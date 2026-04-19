رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان فارس از ورود سامانه بارشی جدید به جو استان خبر داد و اعلام کرد که از روز دوشنبه تا پنج‌شنبه، بارش باران، رگبار، رعد و برق و احتمال بارش تگرگ در برخی نقاط پیش‌بینی می‌شود.

محمد علیزاده، رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان فارس، روز گذشته با اعلام خبر ورود یک سامانه بارشی جدید به جو استان، از آغاز بارش‌های پراکنده در نواحی شمال غربی خبر داد. وی با استناد به تحلیل مدل‌های هواشناسی ، پیش‌بینی کرد که از روز دوشنبه، ۳۱ فروردین‌ماه تا پنج‌شنبه، سوم اردیبهشت‌ماه، فعالیت این سامانه در نیمه غربی، شمالی و مناطق مرکزی استان فارس تشدید خواهد شد. این اطلاعیه بر اساس هشدار سطح زرد شماره ۷ صادر شده است و نشان‌دهنده تغییرات قابل توجه در وضعیت جوی استان در روزهای پیش رو است.

علیزاده با تشریح آخرین وضعیت جوی استان، اظهار داشت که بر اساس بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی، روز یکشنبه ۳۰ فروردین‌ماه شاهد افزایش ابر و بارش‌های پراکنده در برخی نقاط شمال غربی استان خواهیم بود. این وضعیت، مقدمه‌ای برای گسترش فعالیت سامانه بارشی در روزهای آتی محسوب می‌شود. به‌تدریج از روز دوشنبه ۳۰ فروردین‌ماه تا اواخر روز پنج‌شنبه سوم اردیبهشت‌ماه، انتظار می‌رود در سراسر استان فارس، به‌ویژه در نیمه غربی، مناطق شمالی و بخش‌های مرکزی، بارش باران رخ دهد. این بارش‌ها ممکن است گاهی به‌صورت رگبارهای شدید همراه با رعد و برق همراه باشند. رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس نسبت به وقوع پدیده‌های جوی ناگهانی نیز هشدار داد و اعلام کرد که در پاره‌ای از نقاط مستعد، احتمال بارش تگرگ نیز وجود دارد. علاوه بر این، در بعضی ساعات، وزش باد شدید موقتی در سطح استان دور از انتظار نیست. این شرایط جوی می‌تواند بر فعالیت‌های روزمره مردم و همچنین تردد در جاده‌ها تاثیرگذار باشد. لازم است شهروندان با توجه به پیش‌بینی‌ها، تمهیدات لازم را برای مقابله با شرایط جوی پیش رو اتخاذ کنند. از جمله این اقدامات می‌توان به احتیاط در رانندگی، به‌ویژه در جاده‌های کوهستانی و مناطق مستعد سیلاب، و همچنین خودداری از تردد غیرضروری در زمان شدت بارش‌ها و وزش باد شدید اشاره کرد. سازمان هواشناسی با صدور این هشدارها، تلاش می‌کند تا شهروندان را در جریان مخاطرات احتمالی قرار داده و از بروز خسارات جانی و مالی جلوگیری کند. همکاری مردم با توصیه‌های هواشناسی، نقش بسزایی در کاهش آسیب‌پذیری در برابر حوادث جوی دارد. با توجه به پیش‌بینی احتمال وقوع رعد و برق و تگرگ، رعایت نکات ایمنی در فضای باز و همچنین در مناطق مرتفع ضروری است. همچنین، باغداران و کشاورزان نیز باید با در نظر گرفتن احتمال بارش تگرگ، اقدامات حفاظتی لازم را برای محصولات خود انجام دهند. این سامانه بارشی جدید، پس از دوره‌ای نسبتاً خشک، نویدبخش بهبود وضعیت منابع آبی استان فارس خواهد بود. بارش‌های پیش‌بینی شده می‌تواند به تغذیه سفره‌های زیرزمینی و پر شدن سدها و آب‌بندان‌ها کمک کند. با این حال، ماهیت رگباری و گاهی همراه با رعد و برق بودن بارش‌ها، نیازمند مدیریت صحیح آب‌های سطحی در شهرها و مناطق روستایی است تا از آبگرفتگی معابر و بروز سیلاب‌های ناگهانی جلوگیری شود. اداره هواشناسی استان فارس به طور مداوم وضعیت جوی را رصد کرده و در صورت نیاز، اطلاعیه‌های تکمیلی و هشدارهای جدید را صادر خواهد کرد. شهروندان می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت یا اپلیکیشن‌های معتبر هواشناسی، از آخرین پیش‌بینی‌ها و هشدارهای صادر شده مطلع شوند. توجه به توصیه‌های هواشناسی، به‌ویژه برای مسافرانی که قصد عبور از مسیرهای کوهستانی و ناهموار را دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است. آمادگی برای مقابله با تغییرات ناگهانی آب و هوا، لازمه سفرهای ایمن و بی‌دغدغه است. این اطلاعیه همچنین می‌تواند برای فعالان اقتصادی، به‌ویژه در بخش کشاورزی، گردشگری و حمل و نقل، مورد توجه قرار گیرد تا با برنامه‌ریزی مناسب، تأثیرات احتمالی این تغییرات جوی را به حداقل برسانند. امید است با ورود این سامانه بارشی، شاهد بهبود شرایط جوی و بهره‌مندی از منابع آبی باشیم، ضمن اینکه هوشیاری و رعایت نکات ایمنی، همواره در اولویت قرار گیرد





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

هواشناسی فارس سامانه بارشی باران رعد و برق تگرگ

United States Latest News, United States Headlines