وزارت امور خارجه پس از حملهٔ نظامی آمریکا به تاسیسات راداری، نظارت ساحلی در سیریک و پایگاه نظامی جزیرهٔ قشم، این اقدام را نقض آشکار آتش‌بس۱۹ فروردین و تجاوز به حاکمیت ملی ایران می‌داند و از سازمان ملل و کشورهای منطقه درخواست واکنش فوری می‌کند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز پس از حملهٔ نیروهای نظامی ایالات متحده به برخی تاسیسات استراتژیک در آب‌های خلیج فارس ، بیانیه‌ای صادر کرد که به شدت این اقدام را محکوم می‌نماید.

بر اساس این بیانیه، ارتش آمریکا در ساعات اولیه بامداد شنبه شانزدهم خرداد ۱۴۰۵ به تاسیسات راداری، نظارت ساحلی در منطقهٔ سیریک و همچنین به پایگاه نظامی جزیرهٔ قشم حمله کرد. این تاسیسات که ماموریت اصلی آن‌ها حفظ امنیت مرزهای جمهوری اسلامی و تضمین ایمنی حمل و نقل دریایی در آبراه‌های بین‌المللی است، به‌عنوان نقض آشکار آتش‌بس۱۹ فروردین شناخته شد و به‌صراحت به‌عنوان تجاوز نظامی علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمین ایران محکوم گردید.

وزارت امور خارجه با اشاره به این حمله، بیان کرد که این رفتار نشان‌دهندهٔ بی‌اعتنایی کامل هیات حاکمهٔ آمریکا به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد است. در ادامهٔ بیانیه، مقامات ایرانی تاکید کردند که نقض مکرر آتش‌بس از سوی آمریکا به وضوح نشان می‌دهد این کشور نه‌تنها اراده‌ای برای کاهش تنش و بازگشت به مسیر ثبات ندارد، بلکه با اقدامات ماجراجویانهٔ خود امنیت منطقه را در معرض خطرات جدی قرار می‌دهد.

بر این اساس، مسئولیت کلیهٔ آثار و تبعات ناشی از این اقدامات غیرقانونی و همچنین هرگونه تشدید تنش احتمالی، بر عهدهٔ دولت آمریکا باقی می‌ماند. وزارت امور خارجه ایران همچنین از تمام کشورهای همسایه و منطقه‌ای درخواست کرد تا به اصل حسن هم‌جواری و تعهدات بین‌المللی پایبند باشند و از استفادهٔ قلمرو و امکانات خود برای حملات تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران خودداری کنند.

در پایان، دیپلماتیکان ایرانی از دبیرکل سازمان ملل متحد، شورای امنیت و دیگر نهادهای بین‌المللی تقاضا کردند تا نسبت به تداوم نقض آشکار آتش‌بس و اقدام غیرقانونی ایالات متحده واکنش فوری و مؤثری نشان دهند. آن‌ها بر لزوم جلوگیری از عادی‌سازی نقض منشور ملل متحد و اقدامات تهدیدکنندهٔ صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کردند و خواستند تا جامعهٔ جهانی با تصدیق اصول حقوق بشر و بین‌الملل، فشار لازم بر ایالات متحده را برای بازگشت به مسیر دیپلماسی و احترام به حاکمیت ملی ایران اعمال کند





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