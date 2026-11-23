بانک مرکزی با انتقال بخشی از یارانه دهک‌های هشت و نه به کیف پول الکترونیکی، زنجیره خدمات پرداخت را تکمیل کرد. این اقدام که به ازای هر عضو خانوار صد هزار تومان است، امکان خرید حضوری، غیرحضوری و انتقال وجه به حساب بانکی را فراهم کرده و نیازی به کارت بانکی فیزیکی ندارد. این رویکرد با هدف تنوع‌بخشی به ابزارهای پرداخت و تسهیل مبادلات روزمره اقتصادی صورت گرفته است.

با آغاز مرحله جدیدی در سیاست‌های پولی و پرداختی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گامی استراتژیک و کلیدی در جهت تکمیل زنجیره خدمات پرداخت و گسترش استفاده از ابزارهای نوین مالی برداشته است.

بر اساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده، بخش کوچکی از یارانه نقدی ماهانه خانوارهای مشمول، به جای واریز مستقیم به حساب‌های بانکی سنتی، به کیف پول الکترونیکی ایران منتقل می‌شود. این اقدام نه تنها یک تغییر فرآیندی ساده است، بلکه به معنای ورود جدی و عملیاتی این ابزار پرداخت الکترونیکی به زندگی اقتصادی روزمره شهروندان است. در ماه آبان، برای نخستین بار بخشی از یارانه خانوارهای دهک‌های هشتم و نهم به صورت آزمایشی و هدفمند به این کیف پول واریز شد.

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نحوه انتقال بخشی از یارانه نقدی به کیف پول الکترونیکی ایران

به ازای هر یک از اعضای این خانوارها، مبلغ صد هزار تومان از یارانه نقدی کسر شده و به عنوان اعتبار الکترونیکی در کیف پول سرپرست خانوار قرار گرفت. برای مثال، در یک خانوار چهارنفره، مجموعاً چهارصد هزار تومان از کل یارانه دریافتی به کیف پول منتقل می‌شود و مابقی مبلغ به حساب بانکی متصل به فرد واریز خواهد شد.

باید تأکید کرد که این اعتبار، یارانه یا کمک‌هزینه جدیدی نیست، بلکه بخشی از همان یارانه نقدی جاری است که تنها شیوه دسترسی و نحوه استفاده از آن تغییر یافته است. این تغییر رویکرد نشان‌دهنده تمایل نهادهای نظارتی به کاهش وابستگی به کارت‌های بانکی فیزیکی و ترویج فرهنگ پرداخت‌های دیجیتال و سریع‌تر است.

کیف پول ایران به عنوان زیرساختی ملی، با هدف تنوع‌بخشی به ابزارهای پرداخت طراحی شده و اکنون با پذیرش بخشی از یارانه‌ها، از حالت یک فناوری صرفاً نظری به یک ابزار کاربردی و دست‌یافتنی برای عموم مردم تبدیل شده است. مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرده است که این خدمت مستقل از ابزارهای متداول بانکی است و کاربران برای بهره‌مندی از آن نیازی به افتتاح حساب بانکی، دریافت کارت فیزیکی یا داشتن همراه همیشگی کارت‌های بانکی ندارند.

اهداف بانک مرکزی از واریز یارانه به کیف پول دیجیتال ایران

این ویژگی، کیف پول را به گزینه‌ای جذاب برای کسانی تبدیل می‌کند که دسترسی محدود به بانک‌ها دارند یا می‌خواهند فرآیند مبادلات مالی خود را ساده‌تر و بی‌واسطه‌تر انجام دهند. با فعال‌سازی پیش‌فرض این سرویس برای طیف وسیعی از هم‌وطنان، بانک مرکزی در گام بعدی با واریز بخشی از یارانه به این بستر، قصد دارد آشنایی عمومی با این ابزار را افزایش داده و فرهنگ استفاده از آن را نهادینه کند.

این حرکت هوشمندانه می‌تواند منجر به تسهیل تراکنش‌های خرد، کاهش هزینه‌های نقدینگی و افزایش شفافیت در مبادلات اقتصادی خانوارها شود.