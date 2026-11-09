ورود بورس تهران به کانال ۸.۱ میلیون واحد با رشد ۴۷ هزار واحدی

شاخص کل بورس تهران با رشد ۴۷ هزار و ۸۳۰ واحدی وارد کانال ۸.۱ میلیون شد. ارزش معاملات به ۳۴.۹ همت رسید و فرابورس نیز رشد مثبت را تجربه کرد. بررسی دلایل و پیش‌بینی آینده بازار سرمایه.

شاخص کل بورس تهران در معاملات روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵، روند صعودی روز گذشته را با شدت بیشتری دنبال کرد و با رشدی بیش از ۴۷ هزار واحد، برای بار دیگر به کانال ۸.۱ میلیون واحدی بازگشت. این اتفاق نشان‌دهنده جریان قدرتمند تقاضا در بازار سرمایه است که نه تنها نمادهای بزرگ، بلکه طیف وسیعی از سهام ‌ها را درگیر موج مثبت کرده است. در پایان معاملات این روز، شاخص کل در سطح بیش از هشت میلیون و ۱۰۰ هزار واحد ایستادگی کرد و نشان داد که سرمایه‌گذاران با اعتماد بیشتری به سمت بازار بازگشته‌اند.

جزئیات رشد شاخص کل و هم‌وزن

بر اساس آخرین گزارش‌های کارگزاری‌ها، شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵، افزایش ۴۷ هزار و ۸۳۰ واحدی را تجربه کرد. این رشد چشمگیر باعث شد تا شاخص کل وارد کانال ۸.۱ میلیون واحدی شود و بر اعداد بالاتر از هشت میلیون و ۱۰۰ هزار واحد تثبیت گردد. این عدد نشان‌دهنده حجم قابل توجه نقدینگی و تمایل سرمایه‌گذاران خرد و کلان به خرید سهام است.

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همزمان با رشد شاخص کل، شاخص هم‌وزن نیز که نمایانگر وضعیت عمومی‌تر و واقعی‌تر معاملات سهام شرکت‌هاست، رشد قابل توجهی را ثبت کرد. شاخص هم‌وزن امروز ۲۲ هزار و ۵۲۵ واحد افزایش یافت و به رقم ۲ میلیون و ۲۸۲ هزار واحد رسید. این هم‌زمانی در رشد دو شاخص اصلی، نشان می‌دهد که حرکت صعودی بازار تنها محدود به نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز نبوده و تقاضا در طیف گسترده‌تری از سهم‌ها احساس شده است.

حجم معاملات و نمادهای تاثیرگذار

در روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵، فعالیت‌های معاملاتی در بورس تهران با سرعت بالایی انجام شد و تعداد ۸۹۶ هزار و ۵۷۹ فقره معامله به ثبت رسید. ارزش کل معاملات نیز به حدود ۳۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان یا ۳۴.۹ همت تومان رسید. این حجم از معاملات نشان‌دهنده نقدشوندگی بالای بازار و توانایی جذب سرمایه‌های جدید در این روز است.

بررسی نمودارهای تکنیکال و بنیادی نشان می‌دهد که برخی نمادهای خاص بیشترین تاثیر را بر رشد شاخص کل داشته‌اند. نمادهای فملی، فارس، فولاد، وغدیر، شستا، پارسان و شبندر در صدر لیست سهام تاثیرگذار بر روند مثبت بازار قرار گرفتند. سهم شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) به همراه فولاد مبارکه (فولاد) و گروه انرژی (وغدیر) با رشد مثبت، کاتالیزور اصلی این حرکت صعودی بودند. همچنین سهم‌های هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی مانند شستا و پارسان نیز نقش مهمی در حمایت از سطح کنونی بازار ایفا کردند.

عملکرد فرابورس و نمادهای موثر

در سوی دیگر بازار سرمایه، فرابورس ایران نیز معاملات امروز را با روندی مثبت و هماهنگ با بورس تهران پشت سر گذاشت. شاخص کل فرابورس با رشد ۷۰۷ واحدی به سطح ۶۸ هزار و ۸۱۴ واحد رسید. این هم‌افزایی بین دو بازار اصلی سرمایه ایران، نشان می‌دهد که جریان مثبت نقدینگی به تمام بخش‌های بازار سرمایه سرریز شده است.

در بازار فرابورس نیز تعداد معاملات قابل توجهی انجام شد و ۸۸۵ هزار و ۱۸۰ فقره معامله ثبت گردید. نمادهای آریا، کگهر، فزر، سامان، شرانل، نیشکر و فجهان از جمله نمادهایی بودند که بیشترین اثر را بر شاخص کل فرابورس در این روز داشتند. حضور قدرتمند این شرکت‌ها در صدر سهام‌های تاثیرگذار، تنوع بخشیدن به ریسک سرمایه‌گذاری را برای سهامداران در فرابورس نیز فراهم کرده است.

تحلیل پایداري روند و چشم‌انداز آینده

با وجود خوش‌بینی ناشی از رشد هم‌زمان شاخص‌های بورس و فرابورس، تحلیلگران هشدار می‌دهند که برای ارزیابی پایداری این روند صعودی، باید به داده‌های دقیق‌تری توجه کرد. هم‌زمانی رشد شاخص کل و هم‌وزن بورس تهران با رشد فرابورس نشان می‌دهد که جریان مثبت معاملات امروز به یک بخش محدود اختصاص نداشته است. با این حال، تداوم این روند نیازمند بررسی وضعیت ورود و خروج پول حقیقی است.

کارشناسان بازار سرمایه تاکید دارند که ارزش معاملات و تداوم تقاضا در روزهای آینده، معیارهای اصلی برای سنجش سلامت بازار هستند. رشد یک یا دو روزه شاخص‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه قطعی بازگشت پایدار اعتماد به بازار سهام باشد. بنابراین، سرمایه‌گذاران باید با رصد دقیق جریان نقدینگی و اخبار بنیادی شرکت‌ها، تصمیمات خود را برای ورود یا خروج از بازار اتخاذ کنند.