وزارت خزانهداری آمریکا با اعمال تحریمهای جدید علیه ۴ فرد و ۴ نهاد مرتبط با ایران، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال ایران را نیز تحریم کرد. طبق گزارش تلویزیون خبری «سیانان»، دولت «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا درحالیکه ادعای مذاکره با ایران را دارد، در جدیدترین اقدام خصمانه خود بزرگترین صرافی ارز دیجیتال ایران را تحریم کرد. وزارت خزانهداری ایالات متحده در ادعایی نوبیتکس را به «تسهیل پرداختهای مرتبط با فعالیتهای ایران، تلاشهای دور زدن تحریمها و تراکنشهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» متهم کرد. این تحریمهای آمریکا، نوبیتکس، مدیرعامل و سه نفر از بنیانگذاران آن و همچنین سه صرافی ارز دیجیتال دیگر ایرانی را هدف قرار میدهند.
وزارت خزانهداری آمریکا شامگاه سهشنبه با انتشار بیانیهای اعلام کرد: تحریمهایی علیه ۴ فرد و ۴ نهاد مرتبط با ایران اعمال شد. طبق گزارش تلویزیون خبری «سیانان»، دولت «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا درحالیکه ادعای مذاکره با ایران را دارد، در جدیدترین اقدام خصمانه خود بزرگترین صرافی ارز دیجیتال ایران را تحریم کرد.
وزارت خزانهداری ایالات متحده در ادعایی نوبیتکس را به «تسهیل پرداختهای مرتبط با فعالیتهای ایران، تلاشهای دور زدن تحریمها و تراکنشهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» متهم کرد. این تحریمهای آمریکا، نوبیتکس، مدیرعامل و سه نفر از بنیانگذاران آن و همچنین سه صرافی ارز دیجیتال دیگر ایرانی را هدف قرار میدهند.
سنتکام حملات ایران به پایگاههای آمریکا را تایید کرد / ۵ موشک بالستیک به سمت کویت و بحرین شلیک شدترامپ، اوباما و برجام؛ انتخاباتیترین پدیده ایرانی خارج از ایران در تاریخ! قیمت طلا ۱۸ عیار امروز سهشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵/کاهش قیمت طلابرندگان قرعه کشی بهمن موتور خرداد ۱۴۰۵ بخوانند/ فرصت تکمیل وجه اعلام شدقیمت سکه پارسیان امروز سهشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵/ پارسیان ۲۰۰ سوتی امروز چند؟ + جدو
Iran Trump Nobitas Sector Attack Missile Gold Coin Bidens Obama Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iran