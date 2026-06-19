وزارت خارجه بریتانیا پس از امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران، سطح هشدارهای سفر خود برای برخی کشورهای خاورمیانه را کاهش داده است. با این حال، دولت‌های دیگر اروپا هنوز دستورالعمل‌های خود را تغییر نداده‌اند و شهروندان باید از مقررات به‌روز در کشور خود آگاه باشند، زیرا هشدارهایی با عنوان «خودداری از هرگونه سفر غیرضروری» می‌تواند بیمه سفر را بی‌اعتبار کند.

وزارت خارجه بریتانیا پس از امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران، سطح هشدارهای سفر خود برای برخی کشورهای خاورمیانه را کاهش داده است. با این حال، دولت‌های دیگر اروپا هنوز دستورالعمل‌های خود را تغییر نداده‌اند و شهروندان باید از مقررات به‌روز در کشور خود آگاه باشند، زیرا هشدارهایی با عنوان «خودداری از هرگونه سفر غیرضروری» می‌تواند بیمه سفر را بی‌اعتبار کند.

در حالی که تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه ادامه دارد، شرکت‌های هواپیمایی برای ازسرگیری پروازها به این منطقه عجله‌ای ندارند. بیشتر آنها به زمان‌بندی‌هایی که پیش‌تر برای بازگشت پروازها اعلام کرده بودند پایبند مانده‌اند. فهرستی جامع از این برنامه‌ها را می‌توانید در وب‌سایت وزارت امور خارجه، مشترک‌المنافع و توسعه بریتانیا (FCDO) مشاهده کنید.

این تصمیم در ادامه به‌روزرسانی قبلی درباره اردن اتخاذ شده است؛ در آن راهنما فقط توصیه می‌شود از هرگونه سفر به مناطق واقع در شعاع ۳ کیلومتری مرز با سوریه خودداری شود





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