وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار اطلاعیهای، خدمات قابل ارائه و محدودیتهای سفارتخانههای خود را برای شهروندان آمریکایی مقیم خارج از کشور تشریح کرد؛ از جایگزینی گذرنامه تا عدم امکان پرداخت بدهی شخصی.
وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار اطلاعیهای جامع، وظایف و محدودیتهای خود را در قبال شهروندان آمریکایی مقیم خارج از کشور روشن ساخت. این بیانیه که روز شنبه در صفحه رسمی فارسیزبان وزارت امور خارجه آمریکا در بستر شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، جزئیات روشنی از اقداماتی را که سفارتخانهها و کنسولگریهای این کشور قادر به انجام آنها هستند و خدماتی که از حوزه اختیاراتشان خارج است، ارائه میدهد.
در بخشی از این اطلاعیه، تأکید شده است که سفارتخانههای آمریکا در سراسر جهان آمادگی دارند تا در فرآیند جایگزینی گذرنامههای گمشده یا به سرقت رفته شهروندان آمریکایی یاری رسانند. علاوه بر این، در شرایط بحرانی و اضطراری، این اماکن دیپلماتیک میتوانند به شهروندان کمک کنند تا با خانوادههای خود در آمریکا تماس برقرار نمایند.
یکی از مهمترین مسئولیتهایی که به صراحت در این بیانیه به آن اشاره شده، رسیدگی به وضعیت شهروندان آمریکایی در صورت بازداشت یا دستگیری است. در چنین مواردی، نمایندگان کنسولی با حضور در محل، از شهروندان عیادت کرده و اطمینان حاصل میکنند که با آنها مطابق با موازین قانونی و حقوق بشری رفتار میشود. همچنین، این وزارتخانه اعلام کرده است که توانایی صدور گواهی تولد کنسولی در خارج از کشور را دارد. این سند برای ثبت رسمی تابعیت آمریکایی کودکانی که از والدین با ملیت آمریکایی در خارج از مرزهای ایالات متحده متولد میشوند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
برای تسهیل امور زندگی و سلامت شهروندان آمریکایی در خارج، سفارتخانهها فهرستی از وکلای مجرب و همچنین ارائهدهندگان خدمات پزشکی محلی که قادر به برقراری ارتباط به زبان انگلیسی هستند، را در اختیار قرار خواهند داد. این خدمات به شهروندان کمک میکند تا در صورت نیاز، به راحتی به کمکهای حقوقی و پزشکی دسترسی پیدا کنند.
با این حال، بخش دیگری از این اطلاعیه به صراحت به محدودیتهای عملیاتی سفارتخانهها و کنسولگریهای آمریکا میپردازد. در این بخش، تأکید شده است که نمایندگیهای دیپلماتیک آمریکا قادر به نقض قوانین محلی کشور میزبان نیستند. این بدان معناست که آنها نمیتوانند از قوانین و مقررات داخلی کشورهایی که در آن مستقر هستند، تخطی کنند. همچنین، در مواردی که یک شهروند آمریکایی بازداشت شده و در زندان به سر میبرد، سفارت آمریکا صلاحیت و توانایی قانونی برای آزادی فرد زندانی را ندارد. این موضوع مستلزم طی شدن فرآیندهای قضایی و قانونی کشور مربوطه است.
نکته مهم دیگر این است که سفارتخانهها و کنسولگریهای آمریکا هیچ مسئولیتی در قبال پرداخت بدهیهای شخصی شهروندان آمریکایی در خارج از کشور ندارند. هزینههای شخصی، از جمله بدهیهای مالی، بر عهده خود فرد بوده و دولت آمریکا در این زمینه هیچ تعهدی را نمیپذیرد. این بیانیه در مجموع، تلاشی برای مدیریت انتظارات شهروندان آمریکایی در خارج از کشور و شفافسازی دامنه خدمات قابل ارائه توسط نمایندگیهای دیپلماتیک ایالات متحده است.
این اقدام به شهروندان کمک میکند تا با درک روشنتری از ظرفیتهای حمایتی دولت خود، برنامهریزی مناسبتری برای زندگی و فعالیت در خارج از کشور داشته باشند و در مواقع لزوم، بدانند که به چه نوع خدماتی میتوانند اتکا کنند و از چه خدماتی نمیتوانند انتظار دریافت داشته باشند. این شفافسازی در عین حال، به حفظ روابط دیپلماتیک و جلوگیری از بروز سوءتفاهم میان دولت آمریکا و کشورهای میزبان کمک شایانی میکند.
