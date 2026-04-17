ورود سامانه بارشی به کشور از فردا/ تهران جمعه صاف و شنبه بارانی

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از ورود سامانه بارشی به کشور از روز شنبه خبر داد و پیش‌بینی کرد که تهران روز جمعه صاف و روز شنبه با رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید همراه خواهد بود.

صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، اعلام کرد که امروز، بیست و هشتم فروردین ماه، جوی آرام و پایدار بر بیشتر مناطق کشور حاکم خواهد بود و دمای هوا نیز افزایش نسبی خواهد داشت. اما این وضعیت پایدار تنها تا فردا ادامه خواهد داشت و از روز شنبه، بیست و نهم فروردین ماه، با ورود یک سامانه بارشی از غرب کشور، شاهد آغاز ابرناکی و بارش در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام خواهیم بود.

این سامانه بارشی همچنین باعث افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده و وزش باد در سایر مناطق شمال غرب، غرب و جنوب غرب کشور خواهد شد. روز یکشنبه، سی ام فروردین ماه، دامنه بارش‌ها به کل نوار غربی و دامنه‌های جنوبی البرز، از جمله استان‌های قزوین، البرز و تهران، گسترش خواهد یافت. در همین حال، روزهای شنبه و یکشنبه برای نوار شمالی کشور، به ویژه سواحل دریای خزر، افزایش دما پیش‌بینی می‌شود. رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در ادامه توضیح داد که روز دوشنبه، سی و یکم فروردین ماه، گستره بارش‌ها مناطق غربی، غرب اصفهان، فارس و شمال بوشهر را در بر خواهد گرفت. در همین روز، استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، شمال و شرق خوزستان، ایلام، لرستان، کرمانشاه، کردستان، همدان و مرکزی شاهد شدت بارندگی خواهند بود. علاوه بر این، با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر، در شرق اردبیل، گیلان و مازندران نیز ابرناکی، بارش باران و وزش باد همراه با کاهش دما رخ خواهد داد و دریای خزر مواج خواهد بود. ضیاییان اضافه کرد که روز سه‌شنبه، اول اردیبهشت ماه، علاوه بر مناطق یاد شده، بارش در برخی مناطق شمال شرق نیز ادامه خواهد داشت. همچنین، در روز جاری، بیست و هشتم فروردین ماه، در شمال شرق و شرق کشور و از شنبه تا دوشنبه در شمال غرب، غرب و جنوب غرب، وزش باد شدید و در مناطق مستعد، احتمال وقوع گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود. وی در خصوص وضعیت جوی تهران در دو روز آینده اظهار داشت که آسمان تهران در روز فردا، بیست و نهم فروردین ماه، صاف تا نیمه ابری همراه با وزش باد و گاهی افزایش باد خواهد بود. کمترین دمای هوا در تهران در این روز ۸ درجه سانتیگراد و بیشترین دما ۲۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود. برای روز یکشنبه، سی ام فروردین ماه، آسمان تهران کمی ابری تا نیمه ابری پیش‌بینی می‌شود که به تدریج با افزایش ابر، گاهی رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید همراه خواهد بود. حداقل دمای هوا در این روز ۹ درجه سانتیگراد و حداکثر دما ۲۰ درجه سانتیگراد خواهد بود. ضیاییان در پایان اعلام کرد که گرمترین مرکز کشور در روز فردا، اهواز با دمای ۳۵ درجه سانتیگراد و در روز پس فردا، بوشهر با دمای ۳۳ درجه سانتیگراد خواهد بود. در مقابل، سردترین مراکز کشور در روزهای فردا و پس فردا به ترتیب شهرکرد با دمای یک و ۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود. این پیش‌بینی‌ها به شهروندان کمک می‌کند تا خود را برای تغییرات آب و هوایی پیش رو آماده کنند و برنامه‌ریزی‌های خود را متناسب با آن تنظیم نمایند. توجه به هشدارهای هواشناسی، به ویژه در مورد وزش باد شدید و احتمال وقوع گرد و خاک، برای حفظ سلامتی و ایمنی ضروری است





