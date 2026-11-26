شرکت هواپیمایی نورس آتلانتیک به دلیل ورشکستگی و لغو پروازها با بحران مالی روبروست. سهام این شرکت ۸۵ درصد کاهش یافت و ارزش بازار آن به کمتر از ده میلیون دلار رسید.

شرکت هواپیمایی ارزان‌قیمت نروژی نورس آتلانتیک که در سال ۲۰۲۱ تأسیس شده و در زمینه پروازهای دوربرد فعالیت دارد، پنج‌شنبه اعلام کرد که در آستانه ورشکستگی قرار دارد و تمام پروازهای روزانه خود را لغو کرده است. این تصمیم ناگهانی پس از آن اتخاذ شد که هیئت‌مدیره این شرکت هشدار داد در صورت تأمین نشدن سریع راه‌حل‌های مالی، مجبور به اعلام ورشکستگی خواهند شد. این رویداد شاخصی از تشدید بحران‌های اقتصادی در صنعت هوانوردی جهانی است که تحت تأثیر نوسانات شدید قیمت سوخت جت و تنش‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای قرار گرفته است.

هشدار بحرانی و سقوط ۸۵ درصدی سهام نورس

شرکت هواپیمایی نورس روز چهارشنبه با انتشار پیامی به سرمایه‌گذاران اعلام کرد که وضعیت مالی خود را در آستانه یک فاجعه کامل توصیف می‌کند. این هشدار باعث شد ارزش سهام نورس آتلانتیک در معاملات بازار بورس اسلو به‌طور شدید کاهش یابد و ۸۵ درصد سقوط کند. این شرکت در گزارش رسمی خود به بورس اوراق بهادار اسلو تصریح کرد که اگر راه‌حل تأمین مالی کوتاه‌مدت به‌سرعت فراهم نشود، هیئت‌مدیره قصد دارد درخواست ورشکستگی بدهد. تمام پروازهای روز پنج‌شنبه لغو شده‌اند تا زمانی که روشن شود آیا می‌توان راه‌حل تأمین مالی قابل‌اجرا فراهم کرد یا نه.

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مذاکرات برای واگذاری و کاهش ارزش بازار به ۹.۷ میلیون دلار

شرکت نورس اعلام کرد که در حال مذاکره با سرمایه‌گذاران درباره احتمال واگذاری شرکت است. این واگذاری شامل یک راه‌حل تأمین مالی نیز می‌شود، اما شرکت جزئیاتی درباره هویت سرمایه‌گذاران ارائه نکرده است. سهام این شرکت در معاملات اولیه روز پنج‌شنبه بیشتر افت کرد و سپس دوباره وارد محدوده مثبت شد، اما با قیمت ۰.۰۴ کرون برای هر سهم، ارزش بازار این شرکت هواپیمایی اکنون تنها ۹.۷ میلیون دلار است. این شرکت مدت‌هاست با مشکل روبه‌رو است، اما این مشکلات پس از افزایش شدید قیمت سوخت هواپیما در نتیجه جنگ در خاورمیانه تشدید شده است.

تشدید بحران هوانوردی با لغو پروازها توسط رقبا

بحران مالی در صنعت هوانوردی تنها محدود به نورس آتلانتیک نشده است و سایر شرکت‌ها نیز با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند. شرکت هواپیمایی اسپانیایی پلاس اولترا روز سه‌شنبه اعلام کرد که فعالیت خود را متوقف می‌کند. در همین حال، شرکت هواپیمایی لتونیایی ایر بالتیک در ماه سپتامبر برای دریافت حمایت ورشکستگی بر اساس فصل ۱۱ قوانین ایالات متحده درخواست داده است. این رویدادها نشان‌دهنده فشار فزاینده بر شرکت‌های هواپیمایی است که تحت تأثیر هزینه‌های بالای انرژی و عدم قطعیت‌های بازار عمل می‌کنند.

پیامدهای واقعی برای سرمایه‌گذاران و مشتریان نورس

لغو پروازهای نورس آتلانتیک تأثیر مستقیمی بر مسافرانی دارد که برنامه‌ریزی‌های سفر خود را بر اساس این شرکت انجام داده بودند. این شرکت که در سال ۲۰۲۱ تأسیس شده بود و در پروازهای دوربرد تخصص داشت، حالا با خطر از دست دادن وجود خود روبرو است. کاهش شدید ارزش سهام و نیاز فوری به تأمین مالی، نشان‌دهنده حساسیت بالای این کسب‌وکار نسبت به نوسانات بازار است. سرمایه‌گذاران باید منتظر نتایج مذاکرات واگذاری و تصمیم نهایی هیئت‌مدیره برای جلوگیری از ورشکستگی باشند.