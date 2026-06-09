وزارت راه و شهرسازی توضیحی دربارهٔ سقف اجاره و تمدید خودکار قراردادهای اجاره در شرایط اضطراری

وزارت راه و شهرسازی با هدف روشنسازی مفاهیم سقف افزایش اجارهبها و پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف ۲۵ درصد، در سال ۱۴۰۵ توضیح داده است. این توضیحات شامل تأکید بر رعایت قانون، تعیین سقفها طبق شرایط تورم و توضیح سیستمی مستقل تمدید خودکار در شرایط اضطراری میشود. واژههای محوری: سقف اجاره، تمدید خودکار، تورم، شورای مسکن، قانون انتظامی.
وزارت راه و شهرسازی با هدف روشنسازی مفاهیم اطلاقی که در رسانهها گسترش یافته بود، دربارهٔ تعیین سقف افزایش اجارهها در سال ۱۴۰۵ و پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف ۲۵ درصد اقدام به توضیح و تصحیح کرده است.
وزیر با اشاره به ماده (۷) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها توضیح داد که این ماده بهصورت واضح گویای این موضوع است که در صورت بروز تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد، شورای عالی مسکن، سورت مزمن، طبق دستور و پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی میتواند سقف افزایش اجارهبها را برای هر استان تعیین کند و این محدودیت فقط به قراردادهای تمدیدی نمیشود بلکه شامل هر گونه جریان اجاره مجدد یا انتقال مستأجر جدید نیز خواهد شد.
در این راستا، در اوایل سال سال جاری، وزارت راه و شهرسازی چارچوبهای قانونی، ضوابط و معیارهای مربوط به تعیین این سقفها را میشوند و آن را به استانداران کشورهای مختلف منتقل کرده است تا شوراهای مسکن با حضور مدیران کل راه و شهرسازی و دیگر دستگاههای ذیربط، بهصورت جامع به بررسی شرایط بازار اجاره بپردازند. بهعنوان مثال، در تهران مقرره شد که سقف ۲۷ درصدی در نظر گرفته شود، در حالی که در سایر استانها بر اساس شرایط اقتصادی و تورم، اعداد متفاوتی تعیین میشود.
توضیح میدهند که سقفهای تعیینشده حداکثر میزان مجاز افزایش اجارهبها نسبت به سال قبل را مشخص میکند و بهطور روشن اعلام میشود. از سوی دیگر، وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد خاصی را نیز ارائه کرده است؛ اینکه در شرایط اضطراری، قراردادهای اجاره مسکن با حداکثر ۲۵ درصد افزایش اجارهبها بهصورت خودکار تمدید شوند.
این سیاست بهطور ویژه برای محافظت در برابر تحولات ناگهانی اقتصادی و حفظ آرامش اجتماعی طراحی شده است؛ همانگونه که در دورهٔ کرونا تجربهای مشابه در کشور وجود داشت و باعث کاهش فشار مخرب بر مستأجران شد. وزارت راه و شهرسازی تأکید میکند که این دو موضوع، یعنی تعیین سقفهای استانی و پیشنهاد تمدید خودکار قراردادها، مستقل از یکدیگر عمل میکنند و هیچگونه تداخل یا تناقضی میان آنها وجود ندارد؛ یکسانی با سیاستهای حمایتی در شرایط اضطراری بهعنوان قطبی مکملی برای تنظیم بازار اجاره محسوب میشود.
در نهایت، وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر فلسفهٔ شفافیت، اعلام کرده است که هرگونه تغییر یا نهایی شدن در این حوزه باید از طریق مراجع رسمی اعلام گردد و به همین منظور بهروزرسانیهای آتی را در دستور کار خود قرار داده است
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