وزرای خارجه ایران و چین در تماس تلفنی درباره یادداشت تفاهم اسلامآباد و روابط دو کشور گفتگو کردند. وزیر خارجه کشورمان در این گفتگو، ضمن تشریح جزییات یادداشت تفاهم برای همتای چینی خود، از حمایتهای پکن از روند مذاکرات و پشتیبانی این کشور از یادداشت تفاهم مربوطه قدردانی و تشکر کرد. همچنین با اشاره به تجارب گذشته که موجب شکلگیری بیاعتمادی عمیق ایران نسبت به آمریکا شده است، مسئولیت اجرای کامل و حسن اجرای مفاد این تفاهم بر عهده ایالات متحده آمریکاست. وزیر امور خارجه چین نیز با استقبال از یادداشت تفاهم، از ایستادگی دولت و ملت ایران در برابر فشارها و سیاستهای زورگویانه تقدیر کرد و در عین حال، رویکرد مسئولانه و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در مسیر حلوفصل مسائل و پیشبرد گفتوگوها را مورد تحسین قرار داد.
به گزارش مشرق، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وانگ یی وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین، بعد از ظهر امروز چهارشنبه، طی یک تماس تلفنی گفتگو و تبادل نظر کردند.
وزیر خارجه کشورمان در این گفتگو، ضمن تشریح جزییات یادداشت تفاهم اسلام آباد برای همتای چینی خود، اظهار امیدواری کرد که ایران و چین بتوانند از فرصت های این تفاهم نامه برای توسعه روابط خود به ویژه در حوزه های انرژی و اقتصادی بهره مند شوند. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به سطح بالای اعتماد متقابل میان جمهوری اسلامی ایران و چین و اهمیت راهبردی روابط دو کشور، از حمایتهای پکن از روند مذاکرات و نیز پشتیبانی این کشور از یادداشت تفاهم مربوطه قدردانی و تشکر کرد.
عراقچی همچنین با اشاره به تجارب گذشته که موجب شکلگیری بیاعتمادی عمیق ایران نسبت به آمریکا شده است، تصریح کرد: «مسئولیت اجرای کامل و حسن اجرای مفاد این تفاهم، بهویژه در زمینه پایان دادن به جنگ در تمامی جبههها، بر عهده ایالات متحده آمریکاست. » وزیر امور خارجه چین نیز با استقبال از یادداشت تفاهم، از ایستادگی دولت و ملت ایران در برابر فشارها و سیاستهای زورگویانه تقدیر کرد و در عین حال، رویکرد مسئولانه و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در مسیر حلوفصل مسائل و پیشبرد گفتوگوها را مورد تحسین قرار داد.
وانگ یی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق و کامل مفاد این تفاهمنامه، همچنین آمادگی چین را برای همکاری در راستای تسهیل اجرای آن، تقویت تعاملات منطقهای و کمک به رفع ابهامات و چالشهای موجود بین کشورهای منطقه اعلام کرد. وزرای امور خارجه ایران و چین همچنین با تأکید بر ضرورت حمایت جامعه بینالمللی از این یادداشت تفاهم، بر مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل متحد بهعنوان نهاد اصلی حافظ صلح و امنیت بینالمللی در پشتیبانی از اجرای مؤثر و پایبندی به مفاد این تفاهمنامه تأکید کردند.
طرفین همچنین ضمن مرور برخی موضوعات دوجانبه، اظهار امیدواری کردند که فرصت این تفاهم، فصل جدیدی را در روابط ایران و چین خواهد گشود
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