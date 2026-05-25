ورود ترکیه و جمهوری آذربایجان به سطح «یک ملت، دو دولت» و هماهنگی راهبردی در منطقه

دکتر جاوید ولی‌اف، عضو هیئت مدیره مرکز تحلیل روابط بین‌الملل، در مقاله‌ای برای آنادولو، با اشاره به هماهنگی راهبردی ترکیه و جمهوری آذربایجان طی سه دهه گذشته، نتیجه‌گیری کرد که روابط این دو کشور از سطح «یک ملت، دو دولت» فراتر رفته و به سمت اتخاذ مواضع مشترک در سیاست خارجی و امنیتی حرکت می‌کند. همکاری دو کشور در حوزه انرژی، پروژه‌های راه آهن و نظامی، حمایت از صلح و ثبات در منطقه، و توافق‌نامه‌های نظامی و دفاعی، به عنوان نمونه‌هایی از هماهنگی راهبردی ترکیه و جمهوری آذربایجان در منطقه، مورد اشاره قرار گرفت.

دکتر جاوید ولی‌اف در مقاله‌ای برای آنادولو تاکید کرد که هماهنگی راهبردی ترکیه و جمهوری آذربایجان طی سه دهه گذشته، به عامل مهمی در تحولات سیاسی ، امنیتی و اقتصادی منطقه تبدیل شده است.

دکتر ولی‌اف، عضو هیئت مدیره مرکز تحلیل روابط بین‌الملل، با اشاره به تغییرات بنیادین در نظام بین‌الملل، سیاست‌های ترکیه و جمهوری آذربایجان را بر پایه هماهنگی راهبردی شکل داده‌اند. همکاری دو کشور از دهه 1990 ابتدا در حوزه انرژی آغاز شد و پروژه‌هایی مانند خط لوله باکو–جیهان و سپس خط لوله گاز «تاناپ»، جایگاه ژئوپلیتیکی دو کشور را تقویت کرد. همچنین پروژه راه‌آهن باکو–تفلیس–قارص را نمونه‌ای دیگر از همکاری موفق دو کشور دانست.

توافق‌نامه‌های نظامی میان دو کشور و تشکیل سازوکارهای مشترک دفاعی نیز باعث شد تا همکاری نظامی و سیاسی آنکارا و باکو به آزادسازی قره‌باغ و تغییر موازنه منطقه‌ای منجر شود. دکتر ولی‌اف با اشاره به حمایت دو کشور از ادامه روند صلح و ثبات در منطقه، خاطرنشان کرد که این هماهنگی تا زمان پایان کامل ادعاهای حقوقی و ارضی ارمنستان علیه دو کشور ادامه خواهد یافت.

همچنین همکاری دو کشور در تحولات سوریه و حمایت مشترک از تقویت سازمان کشورهای ترک را از دیگر ابعاد مهم این هماهنگی راهبردی دانست. نتیجه‌گیری کرد که روابط ترکیه و جمهوری آذربایجان از سطح «یک ملت، دو دولت» فراتر رفته و به سمت اتخاذ مواضع مشترک در سیاست خارجی و امنیتی حرکت می‌کند





