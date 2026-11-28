بازار طلا و سکه در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۵ با افزایش اونس جهانی و کاهش جزئی دلار، وارد کانال ۲۶ میلیون تومان شد. قیمت سکه امامی به ۲۶۸ میلیون تومان رسید.

در اولین روز هفته مصادف با ششم آذر ماه سال ۱۴۰۵ میلادی، بازار سرمایه ایران شاهد موجی از نوسانات مثبت در بخش فلزات گرانبها بود. بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار پس از طی کردن مسیر صعودی، توانست کانال مهم ۲۶ میلیون تومان را مجدداً فتح کند. این اتفاق نشان‌دهنده تغییر روند قیمتی در معاملات امروز و تأثیرپذیری شدید بازار داخلی از تحولات اونس جهانی بود.

تحلیل دقیق قیمت‌ها و رشد سکه در ۷ آذر

بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار در پایان معاملات رسمی امروز به رقم دقیق ۲۶ میلیون و ۴۴۶ هزار تومان رسید. این عدد نشان می‌دهد که قیمت طلا در بازه زمانی یاد شده، حدود یک میلیون تومان رشد داشته است. همزمان با این افزایش قیمت، سکه‌های بانکی نیز با شتاب بیشتری وارد روند صعودی شدند و حباب قیمتی قابل توجهی را تجربه کردند.

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در بخش سکه‌های بانکی، قیمت سکه امامی به رقم ۲۶۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید و نزدیک به پنج میلیون تومان افزایش قیمت را ثبت نمود. سکه تمام بهار آزادی نیز با عملکردی مشابه در پایان بازار امروز به نرخ ۲۶۰ میلیون و ۵۰۰ تومان رسید که نشان‌دهنده رشد هفت میلیون تومانی برای هر قطعه این سکه است. این اعداد بیانگر تقاضای بالای خریداران در این روز خاص است.

نیم سکه نیز از این روند صعودی مستثنی نبود و در پایان معاملات امروز به نرخ ۱۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش رسید. این رشد قیمت معادل حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر قطعه نیم سکه بوده است. با این حال، سکه گرمی در این میان وضعیت متفاوتی داشت و قیمت آن در پایان بازار روی رقم ۳۸ میلیون تومان ثابت ماند و هیچ تغییر قیمتی را تجربه نکرد.

تأثیر کاهش قیمت دلار بر بازار طلا

برخلاف روند صعودی طلا و سکه، بازار ارز امروز تجربه یک تغییر جزئی و کاهشی را داشت. قیمت دلار در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۵ اندکی کاهش یافت و از سطح ۲۹۹ هزار تومان به ۲۹۷ هزار و ۸۰۰ تومان رسید. این نوسان نزولی در دلار، با وجود کاهش نرخ ارز، نتوانست جلوی رشد چشمگیر قیمت طلا را بگیرد و نشان داد که عوامل دیگری مانند اونس جهانی نیز در این بازه زمانی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند.

رشد ۲ میلیون تومانی در قیمت دلار در بازه‌های زمانی مشابه، معمولاً می‌تواند فشار زیادی به بازار وارد کند، اما در این روز خاص، عامل خارجی یعنی افزایش بهای اونس طلا، بر عوامل داخلی غلبه کرد. این تفکیک نشان می‌دهد که فعالان بازار به خوبی می‌دانند چگونه همبستگی‌های پیچیده بین نرخ ارز و طلای جهانی را تحلیل کنند.

اخبار همزمان بانک‌ها و توسعه تسهیلات

در کنار اخبار بازارهای مالی، اخبار مهمی از بخش بانکی نیز منتشر شد که نشان‌دهنده تلاش نهادهای مالی برای حمایت از بخش تولید و اشتغال است. ارزش تسهیلات اشتغال‌زایی بانک ملی ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۷ برابری را تجربه کرده است. این رشد قابل توجه نشان‌دهنده تمرکز این بانک بر پرداخت بیش از ۱۰.۵ همت تسهیلات در هشت‌ماه نخست سال ۱۴۰۵ است.

همچنین، بانک پارسیان اقدام به بازگشت مادران و زنان زندانی جرائم مالی غیرعمد به آغوش خانواده کرده است. این طرح با مشارکت این بانک و با شرایطی شامل بدهی تا سقف یک میلیارد تومانی اجرا می‌شود. این اقدام نشان‌دهنده توجه بانک‌ها به مسائل اجتماعی علاوه بر اهداف اقتصادی است و می‌تواند الگویی برای سایر نهادها باشد.