیت آن، نشاندهنده توجه به مسائل رفاهی دانشجویان است. با این حال، نحوه اجرای این وعدهها و دستیابی به نتایج مطلوب، نیازمند برنامهریزی دقیق و همکاری میان مسئولان دانشگاهی، دانشجویان و نهادهای ذیربط است. در نهایت، این نشست خبری، نشاندهنده تلاش دولت برای مدیریت مسائل مختلف در دانشگاهها و ایجاد فضایی مناسب برای تحصیل و فعالیتهای علمی است. اما موفقیت در این زمینه، نیازمند رویکردی جامع و همهجانبه است که به تمامی جوانب مشکلات دانشجویان توجه داشته باشد و راهحلهای پایدار و اثربخشی را ارائه دهد. از جمله این راهکارها میتوان به آزادی دانشجویان زندانی، فراهم کردن زمینه برای فعالیتهای سیاسی و اجتماعی دانشجویی، بهبود کیفیت خدمات رفاهی و آموزشی، و همچنین ایجاد فضای امن و آزاد برای بیان دیدگاهها و نظرات مختلف اشاره کرد
