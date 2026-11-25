فیفا جام جهانی زنان ۲۰۳۱ را به میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک، کاستاریکا و جامائیکا و دوره ۲۰۳۵ را به بریتانیا واگذار کرد. همچنین جزئیات درگیری و آشتی باشگاه‌های پارس جنوبی و فرد البرز و حواشی گزارش جیمی کرگر در رئال مادرید بررسی می‌شود.

فیفا در کنگره فوق‌العاده خود میزبانی جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱ را رسما به آمریکا، مکزیک، کاستاریکا و جاماییکا واگذار کرد. این رویداد بزرگ برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم و برگزاری ۱۰۴ دیدار برگزار خواهد شد. میزبانی دوره ۲۰۳۵ این مسابقات نیز به بریتانیا واگذار شد.

جزئیات میزبانی جام جهانی زنان ۲۰۳۱ و پیش‌بینی‌های مالی

کشورهای میزبان پیش‌بینی کرده‌اند که این مسابقات بیش از ۴.۵ میلیون تماشاگر و بیش از چهار میلیارد دلار درآمد داشته باشد. ارقامی بی‌سابقه در تاریخ این رقابت‌ها که اهمیت اقتصادی این رویداد را نشان می‌دهد. با وجود قطعی شدن میزبانی مشترک چهار کشور، شهرها و ورزشگاه‌های میزبان هنوز مشخص نشده‌اند.

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شهرهای آمریکایی به دنبال دستیابی به توافق‌های مالی مطلوب‌تری با فیفا هستند و روند انتخاب شهرهای میزبان از نیمه دوم سال ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد. سیندی پارلو کون، رییس فدراسیون فوتبال آمریکا، در این‌باره گفت که جام جهانی ۲۰۳۱ بزرگ‌ترین رویداد ورزشی زنان در تاریخ خواهد بود. او اشاره کرد که جام جهانی ۱۹۹۹ مسیر فوتبال زنان را در کشورش تغییر داد و اکنون فرصت انجام این کار در مقیاسی حتی بزرگ‌تر فراهم شده است.

واگذاری جام جهانی زنان ۲۰۳۵ به بریتانیا و بازگشت فوتبال به بریتانیا

در این کنگره، همچنین میزبانی جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۵ به تنها نامزدهای میزبانی این دوره، یعنی انگلستان، اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز، واگذار شد. با این تصمیم، بریتانیا در فاصله هفت سال میزبان دو تورنمنت بزرگ فوتبال خواهد بود. مسابقات جام ملت‌های اروپا ۲۰۲۸ مردان نیز به میزبانی مشترک انگلستان، اسکاتلند، ولز و جمهوری ایرلند برگزار خواهد شد.

جام جهانی فوتبال برای نخستین بار پس از سال ۱۹۶۶ به بریتانیا بازمی‌گردد. سالی که تیم ملی فوتبال مردان انگلستان برای نخستین و تنها بار قهرمان جهان شد. اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، گفت که میزبانی جام جهانی فوتبال زنان گردشگران، سرمایه‌گذاری و فرصت‌های شغلی را به تمام نقاط کشور خواهد آورد.

حواشی گزارش جیمی کرگر درباره رئال مادرید و پی‌اس‌وی

جیمی کرگر هنگام پوشش دیدار رئال مادرید مقابل پی‌اس‌وی آیندهوون در لیگ قهرمانان اروپا برای شبکه سی‌بی‌اس اسپورت، با تبلیغ لباس زیر جود بلینگام شوخی کرد. مدافع پیشین لیورپول که اکنون به‌عنوان کارشناس فوتبال فعالیت می‌کند، پیروزی پرگل رئال مادرید مقابل پی‌اس‌وی آیندهوون را برای شبکه سی‌بی‌اس اسپورت گزارش می‌کرد.

کرگر گفت: "تماشای گل امشب بلینگام از دیدن او در حالی که فقط لباس زیر به تن دارد، چشم‌نوازتر بود." ایوان پریشیچ در نیمه نخست به‌شکلی غیرمنتظره تیم هلندی را در سانتیاگو برنابئو پیش انداخت، اما رئال مادرید در نیمه دوم کامبکی خیره‌کننده را رقم زد. گل‌های والورده و وینیسیوس به پیروزی ۵-۱ تیم میزبان کمک کردند.

درگیری و آشتی باشگاه‌های پارس جنوبی جم و فرد البرز

این بازی حساس از هفته یازدهم لیگ یک با برتری سه بر یک تیم پارس جنوبی به پایان رسید و با ۲۵ امتیاز، صدرنشینی خود را تثبیت کرد. فرد البرز می‌توانست با پیروزی در این بازی، به رتبه دوم لیگ یک برسد. ورزش سه نوشته که درگیری از ابتدای سالن آغاز شده و زد و خورد بازیکنان حتی باعث شکسته شدن شیشه درب ورودی نیز شده است.

این درگیری، به زخمی‌شدن تعدادی از بازیکنان منجر شد. پس از پایان بازی باشگاه فرد البرز مدعی شد امیرمهدی جانملکی، مدافع پارس جنوبی با حمله به سمت رختکن فرد و شکستن شیشه‌های ورودی رختکن، منجر به جراحت دست ابراهیم غلام‌نژاد، مهاجم تیم میزبان شد. باشگاه اعلام کرد با حضور نیروی انتظامی و شکایت، این بازیکن بازداشت شده است.

ایوب چراغی مدیر تیم پارس جنوبی هم گفته که بازیکنان میزبان شروع کننده درگیری بوده‌اند. اما محمدرضا اکبریان مدیر فرد البرز گفت که بر اساس گزارش پلیس، یکی از بازیکنان تیم پارس جنوبی جم شیشه‌های رختکن تیم میزبان را شکسته و حکم جلب او صادر شده بود. او افزود با درخواست مدیران پارس جنوبی و تماس مقامات فدراسیون، رضایت داده شد و بازیکن آزاد شد.

پایان درگیری در کلانتری و لغو شکایت‌ها

ورزش سه خبر داده که این درگیری که به شکایت متقابل دو تیم از هم منجر شد، در کلانتری با مصالحه به پایان رسیده است. با دخالت ماموران نیروی انتظامی، مدیران دو تیم فرد البرز و پارس جنوبی به همراه بازیکنان زخمی به کلانتری رفتند. اعضای دو تیم پس از گفت‌وگو با یکدیگر به صلح رسیدند و یک مراسم آشتی‌کنان کوچک برگزار شد.

سرانجام شکایتی که توسط بعضی بازیکنان دو تیم علیه یکدیگر تنظیم شده بود نیز لغو شد. در همین ارتباط، اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، علاوه بر موضوع جام جهانی، درباره شکست سنگین تراکتور گفت که خستگی ناشی از سفر طولانی و شرایط بدنی بازیکنان، نقش مهم‌تری از مسایل فنی در نتیجه این مسابقه داشته است.