در پی تشدید تنشها در خاورمیانه و تهدیدات دونالد ترامپ علیه ایران، سازمانهای بینالمللی و کشورها واکنشهای متعددی نشان دادند. از جمله، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به کشته شدن یکی از مقامات خود واکنش نشان داد و ارتش اسرائیل نیز از حملاتی در ایران خبر داد. همچنین، صندوق بینالمللی پول نسبت به تاثیرات جنگ بر اقتصاد جهانی هشدار داد. دونالد ترامپ نیز با اظهاراتی، مردم ایران را به قیام علیه حکومت دعوت کرد و تهدید به تخریب زیرساختهای ایران نمود.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در واكنش به كشته شدن مجید خادمی، رییس این سازمان، اعلام كرد ضربه انتقامی بزرگ ذیل عملیات انتقام خردکننده در انتظار آمران و عاملان این جنایت خواهد بود. کانال تلگرام مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، پیامی منتسب به او منتشر کرد که در آن کشته شدن خادمی به فرماندهان این نهاد امنیتی تسلیت گفته شده و تاکید شده که ترور او خللی در این نهاد ایجاد نخواهد کرد. دانشگاههای کانادا در واکنش به جنگ در خاورمیانه، حمایتهایی ویژه برای دانشجویان ایران ی در نظر گرفتهاند.
انجمنهای دانشجویی ایرانیان نیز در تسهیل این اقدامات نقش داشتهاند. مهسا مرتضوی، خبرنگار ایراناینترنشنال گزارش میدهد که ماشین سرکوب جمهوری اسلامی تنها فرمانده خود را از دست نداده است. بلکه از دبیر شورای عالی امنیت ملی تا رییس ستادکل نیروهای مسلح و از فرمانده سپاه تا پایگاه بسیج و کلانتریها، در این مدت هدف قرار گرفتهاند. ارتش اسرائیل اعلام کرد یک شبانهروز حملات شدید در ایران را به پایان رسانده و در این عملیات، زیرساختهای مرکزی بیشتری از سپاه پاسداران هدف قرار گرفتهاند. براساس این گزارش از جمله اهداف این حمله، سایت مرکزی سپاه پاسداران در تهران بود که توسط نیروهای مسلح مسئول سرکوب جمعیت غیرنظامی در ایران استفاده میشد. همچنین زیرساختهای مرکزی دیگر در ستاد سپاه پاسداران و مقر نیروی هوایی سپاه در تهران هدف قرار گرفتند. رییس صندوق بینالمللی پول هشدار داد که تداوم جنگ در خاورمیانه چشمانداز اقتصاد جهانی را تضعیف کرده و به افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی منجر خواهد شد. کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بینالمللی پول، دوشنبه 17 فروردین اعلام کرد در صورت نبود این جنگ، این نهاد انتظار داشت پیشبینی رشد اقتصادی جهانی را اندکی افزایش دهد، اما اکنون شرایط تغییر کرده است. او گفت: اگر این جنگ وجود نداشت، شاهد افزایش جزئی در پیشبینی رشد بودیم. اما اکنون همه مسیرها به سمت افزایش قیمتها و کاهش رشد حرکت میکنند. بر اساس برآوردهای پیشین صندوق، رشد اقتصاد جهانی قرار بود در سال 2026 به 3.3 درصد و در سال 2027 به 3.2 درصد برسد، اما به گفته جورجیوا، حتی در صورت پایان سریع درگیریها نیز پیشبینی رشد کاهش و تورم افزایش خواهد یافت. او تاکید کرد که طولانی شدن جنگ میتواند اثرات شدیدتری بر اقتصاد جهانی داشته باشد و فشار بر بازارها و قیمتها را تشدید کند. مدیرعامل صندوق بینالمللی پول همچنین از دریافت درخواستهای کمک مالی از سوی برخی کشورها خبر داد، بدون آنکه نامی از آنها ببرد، و گفت این نهاد آماده است برنامههای وامدهی خود را برای پاسخگویی به نیازها تقویت کند. طبق گزارشها در ساعات گذشته صدای انفجار در نقاط مختلف کشور ازجمله آبادان، آباده، اردبیل، ارومیه، بوشهر، بندرعباس، تهران، جاسک، چابهار، خرمشهر، خوی، رباطکریم، رودسر، شیراز، شهربابک، عسلویه، قشم، کلاچای، کنگان، کنارک، گلهدار، لنگرود، مرودشت، نجفآباد، نطنز، هشتگرد و یزد شنیده شد. همزمان جمعیت هلالاحمر گزارش داد از بامداد دوشنبه نقاطی در جاجرود، حوالی بلوار هجرت، شهرستان بهارستان، شهریار، حوالی پیروزی و دانشگاه صنعتی شریف در تهران و نیز مناطقی در نظرآباد البرز، گچان ایلام، مهران، بندر دیلم، بندر لنگه، جزیره نگین، آبادان، هفتگل، بروجرد و جاده درود به خرمآباد هدف حملات قرار گرفتهاند. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در واکنش به اظهارات ترامپ درباره حمله به زیرساختها اعلام کرد: حتی اگر برخی زیرساختهای غیرنظامی به عنوان اهداف نظامی شناخته شوند، حمله به آنها همچنان ممنوع است اگر خطر آسیب جانبی بیش از حد به غیرنظامیان وجود داشته باشد. دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا دوشنبه به خبرنگاران گفت در صورت اعلام آتشبس، مردم ایران باید علیه حکومت قیام کنند. او بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی 10 روز فرصت داشته و تا فردا مهلت دارد و در غیر این صورت پل و نیروگاه نخواهد داشت. دونالد ترامپ گفت: در مورد برنامه جنگ گفته میشود برنامهای وجود ندارد، اما اینطور نیست. برنامه وجود دارد، فقط نمیتوان آن را علنی کرد. این ادعا که برنامهای وجود ندارد، منصفانه نیست. او افزود: ما برای ایران برنامه داریم، همه چیز از قبل بررسی و طراحی شده است. ممکن است انتقاد و حمله رسانهای وجود داشته باشد، اما تصمیمگیرندگان بر اساس برنامه عمل میکنند. دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا دوشنبه به خبرنگاران گفت که جمهوری اسلامی باید با ایالات متحده به توافقی برسد که تا مهلت سهشنبه برای او قابل قبول باشد، و عبور آزاد نفت از تنگه هرمز باید بخشی از آن باشد. او گفت: ما باید تا مهلت سهشنبه، توافقی که برای من قابل قبول باشد داشته باشیم. ترامپ تاکید کرد در غیر این صورت همه پلها در ایران تا نیمه شب سهشنبه نابود خواهد شد و همه نیروگاهها تا نیمه شب تعطیل خواهد شد. رییسجمهور آمریکا گفت: منظورم این است که تخریب کامل تا ساعت 12 خواهد بود، و اگر بخواهیم طی چهار ساعت این اتفاق میافتد. ما نمیخواهیم این اتفاق بیفتد، ممکن است حتی در بازسازی کشورشان به آنها کمک کنیم. او افزود: آیا میخواهم زیرساختهای آنها را نابود کنم؟ نه، الان برای بازسازی 100 سال زمان نیاز دارند. اگر امروز ترک کنیم، 20 سال طول میکشد تا کشورشان را بازسازی کنند
