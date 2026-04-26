ورود سامانه ناپایدار جوی به اصفهان؛ هشدار سطح زرد صادر شد

کارشناس مسئول پیشبینی هوای استان اصفهان از ورود سامانه ناپایدار جوی به استان خبر داد و از وزش باد شدید، رگبار، رعد و برق و احتمال وقوع طوفان طی روزهای آینده خبر داد. هشدار سطح زرد شماره ۱۰ صادر شده است.
استان اصفهان در آستانه ورود یک سامانه ناپایدار جوی قرار دارد که پیشبینی میشود طی روزهای آینده شاهد تغییرات قابل توجهی در وضعیت آب و هوایی این منطقه باشیم.
مینا معتمدی، کارشناس مسئول پیشبینی هوای استان اصفهان، با اعلام این خبر، به جزئیات این سامانه و اثرات احتمالی آن بر مناطق مختلف استان پرداخت. بر اساس تحلیلهای انجام شده از آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، از امروز و به تدریج با ورود این سامانه ناپایدار، افزایش ابرناکی، وزش بادهای شدید و تندبادهای لحظهای در سراسر استان اصفهان پیشبینی میشود.
این شرایط جوی ناپایدار تا اواخر هفته جاری ادامه خواهد داشت و انتظار میرود در برخی نقاط، بهویژه مناطق مستعد، رگبار باران همراه با رعد و برق و حتی احتمال تگرگ نیز وجود داشته باشد. این پدیده ها می توانند خساراتی را به بخش کشاورزی وارد کنند و همچنین تردد را در جاده های کوهستانی با مشکل مواجه سازند.
لذا توصیه می شود کشاورزان و دامداران نسبت به حفاظت از محصولات و دام های خود اقدام نمایند و رانندگان نیز در هنگام رانندگی در جاده های کوهستانی احتیاط لازم را به عمل آورند. با توجه به پیش بینی های هواشناسی، شدت وزش باد در روز چهارشنبه به اوج خود خواهد رسید و این امر میتواند منجر به وقوع طوفانهای گرد و خاک محلی در برخی مناطق شود.
این طوفان ها می توانند دید را کاهش داده و مشکلات تنفسی را برای افراد حساس ایجاد کنند. بنابراین، توصیه میشود شهروندان در این روزها از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و در صورت اجبار، از ماسک استفاده نمایند. همچنین، لازم است تمهیدات لازم برای جلوگیری از آسیب به سازهها و تاسیسات نیز اتخاذ شود. به ویژه، باید اطمینان حاصل شود که درختان و اشیاء سست در فضای باز محکم شدهاند تا از سقوط آنها جلوگیری شود.
هشدار سطح زرد شماره ۱۰ در خصوص مخاطرات ناشی از این ناپایداریهای جوی صادر شده است و مسئولان و شهروندان باید آمادگی لازم را برای مقابله با این شرایط داشته باشند. این هشدار به معنای آن است که شرایط جوی میتواند برای برخی افراد و فعالیتها خطرناک باشد و باید اقدامات احتیاطی انجام شود.
در کنار این هشدارها، اطلاعرسانی دقیق و بهموقع به شهروندان نیز از اهمیت بالایی برخوردار است تا همه افراد از خطرات احتمالی آگاه باشند و بتوانند اقدامات لازم را انجام دهند. در خصوص وضعیت دمایی استان، معتمدی اعلام کرد که در ۲۴ ساعت آینده تغییرات محسوسی در دمای بیشتر مناطق پیشبینی نمیشود. با این حال، خور و بیابانک با دمای ۳۳ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و بویین میاندشت با دمای ۳ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان خواهند بود.
این اختلاف دما نشاندهنده تنوع اقلیمی استان اصفهان است و باید در برنامهریزیها و فعالیتهای مختلف در نظر گرفته شود. به طور کلی، با توجه به پیشبینیهای هواشناسی، انتظار میرود استان اصفهان در روزهای آینده شاهد شرایط جوی ناپایداری باشد و شهروندان باید آمادگی لازم را برای مقابله با این شرایط داشته باشند. رعایت نکات ایمنی و احتیاطی میتواند به کاهش خسارات و حفظ سلامت افراد کمک کند.
همچنین، اطلاعرسانی دقیق و بهموقع از سوی مسئولان و رسانهها میتواند نقش مهمی در آگاهسازی شهروندان و کمک به آنها برای مقابله با این شرایط داشته باشد. این سامانه ناپایدار جوی، یادآور اهمیت توجه به مسائل زیستمحیطی و لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با تغییرات اقلیمی است. با توجه به افزایش وقوع پدیدههای جوی شدید در سالهای اخیر، لازم است برنامهریزیهای بلندمدت برای کاهش آسیبپذیری استان در برابر این پدیدهها انجام شود.
این برنامهریزیها باید شامل تقویت زیرساختها، آموزش شهروندان و توسعه سیستمهای هشدار سریع باشد. همچنین، باید به دنبال راهکارهایی برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای و حفظ محیطزیست باشیم تا از تشدید تغییرات اقلیمی جلوگیری شود
