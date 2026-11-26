شاخص کل بورس در هفته منتهی به ۴ آذر ۱۴۰۵ با رشد ۳.۳۶ درصدی به ۸ میلیون و ۶۷۳ هزار واحد رسید و نقدینگی حقیقی وارد بازار شد.

بازار سرمایه ایران در هفته منتهی به چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ توانست با جذب حجم قابل توجهی از نقدینگی خالص حقیقی، روند صعودی خود را تثبیت کند. سرمایه‌گذاران با وجود نوسانات روزانه، در این بازه زمانی اقدام به ورود پول به بخش سهام کردند که این امر منجر به رشد شاخص کل و شاخص هم‌وزن شد. ورود ۹ هزار و ۳۳۱ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار، نشان‌دهنده بازگشت بخشی از اعتماد سرمایه‌گذاران خرد به دارایی‌های ریسک‌پذیر است.

عملکرد شاخص کل بورس در این هفته نشان‌دهنده جهش قابل توجه این شاخص مرجع بود. شاخص کل که در پایان معاملات هفته قبل در سطح ۸ میلیون و ۳۹۱ هزار و ۸۶۸ واحد قرار داشت، در پایان معاملات چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ به ارتفاع ۸ میلیون و ۶۷۳ هزار و ۶۷۸ واحد رسید. این تغییر قیمت نشان می‌دهد که شاخص کل در این هفته ۲۸۱ هزار و ۸۱۰ واحد افزایش یافته و بازدهی مثبت ۳.۳۶ درصدی را برای دارنده‌های سهام به همراه داشته است.

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برتری عملکرد شاخص هم وزن بر شاخص کل

در این هفته شاخص هم وزن عملکردی به مراتب بهتر از شاخص وزنی ارائه داد که نشان‌دهنده تمرکز تقاضا بر سهم‌های کوچک و متوسط است. شاخص هم وزن که هفته را از سطح ۲ میلیون و ۴۳۵ هزار و ۵۶۵ واحد آغاز کرده بود، در آخرین روز معاملاتی به ۲ میلیون و ۶۱۴ هزار و ۸۵۷ واحد رسید. این رشد معادل ۱۷۹ هزار و ۲۹۲ واحد است که بازدهی ۷.۳۶ درصدی را نشان می‌دهد و سهامداران نمادهای کوچک اصلی‌ترین برندگان این هفته محسوب می‌شوند.

اختلاف قابل توجه بازدهی بین شاخص کل و شاخص هم وزن، سیگنال قوی‌ای از تغییر ساختار تقاضا در بورس ایران است. اگرچه نمادهای بزرگ در برخی روزهای هفته رشد داشتند، اما در مقیاس هفتگی، عملکرد شرکت‌های کوچک‌تر و متوسط بهتر از همتایان بزرگ خود بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در این هفته ترجیح داده‌اند روی شرکت‌های کوچک‌تر سرمایه‌گذاری کنند تا بازدهی بالاتری کسب کنند.

تحلیل روزانه معاملات و جریان نقدینگی

ارزش کل معاملات سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی در پنج روز کاری این هفته مجموعاً به ۲۳۳ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان رسید. این رقم نشان‌دهنده کاهش ۱۳ هزار و میلیارد تومانی ارزش معاملات نسبت به هفته قبل است که در هفته گذشته ۲۴۶ هزار میلیارد تومان بود. با این حال، چهارشنبه ۴ آذر با ثبت ۵۵ هزار و ۸۷ میلیارد تومان، بیشترین حجم معاملات هفتگی را به خود اختصاص داد که نشان‌دهنده افزایش فعالیت در روز پایانی هفته است.

جریان نقدینگی حقیقی در این هفته با یک نوسان شدید آغاز شد اما در نهایت مثبت بسته شد. در روز شنبه ۳۰ آبان، بازار با خروج سنگین ۵ هزار و ۱۵۷ میلیارد تومان پول حقیقی مواجه شد که نشان‌دهنده فشار فروش و قدرت خرید منفی ۱.۴۴ بود. اما از روز یکشنبه ۱ آذر، روند معکوس شد و روزهای بعد شاهد ورود نقدینگی خالص به بازار بودیم. این روند مثبت تا پایان هفته ادامه یافت و تراز کلی را به سود سهامداران خرد تغییر داد.

برترین روزهای هفته از نظر تقاضا و صف خرید

سه‌شنبه ۳ آذر به عنوان بهترین روز هفته از نظر قدرت تقاضا شناخته می‌شود. در این روز شاخص کل بیش از ۲۰۱ هزار واحد رشد کرد و حدود ۵ هزار و ۸۸۵ میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شد. ارزش خالص برتری سفارش‌های خرید در این روز به بیش از ۱۷ هزار و ۲۵۲ میلیارد تومان رسید که بالاترین عدد هفته محسوب می‌شود. همچنین ۵۷۸ نماد در صف خرید قرار گرفتند که بیشترین تعداد صف خرید در بین روزهای بررسی شده بود.

در مقابل، شنبه ۳۰ آبان به عنوان ضعیف‌ترین روز از نظر جریان نقدینگی مشخص است. فشار فروش در نمادهای بزرگ در این روز چنان بود که شاخص کل افت ۱.۵۴ درصدی را تجربه کرد. با این وجود، شاخص هم وزن با رشد ۰.۴۲ درصدی نشان داد که سهام‌های کوچک و متوسط حتی در روزهای منفی نیز مقاومت بیشتری در برابر عرضه‌ها دارند. دوشنبه و چهارشنبه نیز با برتری سفارش‌های خرید به ترتیب ۱۱ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان و ۱۲ هزار و ۷۰۹ میلیارد تومان، روزهای مثبتی برای خریداران بودند.

پیش‌بینی‌های اقتصادی و وابستگی به قیمت‌گذاری

علی نیکبخت، کارشناس بازارهای مالی، با تحلیل شرایط کلان اقتصادی معتقد است که دلار تا پایان سال میلادی به کانال‌های بالاتری خواهد رسید. وی پیش‌بینی می‌کند که بازدهی بازارهای دارایی مختلف مانند بورس، طلا و ارز به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شوند. نیکبخت همچنین تأکید می‌کند که صنعت بورس همچنان به شدت به سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری دولت وابسته است و این عامل می‌تواند روند آینده را تحت تأثیر قرار دهد.

اثرات تسویه‌های پایان سال میلادی بر بازار ارز نیز یکی از مواردی است که باید در محاسبات سرمایه‌گذاران لحاظ شود. علی نیکبخت همچنین به بررسی سناریوهای پیش‌روی بورس، طلا و مسکن پرداخته است. وی زمان مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بازار خودرو را نیز در کنار سایر بازارها مورد ارزیابی قرار داده است. این تحلیل‌ها نشان می‌دهد که آینده بازارهای مالی به عوامل پیچیده داخلی و بین‌المللی بستگی دارد.