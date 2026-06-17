Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

وزرای خارجه ایران و چین در تماس تلفنی درباره یادداشت تفاهم اسلام‌آباد و روابط دو کشور گفتگو کردند

Foreign Affairs News

وزرای خارجه ایران و چین در تماس تلفنی درباره یادداشت تفاهم اسلام‌آباد و روابط دو کشور گفتگو کردند
ایران و چینزادداشت تفاهم اسلام‌آبادروابط دو کشور
📆6/17/2026 2:19 PM
📰MashreghNews
80 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 63% · Publisher: 63%

وزرای خارجه ایران و چین در تماس تلفنی درباره یادداشت تفاهم اسلام‌آباد و روابط دو کشور گفتگو کردند. وزیر خارجه کشورمان در این گفتگو، ضمن تشریح جزییات یادداشت تفاهم برای همتای چینی خود، از حمایت‌های پکن از روند مذاکرات و پشتیبانی این کشور از یادداشت تفاهم مربوطه قدردانی و تشکر کرد. همچنین با اشاره به تجارب گذشته که موجب شکل‌گیری بی‌اعتمادی عمیق ایران نسبت به آمریکا شده است، مسئولیت اجرای کامل و حسن اجرای مفاد این تفاهم بر عهده ایالات متحده آمریکاست. وزیر امور خارجه چین نیز با استقبال از یادداشت تفاهم، از ایستادگی دولت و ملت ایران در برابر فشارها و سیاست‌های زورگویانه تقدیر کرد و در عین حال، رویکرد مسئولانه و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در مسیر حل‌وفصل مسائل و پیشبرد گفت‌وگوها را مورد تحسین قرار داد.

به گزارش مشرق، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وانگ یی وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین، بعد از ظهر امروز چهارشنبه، طی یک تماس تلفنی گفتگو و تبادل نظر کردند.

وزیر خارجه کشورمان در این گفتگو، ضمن تشریح جزییات یادداشت تفاهم اسلام آباد برای همتای چینی خود، اظهار امیدواری کرد که ایران و چین بتوانند از فرصت های این تفاهم نامه برای توسعه روابط خود به ویژه در حوزه های انرژی و اقتصادی بهره مند شوند. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به سطح بالای اعتماد متقابل میان جمهوری اسلامی ایران و چین و اهمیت راهبردی روابط دو کشور، از حمایت‌های پکن از روند مذاکرات و نیز پشتیبانی این کشور از یادداشت تفاهم مربوطه قدردانی و تشکر کرد.

عراقچی همچنین با اشاره به تجارب گذشته که موجب شکل‌گیری بی‌اعتمادی عمیق ایران نسبت به آمریکا شده است، تصریح کرد: «مسئولیت اجرای کامل و حسن اجرای مفاد این تفاهم، به‌ویژه در زمینه پایان دادن به جنگ در تمامی جبهه‌ها، بر عهده ایالات متحده آمریکاست. » وزیر امور خارجه چین نیز با استقبال از یادداشت تفاهم، از ایستادگی دولت و ملت ایران در برابر فشارها و سیاست‌های زورگویانه تقدیر کرد و در عین حال، رویکرد مسئولانه و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در مسیر حل‌وفصل مسائل و پیشبرد گفت‌وگوها را مورد تحسین قرار داد.

وانگ یی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق و کامل مفاد این تفاهم‌نامه، همچنین آمادگی چین را برای همکاری در راستای تسهیل اجرای آن، تقویت تعاملات منطقه‌ای و کمک به رفع ابهامات و چالش‌های موجود بین کشورهای منطقه اعلام کرد. وزرای امور خارجه ایران و چین همچنین با تأکید بر ضرورت حمایت جامعه بین‌المللی از این یادداشت تفاهم، بر مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌عنوان نهاد اصلی حافظ صلح و امنیت بین‌المللی در پشتیبانی از اجرای مؤثر و پایبندی به مفاد این تفاهم‌نامه تأکید کردند.

طرفین همچنین ضمن مرور برخی موضوعات دوجانبه، اظهار امیدواری کردند که فرصت این تفاهم، فصل جدیدی را در روابط ایران و چین خواهد گشود

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

MashreghNews /  🏆 5. in İR

ایران و چین زادداشت تفاهم اسلام‌آباد روابط دو کشور وزرای خارجه ایران و چین تجارب گذشته ایالات متحده آمریکا حمایت جامعه بین‌المللی شورای امنیت سازمان ملل متحد

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-17 17:20:50