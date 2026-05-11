وزارت دفاع آمریکا در اقدامی کم‌سابقه‌، محل استقرار یک زیردریایی هسته‌ای مسلح به موشک‌های بالستیک آمریکا را فاش کرد. این اقدام یک روز پس از رد پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی از سوی رییس‌جمهوری آمریکا انجام شد.

وزارت دفاع آمریکا در اقدامی کم‌سابقه، محل استقرار یک زیردریایی هسته‌ای مسلح به موشک‌های بالستیک آمریکا را فاش کرد. دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا ، دوشنبه گفت آتش‌بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد.

یک زیردریایی آمریکایی ۱۳ اسفند در نزدیکی سریلانکا یک ناو جنگی ایرانی به نام «دنا» را هدف قرار داد که در نتیجه آن دست‌کم ۸۷ نفر کشته شدند. ترامپ دوشنبه نارضایتی خود از پاسخ ارائه شده از سوی تهران را ابراز کرد و گفت: «وضعیت آتش‌بس شبیه به وقتی است که پزشک می‌گوید احتمال زنده ماندن عزیزتان در اغما تقریبا یک درصد است.

» در روزهای گذشته آتش‌بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی با تبادل آتش میان طرفین و شلیک موشک و پهپاد از سوی ایران به قطر، کویت و امارات با چالش روبه‌رو شده است





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

آمریکا وزارت دفاع زیردریایی‌های هسته‌ای نفتراش را برای حمله پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی ذخیره سازی تصادفی سی پیک

United States Latest News, United States Headlines