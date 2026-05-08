وزارت دفاع امارات: پنج حمله موشکی و پهپادی جدید را رهگیری و منهدم کرد

وزارت دفاع امارات متحده عربی در روز جمعه ۱۸ اردیبهشت اعلام کرد که پنج حمله موشکی و پهپادی جدید را در آسمان خود رهگیری و منهدم کرده است. این حمله که شامل دو موشک و سه پهپاد می‌شد، سه زخمی در میان ساکنان این کشور به جا گذاشته است. از زمان آغاز حملات جمهوری اسلامی در ۹ اسفند گذشته به امارات، پدافند هوایی این کشور با ۵۵۱ موشک بالستیک، ۲۹ موشک کروز و ۲۲۶۳ پهپاد مقابله کرده است. در نتیجه این حملات ۱۳ تن کشته شدند که دو نفر آنها از شهروندان امارات و بقیه از ملیت‌های پاکستانی، نپالی، بنگلادشی، فلسطینی، هندی و مصری بودند. بیشتر این قربانیان غیرنظامی بودند و تنها یک نفر با ریشه مراکشی، طرف قرارداد نیروهای مسلح امارات در اثر حملات جمهوری اسلامی کشته شد. در این میان، ۲۳۰ تن در اثر حملات سپاه پاسداران به کشور امارات زخمی شدند که شامل ملیت‌های اماراتی، مصری، سودانی، اتیوپیایی، فیلیپینی، پاکستانی، ایرانی، هندی، بنگلادشی، سریلانکایی، آذربایجانی، یمنی، اوگاندایی، اریتره‌ای، لبنانی، افغانی، بحرینی، کوموری، ترکی، عراقی، نپالی، نیجریه‌ای، عمانی، اردنی، فلسطینی، غنایی، اندونزیایی، سوئدی، تونسی، مراکشی و روسی می‌شوند. در پایان وزارت دفاع امارات تأکید می‌کند که برای مقابله با هرگونه تهدید که در پی بی‌ثبات کردن امنیت کشور است، قاطعانه می‌ایستد. رویترز: حمل پنهانی دست‌کم شش میلیون بشکه نفت امارات از تنگه هرمز

وزارت دفاع امارات متحده عربی در روز جمعه ۱۸ اردیبهشت اعلام کرد که پنج حمله موشکی و پهپادی جدید را در آسمان خود رهگیری و منهدم کرده است.

این حمله که شامل دو موشک و سه پهپاد می‌شد، سه زخمی در میان ساکنان این کشور به جا گذاشته است. از زمان آغاز حملات جمهوری اسلامی در ۹ اسفند گذشته به امارات، پدافند هوایی این کشور با ۵۵۱ موشک بالستیک، ۲۹ موشک کروز و ۲۲۶۳ پهپاد مقابله کرده است. در نتیجه این حملات ۱۳ تن کشته شدند که دو نفر آنها از شهروندان امارات و بقیه از ملیت‌های پاکستانی، نپالی، بنگلادشی، فلسطینی، هندی و مصری بودند.

بیشتر این قربانیان غیرنظامی بودند و تنها یک نفر با ریشه مراکشی، طرف قرارداد نیروهای مسلح امارات در اثر حملات جمهوری اسلامی کشته شد. در این میان، ۲۳۰ تن در اثر حملات سپاه پاسداران به کشور امارات زخمی شدند که شامل ملیت‌های اماراتی، مصری، سودانی، اتیوپیایی، فیلیپینی، پاکستانی، ایرانی، هندی، بنگلادشی، سریلانکایی، آذربایجانی، یمنی، اوگاندایی، اریتره‌ای، لبنانی، افغانی، بحرینی، کوموری، ترکی، عراقی، نپالی، نیجریه‌ای، عمانی، اردنی، فلسطینی، غنایی، اندونزیایی، سوئدی، تونسی، مراکشی و روسی می‌شوند.

در پایان وزارت دفاع امارات تأکید می‌کند که برای مقابله با هرگونه تهدید که در پی بی‌ثبات کردن امنیت کشور است، قاطعانه می‌ایستد. رویترز: حمل پنهانی دست‌کم شش میلیون بشکه نفت امارات از تنگه هرم





VOA Farsi صدای آمریکا / 🏆 17. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran UAE Military Attacks Casualties Missiles Drone Security Threats

United States Latest News, United States Headlines