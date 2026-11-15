ورود ناو تئودور روزولت به خاورمیانه و تقویت بازدارندگی آمریکا

با ورود ناو تئودور روزولت، سه ناو آمریکایی در خاورمیانه تجمع کردند. این در حالی است که ترامپ از تصمیم برای حملات جدید به ایران منصرف شده است.

رسانه‌های آمریکایی شامگاه یکشنبه گزارش دادند که ناو هواپیمابر تئودور روزولت به خاورمیانه وارد شده است. این ناو به دو ناو هواپیمابر دیگر که پیش‌تر در منطقه مستقر بودند، پیوسته است.

تشکیل سومین گروه رزمی در خاورمیانه

ناو هواپیمابر تئودور روزولت به ناوهای جورج اچ. دبلیو. بوش و جورج واشنگتن در خاورمیانه ملحق شده است. یک مقام نظامی آمریکایی ورود این ناو را شامگاه یکشنبه تایید کرد. انتظار می‌رود حضور هم‌زمان این سه ناو موقت باشد. این جابه‌جایی بخشی از برنامه دوره‌ای گروه‌های رزمی دریایی است. در آوریل سال جاری نیز برای نخستین بار از سال ۲۰۰۳ سه ناو در منطقه حضور داشتند.

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پاسخ سپاه پاسداران به حضور دریایی آمریکا

ایران در سه روز گذشته دو بار تاسیسات آمریکا در بحرین را هدف قرار داده است. حملات پهپادی سپاه پاسداران علیه تاسیسات این کشور انجام شده است. نیروهای مسلح ایران همچنین از برخورد کشتی‌ها با مین‌های دریایی در تنگه هرمز خبر داده‌اند. این کشتی‌ها در مسیری عبور کرده‌اند که ایران آن را غیرمجاز می‌داند.

تحلیل تصمیم‌گیری‌های دونالد ترامپ

دونالد ترامپ تصمیم گرفته است فعلا وضع موجود را در برابر ایران حفظ کند. او در صورت عدم اقدام تحریک‌آمیز از حملات نظامی جدید منصرف می‌شود. محمد بن سلمان و رجب طیب اردوغان از تشدید درگیری جلوگیری کرده‌اند. اما بنیامین نتانیاهو دولت آمریکا را تحت فشار نگه داشته است.

پیامدهای دیپلماتیک برای مذاکرات آسیایی

خبر ورود ناو هواپیمابر تئودور روزولت پیش از سفر دونالد ترامپ به آسیا منتشر شد. ترامپ در اجلاس سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-پاسفیک در چین شرکت خواهد کرد. او در نشستی کم‌سابقه با شی جین‌پینگ و ولادیمیر پوتین مذاکره می‌کند. جنگ با ایران محور اصلی این گفتگوهای سه‌جانبه خواهد بود.

آینده حضور ناوهای جنگی در منطقه

استقرار هم‌زمان سه گروه رزمی، حضور دریایی آمریکا را تقویت می‌کند. هنوز مشخص نیست هر سه گروه تا چه زمانی در منطقه می‌مانند. مقامات آمریکایی گفته‌اند در صورت لزوم هر سه ناو می‌توانند بمانند. این وضعیت نشان‌دهنده تلاش برای بازدارندگی در برابر تهدیدات منطقه‌ای است.