وزارت امور خارجه ترکیه از یورش افراطیون اسرائیلی به مسجدالاقصی محکوم شد

وزارت امور خارجه ترکیه از یورش افراطیون اسرائیلی به مسجدالاقصی، برافراشتن پرچم اسرائیل و خواندن سرود ملی به شدت محکوم شده است.
وزارت امور خارجه ترکیه، یورش افراطیون اسرائیلی به مسجدالاقصی، برافراشتن پرچم اسرائیل و خواندن سرود ملی را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه آمده است: یورش گروههای افراطی اسرائیلی تحت حمایت نیروهای امنیتی اسرائیل به مسجد الاقصی و اقدامات تحریکآمیز آنان، از جمله برافراشتن پرچم اسرائیل و خواندن سرود ملی را به شدت محکوم میکنیم.
این اقدامات، که با هدف تضعیف جایگاه تاریخی و قانونی بیتالمقدس، به ویژه مسجد الاقصی، انجام شده، نقض آشکار قوانین بینالمللی است و خطر تشدید بیثباتی در منطقه را به همراه دارد. در مواجهه با این تحریکات و تخلفات خطرناک نیروهای اشغالگر اسرائیلی علیه اماکن مقدس مسلمانان و مسیحیان، بار دیگر از جامعه بینالمللی میخواهیم که فشار بر اسرائیل را افزایش دهد. این بیانیه در ادامه به سایر موضوعات اشاره کرده است.
فیدان فردا به سنگاپور سفر میکند، ترکیه اشغال لبنان توسط اسرائیل را محکوم کرد، اقتصاد ترکیه در سهماهه نخست امسال 2.5 درصد رشد کرد و ترکیه میان بیش از 160 هزار نفر در شمال افغانستان گوشت قربانی توزیع کرد
مسجدالاقصی، اسرائیل، ترکیه، بیانیه، فیدان فردا، سن