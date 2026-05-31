مسعود پزشکیان ، وزیر نیرو ، دیروز در نشست مدیریت بحران آب از حاضران در جلسه خواسته است که در راستای مدیریت مصرف انرژی ، کتهای خود را در آورند.
این درخواست در ادامه کمپینی است که در ژاپن با نام کولبیز اجرا شده است. این کمپین با هدف کاهش مصرف برق و مقابله با گرمایش زمین طراحی شده بود و بر اساس آن، کارمندان اجازه یافتند که با پوششی خنکتر از کت و شلوار رسمی در محل کار حاضر شوند و دمای سامانههای تهویه بر روی ۲۸ درجه سانتیگراد تنظیم شود.
این اقدام نشان میدهد که دولت چهاردهم نیز به دنبال فرهنگسازی مشابهی برای مدیریت بار شبکهٔ برق در پیک تابستان است.
