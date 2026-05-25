Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

ورود ترکیه و جمهوری آذربایجان به سطح «یک ملت، دو دولت» و هماهنگی راهبردی در منطقه

سیاسی News

ورود ترکیه و جمهوری آذربایجان به سطح «یک ملت، دو دولت» و هماهنگی راهبردی در منطقه
ترکیهجمهوری آذربایجانهمکاری راهبردی
📆5/25/2026 11:52 AM
📰aa_persian
54 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 42% · Publisher: 53%

دکتر جاوید ولی‌اف، عضو هیئت مدیره مرکز تحلیل روابط بین‌الملل، در مقاله‌ای برای آنادولو، با اشاره به هماهنگی راهبردی ترکیه و جمهوری آذربایجان طی سه دهه گذشته، نتیجه‌گیری کرد که روابط این دو کشور از سطح «یک ملت، دو دولت» فراتر رفته و به سمت اتخاذ مواضع مشترک در سیاست خارجی و امنیتی حرکت می‌کند. همکاری دو کشور در حوزه انرژی، پروژه‌های راه آهن و نظامی، حمایت از صلح و ثبات در منطقه، و توافق‌نامه‌های نظامی و دفاعی، به عنوان نمونه‌هایی از هماهنگی راهبردی ترکیه و جمهوری آذربایجان در منطقه، مورد اشاره قرار گرفت.

دکتر جاوید ولی‌اف در مقاله‌ای برای آنادولو تاکید کرد که هماهنگی راهبردی ترکیه و جمهوری آذربایجان طی سه دهه گذشته، به عامل مهمی در تحولات سیاسی ، امنیتی و اقتصادی منطقه تبدیل شده است.

دکتر ولی‌اف، عضو هیئت مدیره مرکز تحلیل روابط بین‌الملل، با اشاره به تغییرات بنیادین در نظام بین‌الملل، سیاست‌های ترکیه و جمهوری آذربایجان را بر پایه هماهنگی راهبردی شکل داده‌اند. همکاری دو کشور از دهه 1990 ابتدا در حوزه انرژی آغاز شد و پروژه‌هایی مانند خط لوله باکو–جیهان و سپس خط لوله گاز «تاناپ»، جایگاه ژئوپلیتیکی دو کشور را تقویت کرد. همچنین پروژه راه‌آهن باکو–تفلیس–قارص را نمونه‌ای دیگر از همکاری موفق دو کشور دانست.

توافق‌نامه‌های نظامی میان دو کشور و تشکیل سازوکارهای مشترک دفاعی نیز باعث شد تا همکاری نظامی و سیاسی آنکارا و باکو به آزادسازی قره‌باغ و تغییر موازنه منطقه‌ای منجر شود. دکتر ولی‌اف با اشاره به حمایت دو کشور از ادامه روند صلح و ثبات در منطقه، خاطرنشان کرد که این هماهنگی تا زمان پایان کامل ادعاهای حقوقی و ارضی ارمنستان علیه دو کشور ادامه خواهد یافت.

همچنین همکاری دو کشور در تحولات سوریه و حمایت مشترک از تقویت سازمان کشورهای ترک را از دیگر ابعاد مهم این هماهنگی راهبردی دانست. نتیجه‌گیری کرد که روابط ترکیه و جمهوری آذربایجان از سطح «یک ملت، دو دولت» فراتر رفته و به سمت اتخاذ مواضع مشترک در سیاست خارجی و امنیتی حرکت می‌کند

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aa_persian /  🏆 11. in İR

ترکیه جمهوری آذربایجان همکاری راهبردی سیاست خارجی و امنیتی همکاری در منطقه

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-25 14:52:34