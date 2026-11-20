فضاپیمای مشترک اESA و JAXA پس از طی مسیری طولانی با استفاده از کشش گرانشی سیارات، در آستانه ورود به مدار عطارد است تا معماهای این سیاره را حل کند.

پس از طی مسیری طولانی و دشوار که هشت سال به طول انجامید، فضاپیمای بپی‌کلمبو (BepiColombo) سرانجام در آستانه ورود به مدار نهایی خود در سیاره عطارد قرار گرفته است. این فضاپیمای علمی که حاصل همکاری مشترک میان آژانس فضایی اروپا (ESA) و آژانس اکتشافات هوافضای ژاپن ( JAXA) است، نزدیک به ۱۰ میلیارد کیلومتر فضا را پیموده تا به مقصد اصلی خود برسد.

شرایط سخت محیطی و مسیر پیچیده سفر

این ماموریت قرار است یکی از چالش‌برانگیزترین فرآیندهای ورود به مدار را در منظومه شمسی پشت سر بگذارد، زیرا عطارد نزدیک‌ترین سیاره به خورشید است. در این منطقه، دمای سطح سیاره می‌تواند به ۴۳۰ درجه سانتی‌گراد افزایش یابد و بلافاصله به منفی ۱۸۰ درجه سانتی‌گراد سقوط کند. علاوه بر این نوسانات دمایی شدید، این سیاره به‌طور مداوم در معرض تابش مستقیم و مخرب خورشیدی قرار دارد که کارکرد تجهیزات را با خطر مواجه می‌کند.

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مسیر سفر بپی‌کلمبو به دلیل نزدیکی به خورشید، پیچیده‌ترین مسیرهای ممکن را طی کرد. ناوبران فضاپیما برای کاهش سرعت و جلوگیری از سقوط به درون خورشید، از کشش گرانشی سیارات دیگر استفاده کردند. این فرآیند شامل یک پرواز دور زمین، دو پرواز دور زهره و شش پرواز دور خود عطارد بود تا سرعت فضاپیما به حد کافی کاهش یابد.

زمان اولیه این سفر هفت سال تخمین زده شده بود، اما خرابی ناگهانی در سامانه پیشران فضاپیما باعث شد این فرآیند یک سال دیگر به طول انجامد. اکنون فضاپیمای بپی‌کلمبو باید یک مانور ترمزگیری دقیق به مدت ۳۷ دقیقه را انجام دهد تا گرانش عطارد بتواند آن را به طور کامل در مدار این سیاره قرار دهد. این مرحله به عنوان پرخطرترین بخش عملیات شناخته می‌شود.

پرسش‌های علمی و معماهای عطارد

تا پیش از این ماموریت، بررسی‌های علمی عمیقی در مورد عطارد انجام نشده بود و تنها دو فضاپیمای دیگر، یعنی مارینر ۱۰ در دهه ۱۹۷۰ و ماسپیکر (MESSENGER) که در سال ۲۰۱۱ به مدار این سیاره رسید، داده‌هایی محدود را بازگردانده‌اند. دانشمندان امیدوارند بپی‌کلمبو معماهای کلیدی را حل کند، از جمله اینکه چرا با وجود نزدیکی بسیار زیاد به خورشید، در دهانه‌های قطبی این سیاره یخ وجود دارد.

یکی از جذاب‌ترین معماهای سطح عطارد، وجود فرورفتگی‌های اسرارآمیزی است که در هیچ نقطه دیگری از منظومه شمسی دیده نمی‌شوند. این فرورفتگی‌ها که به رنگ آبی فیروزه‌ای در تصاویر مشخص شده‌اند، کم‌عمق هستند اما دیواره‌هایی شیب‌دار دارند و اغلب به صورت خوشه‌ای ظاهر می‌شوند. قدمت زمین‌شناسی این ساختارها حدود ۱۰۰ هزار سال برآورد شده که آن‌ها را از نظر ژئولوژیکی بسیار جوان می‌سازد.

دانشمندان می‌دانند که این ساختارها دهانه‌های برخوردی ناشی از برخورد شهاب‌سنگ‌ها نیستند، اما مکانیزم دقیق شکل‌گیری آن‌ها هنوز نامعلوم است. ماموریت بپی‌کلمبو زمان قابل توجهی را صرف مطالعه این پدیده‌ها و همچنین بررسی هسته فلزی بسیار بزرگ عطارد خواهد کرد که با وجود اندازه کوچک سیاره، نسبت به بدنه آن غیرعادی است.

دیدگاه کارشناسان و ساختار عملیاتی ماموریت

پروفسور اما بانس (Emma Bunce) از دانشگاه لستر که از پژوهشگران اصلی این پروژه است، معتقد است عطارد تاکنون کمتر از شایسته خود مورد توجه قرار گرفته است. او بیان می‌کند که درک نحوه شکل‌گیری، تکامل و تعامل عطارد با شرایط شدید آب‌وهوایی فضا، از دلایل اصلی علمی برای انجام این ماموریت است. بانس همچنین اشاره می‌کند که عطارد ممکن است زمانی بزرگ‌تر بوده و در اثر یک برخورد عظیم، بخش زیادی از گوشته خود را از دست داده باشد.

بپی‌کلمبو به گونه‌ای طراحی شده که عملاً دو فضاپیمای جداگانه را در یک مأموریت ادغام می‌کند. یک مدارگرد متعلق به آژانس فضایی اروپا مسئول بررسی سطح و جو عطارد از فاصله نزدیک است و مدارگرد دیگر متعلق به JAXA است که وظیفه مطالعه میدان مغناطیسی و اتمسفر را از فاصله دورتر بر عهده دارد. مدل در اندازه واقعی این فضاپیما در موزه علوم لندن به نمایش گذاشته شده است.