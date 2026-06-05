وزارت امور خارجه آلمان در پی تنشهای اخیر در منطقه غرب آسیا، دامنه هشدارها و توصیههای امنیتی خود را به چند کشور عربی از جمله امارات، بحرین، کویت، عمان، عربستان سعودی و قطر گسترش داد. برلین از شهروندان آلمانی خواست پیش از هرگونه سفر به امارات و بحرین، توصیههای امنیتی را با دقت دنبال کنند و از نزدیک شدن به مراکز نظامی، تجمعات و زیرساختهای حساس خودداری کنند.
وزارت امور خارجه آلمان در پی تنشهای اخیر در منطقه غرب آسیا، دامنه هشدارها و توصیههای امنیتی خود را به چند کشور عربی از جمله امارات ، بحرین ، کویت ، عمان ، عربستان سعودی و قطر گسترش داد.
برلین از شهروندان آلمانی خواست پیش از هرگونه سفر به امارات و بحرین، توصیههای امنیتی را با دقت دنبال کنند و از نزدیک شدن به مراکز نظامی، تجمعات و زیرساختهای حساس خودداری کنند. همچنین، از سفر به این کشور بهطور جدی خودداری شود. در بخش مربوط به بحرین نیز وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرد که از سفر به این کشور بهطور جدی خودداری شود.
این وزارتخانه با اشاره به ناپایداری وضعیت امنیتی منطقه هشدار داد که احتمال تشدید دوباره تنشها، شعلهور شدن درگیری مسلحانه و محدودیتهای تازه در پروازها همچنان وجود دارد. همچنین، از اتباع خود خواست دستورهای نیروهای امنیتی بحرین را رعایت کرده و اخبار محلی را بهطور منظم پیگیری کنند
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