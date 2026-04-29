وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که در هم‌زمان با جشن‌های دویست‌وپنجاهمین سالگرد اعلامیه استقلال، تعداد محدودی از گذرنامه‌های یادبود با طراحی ویژه منتشر خواهد شد. این اسناد که شامل پرتره دونالد ترامپ نیز هستند، به گفته مقام‌های آمریکایی، بدون تغییر در استانداردهای امنیتی عرضه خواهند شد. این اقدام ممکن است واکنش‌های متفاوتی در میان شهروندان و تحلیلگران سیاسی به‌وجود آورد.

این اسناد که بر اساس تصاویر منتشرشده شامل پرتره دونالد ترامپ نیز هستند، به گفته مقام‌های آمریکایی، بدون تغییر در استانداردهای امنیتی عرضه خواهند شد. وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه ۲۸ آوریل اعلام کرد که این گذرنامه‌های یادبود قرار است در ماه ژوئیه و هم‌زمان با برگزاری مراسم‌های ملی مرتبط با دویست‌وپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا با طراحی سفارشی تولید و توزیع شوند. این رویداد در سراسر کشور با برنامه‌های نمادین و تاریخی همراه خواهد بود.

تامِی پیگات، سخنگوی وزارت خارجه، در بیانیه‌ای گفت این گذرنامه‌ها با طراحی هنری ویژه و تصاویر با کیفیت ارتقایافته تولید می‌شوند، اما در عین حال همان استانداردهای امنیتی گذرنامه‌های فعلی آمریکا را حفظ خواهند کرد. مقام‌های آمریکایی همواره بر امنیت بالای گذرنامه این کشور به‌عنوان یکی از معتبرترین اسناد هویتی جهان تاکید دارند.

در این بیانیه رسمی به درج تصویر دونالد ترامپ اشاره‌ای نشده، اما تصاویری که از سوی وزارت خارجه منتشر شده، نشان می‌دهد پرتره آقای ترامپ در یکی از صفحات داخلی گذرنامه و در کنار تصویری از صحنه امضای اعلامیه استقلال در سال ۱۷۷۶ قرار گرفته است؛ ترکیبی که به‌نظر می‌رسد با هدف پیوند دادن عناصر تاریخی و معاصر طراحی شده است. در رسانه‌های آمریکایی این اقدام به‌عنوان تازه‌ترین نمونه از استفاده از نام یا تصویر رئیس‌جمهور بر برخی دارایی‌های رسمی دولت تلقی می‌شود؛ روندی که در سال‌های اخیر، به‌ویژه در دوره‌های مختلف ریاست‌جمهوری، گاه با واکنش‌های موافق و منتقد روبه‌رو بوده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، این گذرنامه‌ها در شمار محدودی تولید خواهند شد و یک مقام وزارت خارجه گفته است دریافت آن‌ها هزینه اضافی برای متقاضیان نخواهد داشت. با این حال، هنوز روشن نیست که شهروندان آمریکایی در فرآیند درخواست گذرنامه، امکان انتخاب، تمایل یا انصراف از دریافت نسخه یادبود را خواهند داشت یا نه.

جزئیات بیشتری از جمله شمار دقیق نسخه‌های تولیدی، نحوه توزیع و معیارهای واجد شرایط بودن متقاضیان هنوز اعلام نشده است، اما انتظار می‌رود با نزدیک شدن به زمان برگزاری مراسم‌های سالگرد استقلال، اطلاعات تکمیلی از سوی مقام‌های آمریکایی منتشر شود. پاسپورت‌های ایالات متحده معمولا در هر صفحه خود یک طرح گرافیکی یا تصویری که بیانگر تاریخ و نمادهای این کشور هستند، دارند.

این اقدام جدید، که به‌نظر می‌رسد با هدف تقویت هویت ملی و یادآوری میراث تاریخی طراحی شده است، ممکن است در میان شهروندان و تحلیلگران سیاسی واکنش‌های متفاوتی به‌وجود آورد. برخی از منتقدان معتقدند که استفاده از تصویر رئیس‌جمهور در اسناد رسمی ممکن است به نفع یا ضرر یک شخصیت سیاسی خاص باشد، در حالی که حامیان این طرح بر اهمیت حفظ و ترویج میراث تاریخی کشور تاکید دارند.

همچنین، این اقدام ممکن است به بحث‌های گسترده‌تری در مورد نقش و مسئولیت دولت در تعیین هویت ملی و فرهنگی کشور منجر شود. در این زمینه، برخی از کارشناسان معتقدند که چنین اقداماتی می‌توانند به تقویت احساس تعلق و افتخار ملی کمک کنند، در حالی که برخی دیگر نگران هستند که این نوع اقدامات ممکن است به سیاست‌های حزبی و تقسیمات اجتماعی دامن بزند.

با توجه به اهمیت این موضوع، انتظار می‌رود که در آینده نزدیک، بحث‌ها و تحلیل‌های بیشتری در مورد این موضوع صورت گیرد و مقامات آمریکایی نیز به پاسخگویی به سوالات و نگرانی‌های شهروندان بپردازند





bbcpersian / 🏆 15. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

گذرنامه یادبود دویست‌وپنجاهمین سالگرد استقلال وزارت خارجه آمریکا دونالد ترامپ امنیت گذرنامه

United States Latest News, United States Headlines