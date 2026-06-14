وزارت امور خارجه یمن پس از حملهٔ ارتکابی اسرائیل به جنوب لبنان، تاکید کرد که این تجاوز گواهی بر تهدید جدی رژیم صهیونیستی برای امنیت منطقه است و بر همراهی با گروه مقاومت، به‌ویژه حزب‌الله، برای مقابله با این جنگ‌طلبی‌ها پافشاری کرد.

وزارت امور خارجه جمهوری عربی یمن امروز در واکنش به حملهٔ نظامی اسرائیل به مناطق جنوبی بیروت، با الفاظی قاطع نسبت به این تجاوز شدید انتقاد کرد و اعلام کرد که برای مقابله با این اقدامات، ایستادگی خود را در کنار جبههٔ مقاومت ، به‌ویژه جنبش حزب‌الله لبنان ، تقویت می‌کند.

بر اساس بیانیهٔ سخنگوی این عرصه که توسط خبرگزاری مهر نقل شد، یمن تأکید کرد که ارتکاب این جنایت توسط رژیم صهیونیستی نوید جدیدی بر خطرات جدی برای امنیت و ثبات نه‌تنها در خاورمیانه بلکه در سطح جهانی است. این حمله که در روز شنبه‌امروز به‌صورت مستقیم به شهرهای جنوب بیروت وارد شد، منجر به کشته شدن چند شهروند لبنانی گردیده و نشانگر ادامهٔ نقض مداوم قرارنامهٔ آتش‌بس بین‌المللی است که توسط جامعهٔ بین‌المللی پذیرفته شده است





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