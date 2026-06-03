Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدید علیه ایران اعمال می‌کند

Politics News

وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدید علیه ایران اعمال می‌کند
IranTrumpNobitas
📆6/3/2026 4:15 AM
📰SharghDaily
36 sec. here / 257 min. at publisher
📊News: 910% · Publisher: 68%

وزارت خزانه‌داری آمریکا با اعمال تحریم‌های جدید علیه ۴ فرد و ۴ نهاد مرتبط با ایران، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال ایران را نیز تحریم کرد. طبق گزارش تلویزیون خبری «سی‌ان‌ان»، دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا درحالی‌که ادعای مذاکره با ایران را دارد، در جدیدترین اقدام خصمانه خود بزرگترین صرافی ارز دیجیتال ایران را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در ادعایی نوبیتکس را به «تسهیل پرداخت‌های مرتبط با فعالیت‌های ایران، تلاش‌های دور زدن تحریم‌ها و تراکنش‌های مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» متهم کرد. این تحریم‌های آمریکا، نوبیتکس، مدیرعامل و سه نفر از بنیانگذاران آن و همچنین سه صرافی ارز دیجیتال دیگر ایرانی را هدف قرار می‌دهند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا شامگاه سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: تحریم‌هایی علیه ۴ فرد و ۴ نهاد مرتبط با ایران اعمال شد. طبق گزارش تلویزیون خبری «سی‌ان‌ان»، دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا درحالی‌که ادعای مذاکره با ایران را دارد، در جدیدترین اقدام خصمانه خود بزرگترین صرافی ارز دیجیتال ایران را تحریم کرد.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در ادعایی نوبیتکس را به «تسهیل پرداخت‌های مرتبط با فعالیت‌های ایران، تلاش‌های دور زدن تحریم‌ها و تراکنش‌های مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» متهم کرد. این تحریم‌های آمریکا، نوبیتکس، مدیرعامل و سه نفر از بنیانگذاران آن و همچنین سه صرافی ارز دیجیتال دیگر ایرانی را هدف قرار می‌دهند.

سنتکام حملات ایران به پایگاههای آمریکا را تایید کرد / ۵ موشک بالستیک به سمت کویت و بحرین شلیک شدترامپ، اوباما و برجام؛ انتخاباتی‌ترین پدیده ایرانی خارج از ایران در تاریخ! قیمت طلا ۱۸ عیار امروز سه‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵/کاهش قیمت طلابرندگان قرعه کشی بهمن موتور خرداد ۱۴۰۵ بخوانند/ فرصت تکمیل وجه اعلام شدقیمت سکه پارسیان امروز سه‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵/ پارسیان ۲۰۰ سوتی امروز چند؟ + جدو

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SharghDaily /  🏆 1. in İR

Iran Trump Nobitas Sector Attack Missile Gold Coin Bidens Obama Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iranian Iran

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-03 07:16:24