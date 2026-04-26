عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، پس از سفر به عمان به اسلام‌آباد بازگشت و با مقامات قطری گفت‌وگو کرد. در همین حال، کی‌یر استارمر و دونالد ترامپ درباره ازسرگیری ناوبری در تنگه هرمز بحث کردند. همچنین، بحث‌های مالی در آلمان و تشدید تنش‌ها در منطقه از دیگر موضوعات این گزارش است.

رسانه‌های ایران از ورود عباس عراقچی ، وزیر خارجه جمهوری اسلامی به اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، خبر دادند. خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی تایید کرد که عراقچی پس از سفر یک روزه خود به عمان، به اسلام‌آباد بازگشته است.

عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماسی تلفنی با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر، درباره تحولات منطقه و روند آتش‌بس گفت‌وگو کرد. عراقچی در این تماس گفت: «تهران در حال پیگیری ابتکارهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ و کاهش تنش‌هاست. » دفتر نخست‌وزیری بریتانیا اعلام کرد که کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر این کشور، و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، یکشنبه در تماسی تلفنی درباره نیاز فوری به ازسرگیری حرکت کشتی‌ها در تنگه هرمز گفت‌وگو کردند.

سخنگوی دفتر استارمر در بیانیه‌ای گفت: «رهبران دو کشور درباره نیاز فوری به ازسرگیری حرکت کشتیرانی در تنگه هرمز، با توجه به پیامدهای شدید آن برای اقتصاد جهانی و هزینه‌های زندگی مردم در بریتانیا و در سطح جهان، گفت‌وگو کردند. » او افزود: «نخست‌وزیر بریتانیا آخرین پیشرفت‌ها در ابتکار مشترک خود با رئیس‌جمهور امانوئل مکرون را برای بازگرداندن آزادی ناوبری به اشتراک گذاشت.

» تاد بلانچ، سرپرست دادستانی کل آمریکا، گفت که هنوز مشخص نیست متهم تیراندازی به ضیافت سالانه خبرنگاران ارتباطی با جمهوری اسلامی داشته یا نه. العربیه از قول منابع پاکستانی نوشت اسلام‌آباد منتظر موافقت جمهوری اسلامی برای برگزاری دیدار احتمالی با مقامات آمریکایی است. این گزارش افزود عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، چراغ سبز برای مذاکره درباره برخی موضوعات مورد نظر پاکستان را دریافت کرده‌است.

سی‌ان‌ان نیز به نقل از یک منبع جمهوری اسلامی نوشت که عراقچی عمان را ترک کرده و در حال بازگشت به اسلام‌آباد است. در پی تشدید پیامدهای جنگ در ایران و بن‌بست در مذاکرات، بحثی تازه درباره سیاست مالی آلمان شکل گرفته است. ماتیاس میرش، رئیس فراکسیون حزب سوسیال‌دموکرات، هشدار داده که در صورت تداوم فشارهای اقتصادی ناشی از این بحران، ممکن است دولت ناچار به تعلیق «ترمز بدهی» و حتی پذیرش بدهی‌های جدید شود.

او تاکید کرد وظیفه دولت جلوگیری از فروپاشی اقتصاد است و در شرایط اضطراری می‌توان از محدودیت‌های بودجه‌ای عبور کرد. در مقابل، اتحادیه دموکرات مسیحی به‌شدت به این موضع واکنش نشان داده است. کارستن لینمان، دبیرکل این حزب، طرح بدهی‌های جدید را «نشانه تنبلی سیاسی» خوانده و خواستار رویکردی متفاوت شده است؛ از جمله ایجاد انگیزه برای کار بیشتر، کاهش بوروکراسی و تمرکز بر نوآوری.

در پی جنگ در ایران و اختلال تردد در تنگه هرمز که در اواسط جنگ تشدید و تاکنون ادامه دارد، بازار انرژی جهان از تبعات آن در امان نمانده است. اگرچه دولت‌های اروپایی با تنظیم مقرراتی، در تلاشند تبعات اقتصادی اختلال در بازرگانی جهانی، به‌ویژه انرژی را کاهش دهند، اما هشدار می‌دهند این سیاست‌ها نمی‌تواند در بلند مدت مانع ایجاد تبعات منفی شود.

ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ویژه‌برنامه «نبرد رمضان» صداوسیما گفت: «سوال می شود که آتش بس در این مقطع و در این مرحله درست بود یا نه؟ پاسخی که خودم دارم این است برای یک تجدید قوا و بهبود نیروهای مسلح و یک فرصت برای خشاب گذاری و پر کردن خشاب، آتش بس لازم بود.

»‌ پس از برقراری آتش‌بس در ۱۹ فروردین، نیروهای خیابانی حامی جمهوری اسلامی، انتقاداتی را نسبت به پذیرش آتش‌بس مطرح کردند. عزیزی ادامه داد: «علی رغمی که بعضی ها گلایه مند هستند که ای کاش آتش بس را نمی‌پذیرفتیم ولی معتقدم که اگر از این مقطع خوب استفاده کنیم فرصت ساز می شود ولی اگر بی خیال بشویم و بگوییم آتش بس است دیگر، این آتش بس ضرر دارد.

» تاد بلانش، سرپرست وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد مظنون تیراندازی در ضیافت خبرنگاران کاخ سفید احتمالا مقام‌های دولت از جمله رئیس‌جمهوری را هدف گرفته بود. بلانش افزود، مظنون در هتل اقامت داشته و اتهامات او شامل تلاش برای قتل مامور فدرال و شلیک سلاح خواهد بود. او تصریح کرد هنوز ارتباطی با ایران تایید نشده و مظنون با تحقیقات همکاری نمی‌کند.

آکسیوس به نقل از دو مقام اسرائیلی و یک مقام آمریکایی گزارش داد که اسرائیل در اوایل جنگ با ایران، یک سامانه پدافند هوایی «گنبد آهنین» را به همراه نیروهای نظامی برای هدایت آن به امارات متحده عربی اعزام کرده است. طبق اعلام وزارت دفاع امارات، ایران حدود ۵۵۰ موشک بالستیک و کروز و بیش از ۲۲۰۰ پهپاد به سمت امارات شلیک کرده است.

براساس این گزارش بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، پس از تماس تلفنی با رئیس دولت امارات، به ارتش اسرائیل دستور داد تا یک آتشبار گنبد آهنین به همراه موشک‌های رهگیر و ده‌ها اپراتور نظامی اعزام کند. یک مقام ارشد اسرائیلی اظهار داشت که این اولین بار بود که اسرائیل سامانه گنبد آهنین را به کشور دیگری ارسال می‌کرد و امارات نخستین کشوری خارج از ایالات متحده و اسرائیل بود که این سامانه در آن مورد استفاده قرار گرفت.

یک مقام ارشد اماراتی درباره کمک‌های اسرائیل و نتانیاهو در آن لحظات بحرانی گفت: «ما این را فراموش نخواهیم کرد. » در پی حملات حزب‌الله به شمال اسرائیل، بنیامین نتانیاهو به ارتش دستور داد مواضع این گروه در جنوب لبنان را هدف قرار دهد. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال به چشم‌انداز آتش‌بس در منطقه پرداخت





