دکتر محمد مرادی از وزارت بهداشت خبر داد که مدارسی که فضای کافی برای فعالیت بدنی ندارند مجوز نخواهند گرفت. این اقدام در راستای کنترل دیابت کودکان و افزایش سلامت دانش‌آموزان در مدارس غیرانتفاعی انجام می‌شود.

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با صدور بیانیه‌ای رسمی تأکید کرده است که فعالیت مدارس غیرانتفاعی منوط به دارا بودن زیرساخت‌های لازم برای فعالیت فیزیکی و ورزشی دانش‌آموزان خواهد بود. دکتر محمد مرادی ، رئیس گروه سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس در این وزارتخانه، رسماً از وزارت آموزش و پرورش درخواست کرده است که هیچ‌گونه مجوزی برای تاسیس یا ادامه فعالیت به مراکز آموزشی که از فضای فیزیکی کافی برخوردار نیستند، اعطا نشود. این تصمیم به منظور مبارزه با افزایش نرخ بیماری‌های غیرواگیر و تشویق دانش‌آموزان به سبک زندگی فعال گرفته شده است.

نیاز ضروری به زیرساخت‌های ورزشی در مدارس

دکتر محمد مرادی با اشاره به شیوع روزافزون بیماری‌های غیرمسری در میان کودکان و نوجوانان، اعلام کرد که دفتر سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس وزارت بهداشت در حال پیگیری جدی برای ایجاد شرایط مناسب جهت انجام حرکات بدنی در محیط آموزشی است. به گزارش او، یکی از اقدامات کلیدی در این راستا، اجرای برنامه جامع "پنجره واحد رفاه، سلامت و ایمنی نسلی" یا همان طرح پورسان است که با همکاری مستقیم دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر در دست اجرا قرار دارد. هدف اصلی این هماهنگی، پیشگیری اصولی و کنترل عوارض بیماری‌های مزمن با تمرکز ویژه بر سنین مدرسه است.

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گزارش حذف کلاس‌های ورزش و نرمش صبحگاهی

بررسی‌های میدانی و گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد که بسیاری از آموزشگاه‌ها، از جمله مدارس غیرانتفاعی، اقدام به حذف یا جابجایی ساعات اجباری ورزش کرده‌اند. دکتر مرادی بیان داشت که برخی مدارس به جای برگزاری کلاس‌های تربیت بدنی، از این زمان برای تدریس دروس اصلی استفاده می‌کنند که این امر مغایر با قوانین آموزشی است. همچنین حذف نرمش صبحگاهی پیش از شروع کلاس‌ها به یک رویه رایج تبدیل شده که مستقیماً بر سلامت جسمی دانش‌آموزان اثر منفی گذاشته است. بر اساس تاکیدات این مقام مسئول، تمام کلاس‌های ورزشی باید بدون استثنا برگزار شوند.

بررسی وضعیت فیزیکی مدارس غیرانتفاعی

رئیس گروه سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس وزارت بهداشت با انتقاد شدید از وضعیت فیزیکی برخی آموزشگاه‌ها گفت که بسیاری از مدارس غیرانتفاعی در فضاهایی که اصلا برای این منظور طراحی نشده‌اند فعالیت می‌کنند. او توضیح داد که بسیاری از این مراکز در داخل آپارتمان‌های مسکونی دایر شده‌اند و به دلیل کمبود شدید فضا، هیچ امکانی برای ورزش یا تحرک فیزیکی دانش‌آموزان وجود ندارد. این محدودیت‌های فضایی مانع اصلی برای اجرای صحیح برنامه‌های سلامت و ورزش در این نهادهای آموزشی شده است.

تصمیم‌گیری نهایی و درخواست صدور عدم مجوز

به دنبال این بررسی‌ها، وزارت بهداشت با همکاری سازمان نوسازی مدارس اقدام به پایش دقیق وضعیت فیزیکی تمام مدارس غیرانتفاعی کرده است. نتیجه این نظارت‌ها این است که از آموزش و پرورش خواسته شده تا با مدارسی که شرایط محیطی و فیزیکی لازم برای فعالیت بدنی را ندارند، قاطعانه برخورد کند. درخواست وزارت بهداشت این است که برای اینگونه مراکز مجوز فعالیت صادر نشود یا در صورت داشتن مجوز، مکان آن‌ها تغییر یابد تا به استانداردهای ایمنی و بهداشتی برسند. این اقدامات گامی بلند در راستای تضمین سلامت نسل آینده کشور تلقی می‌شود.