وزارت دفاع آمریکا در اقدامی کمسابقه، محل استقرار یک زیردریایی هستهای مسلح به موشکهای بالستیک آمریکا را فاش کرد. دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا ، دوشنبه گفت آتشبس میان آمریکا و جمهوری اسلامی در وضعیت شکنندهای قرار دارد.
یک زیردریایی آمریکایی ۱۳ اسفند در نزدیکی سریلانکا یک ناو جنگی ایرانی به نام «دنا» را هدف قرار داد که در نتیجه آن دستکم ۸۷ نفر کشته شدند. ترامپ دوشنبه نارضایتی خود از پاسخ ارائه شده از سوی تهران را ابراز کرد و گفت: «وضعیت آتشبس شبیه به وقتی است که پزشک میگوید احتمال زنده ماندن عزیزتان در اغما تقریبا یک درصد است.
» در روزهای گذشته آتشبس میان آمریکا و جمهوری اسلامی با تبادل آتش میان طرفین و شلیک موشک و پهپاد از سوی ایران به قطر، کویت و امارات با چالش روبهرو شده است
