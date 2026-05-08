وزارت دفاع آمریکا برای نخستین بار و با هدف «شفاف‌سازی» بخشی از فایل‌ها و اسناد مربوط به پدیده‌های ناشناس و غیرعادی فضایی را منتشر کرد. این انتشار در پی دستور رئیس جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، برای آغاز فرآیند شناسایی و شفاف‌سازی کامل این پدیده‌های ناشناخته کیهانی است. وزارت جنگ آمریکا اعلام کرده است که همه سندهایی که در قالب بیش از ۱۶۰ فایل شامل عکس، ویدیو و متن در دسترس عموم قرار گرفته‌اند پیشتر، از نظر امنیتی بررسی شده‌اند.

انتشار این اسناد که قرار است به صورت دوره‌ای ادامه داشته باشد، در پی دستور رئیس جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، برای آغاز فرآیند شناسایی و شفاف‌سازی کامل این پدیده‌های ناشناخته کیهانی آغاز شده است. به گفته وزارت جنگ آمریکا، همه سندهایی که اکنون در قالب بیش از ۱۶۰ فایل شامل عکس، ویدیو و متن در دسترس عموم قرار گرفته‌اند پیشتر، از نظر امنیتی بررسی شده‌اند.

پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده اوایل اسفند ۱۴۰۴، اعلام کرده بود که تیم‌های تحت مدیریت او، در حال کار بر روی روند شناسایی و از حالت محرمانه خارج کردن پرونده‌های مربوط به اشیا پرنده ناشناس و پدیده‌های پرنده ناشناس هستند. به پیت هگست وزیر جنگ دستور داده است تا انتشار پرونده‌های دولتی درباره این پدیده‌ها را شروع کند. یو‌اف‌او یا «جسم پرنده ناشناس» و یو‌ای‌پی یا «پدیده‌های هوایی ناشناس»، از دهه ۱۹۴۰ میلادی در کانون توجه جهانی قرار گرفتند.

بسیاری از مردم عادی از این اجسام که به صورت ذرات نورانی پر سرعت در آسمان دیده شده‌اند، به عنوان «بشقاب پرنده» یاد می‌‌کنند





