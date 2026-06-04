وزارت نیرو: اقدامات گسترده برای بهبود آمادگی شبکه برق و تأمین پایدار در روزهای گرم سال

وزارت نیرو پس از انتشار شایعات درباره خاموشیهای برنامهریزیشده، جزئیات اقدامات گستردهای را برای افزایش آمادگی شبکه برق، ترمیم تجهیزات آسیبدیده در جریان جنگ، و مدیریت مصرف برق در فصل گرم سال اعلام کرد. این اقدامات شامل ۱۴ مگاپروژه صنعتی، تعمیرات نیروگاهها، نصب کنتورهای هوشمند، و فراخوانی هموطنان برای مشارکت در کاهش مصرف سرمایشی است. وزارت نیرو توصیه کرد جدیسازی اطلاعات را از منابع رسمی دنبال کنند و در صورت لزوم، آمادگی برای خاموشیهای برنامهریزیشده را با اطلاعرسانی رسمی تأیید نمایند.
در پی انتشار برخی مطالب و شائبهها در فضای مجازی درباره وضعیت تأمین برق کشور و احتمال اعمال خاموشیهای برنامهریزیشده، وزارت نیرو اعلام کرد: از ابتدای پاییز سال گذشته با اجرای برنامهای گسترده برای افزایش آمادگی شبکه برق کشور، مجموعهای از اقدامات اساسی را در دستور کار قرار دادهایم.
در این راستا، ۱۴ مگاپروژه در حوزه صنعت برق شامل توسعه ظرفیت نیروگاههای حرارتی و تجدیدپذیر، نصب و توسعه کنتورهای هوشمند، بهسازی و نوسازی شبکههای انتقال و توزیع برق، توسعه پستهای برق و ارتقای زیرساختهای شبکه اجرا شده یا در حال اجراست. همچنین به منظور آمادگی حداکثری برای تأمین برق در فصل گرم سال، تعمیرات اساسی و دورهای واحدهای نیروگاهی با ظرفیت بیش از ۱۱۰ هزار مگاوات انجام شده و بخش عمدهای از این برنامهها پیش از آغاز پیک مصرف تابستان به پایان رسیده است.
این در حالی است که در جریان جنگ ۴۰ روزه اخیر، حدود ۴۲۰۰ مگاوات از ظرفیت تولید برق صنایع کشور آسیب دید و بیش از ۶ هزار نقطه از تاسیسات و تجهیزات صنعت برق مورد تعرض قرار گرفت. با این وجود، عملیات بازسازی، ترمیم و بازگرداندن این تجهیزات به مدار با سرعت در حال انجام است و کارکنان صنعت برق به صورت شبانهروزی در حال خدمترسانی هستند.
بررسیهای فنی نشان میدهد بخش قابل توجهی از مصرف برق تابستان مربوط به وسایل سرمایشی است، به گونهای که بار ناشی از این تجهیزات در روزهای گرم سال از ۳۰ هزار مگاوات فراتر میرود. همچنین افزایش تنها یک درجه دمای آسایش منزل میتواند حدود ۲.۵ درصد در مصرف برق این بخش صرفهجویی ایجاد کند و تأثیر قابل توجهی در پایداری شبکه برق کشور داشته باشد.
بر این اساس، در کنار تمامی اقدامات انجامشده برای افزایش ظرفیت تولید و ارتقای آمادگی شبکه برق، تأمین برق پایدار در روزهای گرم سال نیازمند همراهی و مشارکت هموطنان در مدیریت مصرف برق، به ویژه در بخش سرمایشی است. وزارت نیرو ضمن قدردانی از همکاری مردم شریف ایران تأکید میکند در صورت اتخاذ هرگونه تصمیم درباره اعمال خاموشیهای برنامهریزیشده، اطلاعرسانی لازم از طریق مراجع رسمی و زمانبندی مناسب انجام خواهد شد و شهروندان اخبار و اطلاعات مرتبط با صنعت برق را صرفاً از منابع رسمی دنبال کنند.
بهطور خلاصه، وزارت نیرو در پاسخ به شایعات درباره خاموشیهای برنامهریزیشده، تأکید کرد که برنامههای گستردهای برای افزایش آمادگی شبکه برق و تأمین قدرت در فصل گرم سال اجرا شدهاند و اقدامات بیشتری برای ترمیم و بازسازی تجهیزات آسیبدیده در جریان جنگ در جریان است. همچنین تأکید شد که مصرف برق تابستان عمدتاً به وسایل سرمایشی مربوط میشود و همکاری مردم در مدیریت مصرف میتواند به کاهش فشار بر شبکه کمک کند.
وزارت نیرو قول داد که در صورت لزوم، درباره خاموشیهای برنامهریزیشده به صورت رسمی ابلاغ کند و از منابع رسمی برای دریافت اطلاعات استفاده کنند
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