ورود انتقادات شورای عالی فضای مجازی به تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»

در حالی که هنوز ابعاد و اختیارات «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» روشن نشده، حالا انتقادها از این ساختار تازه به درون شورای عالی فضای مجازی هم رسیده است.
محمد سرافراز، عضو شورای عالی فضای مجازی، در گفتوگو با «شرق» تشکیل این ستاد را نشانه حل بحران نمیداند و معتقد است مشکل حکمرانی اینترنت در ایران با افزودن یک ساختار موازی تازه برطرف نخواهد شد؛ بهویژه در شرایطی که به گفته او، تصمیمات اصلی درباره اینترنت اساسا خارج از شورای عالی فضای مجازی گرفته میشود. این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که طی بیش از دو ماه محدودیت و اختلال اینترنت، دولت بهجای ارائه توضیح شفاف درباره مسئول نهایی تصمیمها، از ایجاد چنین ساختاری برای «پایان دادن به چندصدایی» خبر داده است؛ ستادی که از همان نخستین روزهای شکلگیری، خود به بخشی از همان چندصدایی تبدیل شده است.
سرافراز در پاسخ به این پرسش که آیا شورای عالی فضای مجازی در سالهای گذشته اساسا توانسته مسئله حکمرانی فضای مجازی را حل کند یا نه، میگوید: «مشکل از ساختار ناکارآمد و مدیریت ضعیف و دخالت نهادهای دیگر در شورای عالی فضای مجازی است. تصمیمات مربوط به قطع کردن اینترنت در شورای عالی فضای مجازی گرفته نشده است. نزدیک به یک سال است که شورای عالی فضای مجازی جلسه نداشته.
سابقه ۱۵ساله شورای عالی نشان میدهد که این شورا نتوانسته بر اساس هدف مهم اولیه تشکیل آن «در راستای بهرهوری حداکثری از فرصتهای ناشی از اینترنت» گامهای بلندی بردارد. » این اظهارات شاید یکی از صریحترین اعترافها درباره وضعیت فعلی حکمرانی اینترنت در ایران باشد؛ جایی که نهادی با عنوان «شورای عالی فضای مجازی» و با اختیارات گسترده، حالا حتی از نگاه یکی از اعضای خودش نیز نتوانسته به هدف اولیهاش برسد
