مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گزارش سی‌ان‌ان مبنی بر طرح حمله ایران به واشنگتن را با انتقاد از منابع اطلاعاتی این شبکه رد کرد و گفت هیچ تهدید معتبری وجود ندارد.

مارکو روبیو ، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، در واکنشی تندی به گزارش اخیر شبکه سی‌ان‌ان درباره طرح ادعایی ایران برای حمله به پایتخت آمریکا، منابع اطلاعاتی استنادشده در این خبر را شدیداً مورد انتقاد قرار داد. وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای رسمی این گزارش را رد کرد و با لحنی قاطع گفت که برخی از این منابع "دروغگو" و برخی دیگر "دروغگو و مجرم" هستند. این اظهارنظرها در پی شایعاتی مطرح شد که ادعا می‌کرد ایران در حال بررسی روش‌هایی برای هدف قرار دادن مقامات دولت دونالد ترامپ است.

رد ادعاهای اطلاعاتی سی‌ان‌ان توسط روبیو

شبکه سی‌ان‌ان پیش از این به نقل از اطلاعاتی منتسب به دستگاه‌های جاسوسی آمریکا مدعی شده بود که ایران در حال بررسی طرح‌هایی برای استفاده از بمب کثیف یا سلاح شیمیایی علیه مقامات ارشد دولت دونالد ترامپ در واشنگتن است. اما مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، بلافاصله این ادعاها را غیرقابل اعتماد خواند و تأکید کرد که این گزارش‌ها بر پایه اطلاعات نادرست و منابعی است که اعتباری ندارند. او با اشاره به ماهیت غیرمستند این اخبار، خواستار احتیاط بیشتر در انتشار چنین گزارش‌هایی از سوی رسانه‌ها شد.

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دیدگاه مقامات سفیدخانه و تحلیل‌گران امنیتی

لورین بیس، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیهای موازی با موضع وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن تمام تهدیدات احتمالی را رصد می‌کند، اما تأکید کرد که در حال حاضر هیچ تهدید معتبری علیه خاک آمریکا وجود ندارد. این اظهارنظرها در حالی مطرح شد که هفت مقام آمریکایی در گفتگوهای داخلی بر سر توانایی ایران برای اجرای چنین طرحی بحث می‌کردند، اما منابع مطلع از اطلاعات اخیر این طرح را بیشتر یک تلاش دیپلماتیک یا امنیتی برای افزایش گزینه‌های تهران دانستند تا نشانه‌ای از یک حمله فوری و قریب‌الوقوع.

جزئیات طرح ادعایی و تدابیر امنیتی واشنگتن

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، طرح ادعایی ایران شامل شناسایی دقیق مکان‌ها و اهداف مشخصی در واشنگتن بوده است، موضوعی که به گفته دو منبع مطلع، موجب تشدید تدابیر احتیاطی و تدوین برنامه‌های اضطراری در دستگاه‌های آمریکایی شده است. با این حال، مارکو روبیو با تأکید بر آمادگی دائمی دستگاه‌های امنیتی آمریکا، گفت که واشنگتن همواره تهدیدهای احتمالی را زیر نظر دارد، اما به اعتقاد او، در حال حاضر هیچ تهدید قریب‌الوقوعی وجود ندارد که نیاز به اقدام فوری و غیراستاندارد داشته باشد.

پیامدهای امنیتی و سیاست‌های آتی واشنگتن

این جنجال رسانه‌ای پس از آن شکل گرفت که برخی منابع غیررسمی در واشنگتن نگرانی‌هایی را درباره توانایی ایران برای اجرای حملات پیچیده بیان کرده بودند، اما مقامات ارشد دولت دونالد ترامپ با تکیه بر ارزیابی‌های خود، وضعیت را نرمال دانستند. وزارت خارجه آمریکا با رد صریح این گزارش‌ها، سعی دارد از ایجاد هرج‌ومرج امنیتی جلوگیری کند و همزمان بر نظارت مستمر و دقیق بر فعالیت‌های خارجی تأکید نماید. این رویداد نشان‌دهنده حساسیت بالای فضای امنیتی آمریکا در قبال هرگونه ادعای مرتبط با تهدیدات سایبری یا فیزیکی از سوی کشورهای رقیب است.