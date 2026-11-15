سید عباس عراقچی برای سی‌امین نشست وزرای خارجه اکو وارد اسلام‌آباد شد. در این دیدار چارچوب راهبردی همکاری‌های اقتصادی تا سال ۲۰۳۵ و تقویت تجارت ترانزیتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سید عباس عراقچی ، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، رأس هیئت سیاسی و اقتصادی برای شرکت در سی‌امین نشست وزرای خارجه اعضای سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، روز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ وارد پایتخت پاکستان شد. این سفر دوجانبه با استقبال نمایندگان وزارت امور خارجه پاکستان و رضا امیری‌مقدم، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلام‌آباد در پایگاه هوایی نورخان همراه بود.

نشست وزرای خارجه اکو و میزبانی پاکستان

سی‌امین نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان اکو از روز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ با میزبانی دولت پاکستان گشایش یافت و قرار است به مدت دو روز ادامه یابد. پاکستان برای سومین بار میزبان این نشست مهم است، پس از اینکه در سال‌های ۱۹۹۳ در شهر کویته و سال ۲۰۱۷ در شهر اسلام‌آباد نیز چنین اجلاس‌هایی برگزار شده بود. شورای وزیران به عنوان عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیرنده اکو، متشکل از وزرای امور خارجه کشورهای عضو است و انتظار می‌رود در این نشست علاوه بر وزیران، رؤسا و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای نیز حضور داشته باشند.

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اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اعلام کرد که پس از پایان فعالیتهای این نشست در اسلام‌آباد، عراقچی عازم مسقط پایتخت عمان خواهد شد. در برنامه سفر دو روزه در پاکستان، دیدارهای دوجانبه عراقچی با برخی از مسئولان ارشد دولت پاکستان و همتایان خود در کشورهای عضو اکو نیز پیش‌بینی شده است.

چشم‌انداز ۲۰۳۵ و نقش محوری پاکستان

وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور به عنوان رئیس دوره‌ای اکو برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷، بر ارتقای همکاری‌های عملی در حوزه‌های تجارت، حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار تمرکز دارد. یکی از موارد کلیدی که در نشست فردا مورد بررسی قرار می‌گیرد، تصویب اسناد راهبردی جدید برای منطقه است.

انتظار می‌رود در این نشست، سند "اهداف راهبردی همکاری‌های اقتصادی - ۲۰۳۵" یا همان چشم‌انداز ۲۰۳۵ اکو، به تصویب نهایی برسد. این سند پس از رایزنی‌های رسمی با کشورهای عضو تدوین شده و هدف آن فراهم کردن چارچوبی جامع برای اتصال منطقه‌ای، همگرایی اقتصادی و توسعه پایدار در ده سال آینده است. این چارچوب جدید جایگزین "چشم‌انداز ۲۰۲۵ اکو" می‌شود که در سیزدهمین اجلاس سران اکو در اول مارس ۲۰۱۷ در اسلام‌آباد تصویب و به صورت موقت تمدید شده بود.

تسهیل تجارت و ترانزیت در منطقه اکو

پاکستان همچنین پیگیر بحث‌های جدی و نتیجه‌محور پیرامون "موافقت‌نامه تجاری اکو" (ECOTA) و "موافقت‌نامه چارچوب حمل‌ونقل ترانزیتی" (TTFA) خواهد بود. اجرای مؤثرتر این دو سند حقوقی می‌تواند به کاهش موانع تجاری، تسهیل ترانزیت و بهبود جابجایی کالاها از مرزهای منطقه‌ای منجر شود که نقش حیاتی در رشد اقتصادی کشورهای عضو دارد.

سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با هدف تقویت همکاری‌های اقتصادی و توسعه پایدار در سال ۱۹۸۵ تأسیس شد و ۱۰ کشور افغانستان، جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه و ازبکستان عضو آن هستند. بیست و نهمین نشست وزرای خارجه اکو نوامبر سال گذشته به میزبانی قزاقستان و به صورت مجازی برگزار شد، در حالی که بیست و هشتمین نشست آن آذرماه ۱۳۰۴ در مشهد مقدس و به میزبانی ایران برگزار گردید.