سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری به بررسی وضعیت کنونی کشور در جنگ تحمیلی سوم و انتخابات شوراها پرداخت و از نقش‌آفرینی رزمندگان، مردم، دولت و تیم مذاکره‌کننده تقدیر کرد و بر آمادگی کامل کشور در مقابله با چالش‌ها تاکید کرد.

علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور ، صبح دوشنبه، ۲۴ فروردین ۱۴۰۵، در نشستی خبری که با محوریت خدمت‌رسانی وزارت کشور در جنگ تحمیلی سوم و انتخابات شوراهای اسلامی برگزار شد، سه ضلع اصلی شرایط کنونی کشور را رزمندگان میدان نبرد، مردم و خدمت‌رسانی ارکان مختلف حاکمیت، به ویژه دولت، عنوان کرد. وی با تاکید بر افتخارآمیز بودن وضعیت کنونی کشور در مقایسه با شرایط جنگی، به نقش محوری دولت و استانداران در حفظ آرامش و ثبات اشاره کرد.

زینی‌وند همچنین تیم مذاکره‌کننده را یکی دیگر از اضلاع مهم کشور دانست و به اهمیت تلاش‌های دیپلماتیک برای تثبیت دستاوردهای ملی اشاره کرد. وی با استناد به حمایت رهبری از تیم مذاکره‌کننده و نقش مردم در این حمایت، بر اهمیت این تیم در دستیابی به منافع ملی تاکید کرد. زینی‌وند با اشاره به ویژگی‌های خاص تیم مذاکره‌کننده، از جمله جایگاه حقوقی رئیس تیم و سوابق وی در انقلاب اسلامی، بر اهمیت اجماع نظر و اعتماد ارکان مختلف حاکمیت به این تیم تاکید کرد. وی همچنین بر عزم راسخ تیم مذاکره‌کننده برای تثبیت منافع ایران در میز مذاکره تاکید کرد و به تجربه و توانمندی وزیر امور خارجه و اعضای تیم مذاکره‌کننده اشاره نمود. سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر اینکه تیم مذاکره‌کننده ایرانی در مذاکرات اخیر اقتدار، توانمندی، ادب و متانت را به نمایش گذاشته است، به رهبری معظم انقلاب و نقش هدایتگرانه ایشان در مذاکرات و جنگ اشاره کرد. در ادامه، زینی‌وند به تشریح اقدامات وزارت کشور در جریان جنگ تحمیلی سوم پرداخت. وی با اشاره به تجربیات به دست آمده از جنگ ۱۲ روزه و هماهنگی‌های انجام شده، به ابلاغ شرایط اضطراری به استان‌ها در بهمن ۱۴۰۴ اشاره کرد. وی با تاکید بر آمادگی کامل دولت و وزارت کشور در مواجهه با شرایط جنگی، به تعیین جانشینان برای معاونین و مراکز در وزارت کشور اشاره کرد و افزود که به هیچ وجه غافلگیری و دستپاچگی در دولت و وزارت کشور وجود نداشت. زینی‌وند همچنین به عملکرد موفق استان‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله عمران، امنیت، امور زنان و امور بین‌الملل اشاره کرد و از تقسیم کشور به ۵ منطقه در حوزه اقتصادی و ارزیابی روزانه موجودی انبارها و نیازمندی‌ها برای تامین کالاها و برطرف کردن کمبودها خبر داد. اداره کل امور زنان و امور بین‌الملل وزارت کشور نیز در رساندن پیام شهدای مدرسه میناب به دنیا و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری اقداماتی انجام داد. در پایان، زینی‌وند از نقش‌آفرینی استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهیاران، شهرداران و مدیران استانی در مدیریت آرام کشور در شرایط جنگی قدردانی کرد. وی در پاسخ به سوالی درباره تامین کالاهای اساسی و ادعای محاصره دریایی تنگه هرمز، با اطمینان از عدم وجود هیچ مشکلی در تامین کالاها و آمادگی بیشتر نسبت به ابتدای جنگ خبر داد. وی با اشاره به وضعیت ذخیره کالاهای اساسی، از وجود این کالاها در کشور و عدم وجود مشکل در حوزه مدیریت داخلی اطمینان داد. زینی‌وند همچنین در پاسخ به سوالی درباره تامین امنیت داخلی و مقابله با سرقت، با اشاره به عملکرد نیروی انتظامی و همکاری مردم و دستگاه‌های امنیتی، از افزایش تسلط دستگاه‌های امنیتی بر امنیت داخلی و مرزها در مقایسه با زمان‌های غیر جنگی خبر داد





