رییس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی از ورود سامانه بارشی جدید به استان از روز یکشنبه خبر داد. این سامانه تا دوشنبه در منطقه فعال خواهد بود و موجب بارش رگبار باران ، رعد و برق و در ارتفاعات بارش برف خواهد شد.

مهدی صابری، در خصوص هشدار سطح زرد شماره پنج، بیان کرد که با تشدید فعالیت این سامانه، انتظار رگبارهای شدید همراه با رعد و برق و وزش باد تا ۹۰ کیلومتر بر ساعت در سراسر استان وجود دارد. وی همچنین یادآور شد که در مناطق سردسیر و ارتفاعات، احتمال بارش برف و در نقاط مستعد، احتمال وقوع تگرگ وجود دارد.

این سامانه اثرگذار بر تمام نقاط استان بوده و تا اواخر وقت دوشنبه به فعالیت خود ادامه خواهد داد. صابری در ادامه به تشریح اثرات احتمالی این سامانه پرداخت و نسبت به آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها، آسیب به سازه‌های سبک و نیمه‌کاره، لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید و اختلال در ترددها، و همچنین احتمال وقوع بهمن در ارتفاعات هشدار داد. وی بر لزوم آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران تأکید کرد و توصیه‌های مهمی را به شهروندان ارائه داد.

این توصیه‌ها شامل خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی، اجتناب از سفرهای غیرضروری، احتیاط در ترددهای شهری و جاده‌ای، و حصول اطمینان از استحکام سازه‌های سبک و موقت است. همچنین، رعایت توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی ضروری عنوان شد.

در بخش دیگری از این گزارش، به وضعیت دمایی استان در شبانه‌روز گذشته اشاره شد. دمای مرکز استان، ارومیه، بین ۶ تا ۱۷ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است. شهرستان تکاب با ثبت دمای صفر درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین نقطه استان و پلدشت با ۲۱ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقطه استان گزارش شده است. این پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده تغییرات جوی قابل توجه در استان آذربایجان‌غربی طی روزهای آینده است و آمادگی لازم را برای مواجهه با شرایط جوی ایجاب می‌کند





