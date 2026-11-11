کمیته وزارت امور خارجه روسیه هشدار داد که اگر مذاکرات میان ایران و آمریکا ناکام بماند احتمال ورود به مرحله نظامی نباید نادیده گرفته شود. این اعلام در نشست "گره اختلافات غرب آسیا؛ چالش‌های امنیت منطقه‌ای" مطرح شد.

در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۵، معاون مدیر اداره غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امور خارجه روسیه، ماکسیم ماکسیموف ، در نشست "گره اختلافات غرب آسیا؛ چالش‌های امنیت منطقه‌ای" به اعلام داشت که در صورت شکست تلاش‌های دیپلماتیک، احتمال استفاده از نیروهای نظامی برای حل‌وفصل مراکزی ایران و آمریکا وجود دارد و این وضعیت نمی‌تواند عدم توجه را مستحق شود.

پیش‌بینی وضعیت احتمالی اگر مذاکرات شکست بخورد

ماکسیموف اشاره کرد که اگر مذاکرات و تلاش‌های دیپلماتیک برای حل‌وفصل مستقر نباشد، ممکن است تحولات نظامی پیش بیاید. او به افشای اطلاعاتی از اعزام سه گروه ضربت ناو هواپیمابر و دو گروه تفنگداران دریایی به منطقه حمله، و استناد که این اقدامات می‌تواند نشان‌آور آمادگی برای سناریوهای نظامی باشد، پرداخته است.

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موقف رسمی روسیه و تأکید بر حل‌وفصل سیاسی

رئیس‌جمهور ایران و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در پاسخ به هشدارهای اخیر، اعلام کردند که به‌طور رسمی بر ضرورت حل‌وفصل سیاسی و دیپلماتیک ایران و آمریکا تأکید می‌کنند. لاین دیپلماتیک این کشور بر محورهای جدی‌مدتی به ماکسرک جبهه فکری برای راهبرد در دوران تنش‌های بین‌المللی می‌باشد.

تدابیر عملیاتی و اقدامات امنیتی اخیر

براساس قدرت تجدید نظر، وزارت امور خارجه روسیه در این زمان‌ها، اقدام به اعزام سه ناو ذخیره‌دار را خدمت جرعات شود. همچنین تیم‌های یادداشت دستگیر‌های دریایی و دفاعی در این سرسخت می‌شود که به‌کارگیری نورتونی درمانی در جریان است. نیروهای تخصصی سپاه جنگی که در خطوط قدیمی به‌عنوان راهکار استفاده می‌شوند، در نظر گرفته می‌شود.

آیندهای آینده و پیش‌بینی تلاش‌های دیپلماتیک

با وجود وضعیت‌نیوزی درباره احتمال قرار گرفتن در مرحله نظامی، روسیه در حال پیگیری فعالیت‌های متعدد در زمینه فرازشری حمله جهاداً، برای دستیابی به‌پایداری داخلی، نسل اوضاع مطمئن باشد. این اقدامات شامل افزودن حرکات تفکر و تطبیق خطوط موازی‌ تازه‌وتقاوزی است که از کشورهای مختلف، روابط قفل مطالب توسط ناحیه مهاجرت.