سرلشکر احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به عملیات موشکی و موفقیت‌های اخیر نظامی ایران، اعلام کرد که تحقیر دشمنان تازه ابتدای راه است.

سرلشکر پاسدار احمد وحیدی ، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در سخنرانی خود در جدیدترین موشک‌خانه این نیرو تأکید کرد که وقایع اخیر برای دشمنان ایران تازه آغاز یک دوره طولانی از تحقیر و شکست است. او در این مراسم که روز شنبه برگزار شد، با تشریح جزئیات توانمندی‌های جدید نظامی کشور، بر پیروزی قطعی حق بر باطل و ناتو انی قدرت‌های خارجی در مقابله با اراده ملت ایران صحه گذاشت.

ناتو در برابر سپاه پاسداران ناتوان ماند

سرلشکر وحیدی در پاسخ به ادعاهای اخیر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) گفت که دبیرکل این سازمان مدعی شده بود پنج‌هزار پرواز توسط کشورهای عضو این اتحادیه انجام شده است. این آمار و ارقام ادعایی نمادی از حضور گسترده نظامی غرب در منطقه بود که به گفته فرمانده کل سپاه، با اذن الهی و با تکیه بر توانمندی‌های داخلی ایران، بی‌اثر و ساقط شده است.

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پیروزی گروه اندک بر جمعیت کثیر

فرمانده عالی‌رتبه سپاه پاسداران با استناد به آیه قرآن کریم که می‌فرماید گروه‌های اندک به اذن خداوند بر گروه‌های کثیر پیروز می‌شوند، اعلام کرد که شایستگی‌های فنی و معنوی نیروهای مسلح ایران باعث شده تا توانایی‌های چندلایه دشمنان خنثی شود. او خاطرنشان کرد که این موفقیت‌ها فقط ابتدای یک مسیر طولانی است و ذلت و بی‌آبرویی بیشتر برای متجاوزان در آینده نزدیک آشکار خواهد شد.

نقش کلیدی نیروی هوافضای سپاه

در همین راستا، مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز بر این موضوع تأکید کرد که ایران هیچ‌گونه امکان محدودیتی را در زمینه تولید و نگهداری موشک‌های دوربرد و نقطه‌زن نمی‌پذیرد. این موضع‌گیری رسمی نشان‌دهنده عزم جدی نیروهای مسلح برای حفظ دژ مستحکم دفاعی کشور در برابر هرگونه تهدید احتمالی است و اعلام می‌کند که خط قرمزهای نظامی تغییر نخواهند کرد.

تکمیل برنامه FATF و توسعه نظامی

مسئولان سپاه پاسداران ضمن اعلام عزم راسخ برای تکمیل آخرین مراحل اجرایی برنامه اقدام مشترک (FATF)، این گام دیپلماتیک و اقتصادی را همزمان با تقویت زیرساخت‌های موشکی توصیف کردند. این هم‌زمانی نشان‌دهنده یک استراتژی دوگانه در سیاست خارجی و امنیتی ایران است که هدف آن ایجاد بازدارندگی نظامی در کنار تعاملات اقتصادی و مالی با جامعه جهانی می‌باشد.

چشم‌انداز جنگ و صلح منطقه‌ای

تحلیل‌های راهبردی ارائه شده در نشستی با حضور دیاکو حسینی، چشمانداز آینده روابط ایران با قدرت‌های جهانی را ذیل معادلات جدید نظامی و دیپلماتیک بررسی کرد. تمرکز بر آرایش ناوهای جنگی، تحولات نشستن شنژن و همچنین نشست‌های شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نشان می‌دهد که ایران با تکیه بر بازدارندگی موشکی، در حال ترسیم مرزهای جدید صلح و امنیت در منطقه است.