در پی اعلام ادعای بازگشایی تنگه هرمز توسط ایران، مقامات و رسانههای داخلی به شدت واکنش نشان دادند. همزمان، گزارشهایی از افزایش بازداشتهای خودسرانه و مرگ زندانیان زیر شکنجه در ایران منتشر شده است.
خبر ادعای بازگشایی تنگه هرمز از سوی مقامات جمهوری اسلامی، واکنشهای تند و متناقضی را در داخل کشور برانگیخت. در حالی که برخی رسانهها و مقامات این خبر را پوشش داده و به نوعی از آن استقبال کردهاند، بخش دیگری از جامعه رسانهای و سیاسی ایران با دیده تردید به این ادعا نگریسته و آن را دستاویزی برای پوشاندن مسائل دیگر دانستهاند. این اختلافات نشاندهنده شکاف عمیق در میان دیدگاههای مختلف نسبت به سیاست خارجی و روابط بینالملل در ایران است.
در همین حال، سازمانهای حقوق بشری از افزایش نگرانکننده بازداشتهای خودسرانه شهروندان در ایران خبر دادهاند. این بازداشتها با دستاویزی چون ارتباط با جنگ صورت گرفته و بسیاری از افراد بدون رعایت موازین قانونی دستگیر شدهاند. برخی از بازداشتشدگان با اتهامات سنگینی مانند جاسوسی روبرو شدهاند که میتواند منجر به صدور احکام اعدام شود. کمپین حقوق بشر ایران با ابراز نگرانی نسبت به سابقه دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی در استفاده از روشهای اعترافگیری اجباری، خطر اعمال شکنجههای جسمی و روانی بر زندانیان را جدی خوانده است. این سازمان تأکید کرده است که این شکنجهها میتواند به مرگ یا آسیبهای جبرانناپذیر روحی و جسمی منجر شود. مرگ عباس یاوری، یکی از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه سال گذشته، در زیر شکنجه، نمونهای تلخ از این نگرانیهاست. سازمان حقوق بشری کارون ضمن محکوم کردن این واقعه، خواستار تحقیقات مستقل و شفاف در مورد چگونگی مرگ وی و پاسخگویی مسئولان شده است. از سوی دیگر، حملات مکرر جمهوری اسلامی به مقرهای احزاب اپوزیسیون کرد در اقلیم کردستان عراق ادامه دارد. حزب دموکرات کردستان ایران از چهارمین حمله پهپادی سپاه پاسداران به پایگاههای این حزب در منطقه گردهچال خبر داده است. در حملات قبلی، دستکم سه نفر از اعضای این حزب به نامهای ندا میری، سمیرا الیاری و شاهین آذربرزین کشته شدهاند. این حملات در حالی صورت میگیرد که درگیریها بین اسرائیل و حزبالله لبنان در مرزهای شمالی در جریان است و تنشهای منطقهای افزایش یافته است. والاستریت ژورنال نیز گزارش داده است که ایران حتی پس از آتشبس با میانجیگری آمریکا، محدودیت تردد کشتیها در تنگه هرمز را ادامه خواهد داد و هماهنگی برای عبور کشتیها باید از طریق سپاه پاسداران و با پرداخت عوارض انجام شود. این گزارش نشاندهنده تداوم رویکرد ایران در استفاده از تنگه هرمز به عنوان اهرمی برای فشار است، امری که با ادعای بازگشایی آن در تناقض قرار میگیرد و به ابهامات پیرامون وضعیت این آبراه استراتژیک میافزاید. در همین راستا، مقامات آمریکا از جمله دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق، درباره مذاکره با ایران ابراز خوشبینی کرده و گفته است که پس از امضای توافق، محاصره دریایی بنادر ایران پایان خواهد یافت. با این حال، مقامات ایرانی اعلام کردهاند که هنوز اختلافات قابل توجهی بین دو کشور وجود دارد. در عرصه بینالمللی، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک دیپلمات آگاه، از آمادگی چین برای دریافت اورانیوم غنیشده از ایران خبر داده است. این اقدام میتواند در راستای توافق هستهای و کاهش ذخایر اورانیوم ایران صورت گیرد. چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایران، آمادگی خود را برای دریافت این اورانیوم یا کاهش غلظت آن برای مصارف غیرنظامی اعلام کرده است. در همین حین، سازمان عفو بینالملل با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ میلیون نفر در ایران از دسترسی به اینترنت محروم هستند، این وضعیت را نقض حقوق بشر دانسته و خواستار برقراری فوری اینترنت در ایران شده است. محرومیت طولانیمدت از اینترنت در حالی صورت میگیرد که مقامات جمهوری اسلامی از این بستر برای اعلام اخبار خود استفاده میکنند. نخستوزیر کانادا نیز در گفتوگوی با همتایان فرانسوی و بریتانیایی خود، تحولات امنیتی و اقتصادی مؤثر بر تنگه هرمز و اختلالات در ترافیک جهانی دریایی را مورد بحث قرار داده و از آتشبس بین اسرائیل و لبنان و اعلام بازگشایی تنگه هرمز استقبال کرده است. این تحولات نشاندهنده پیچیدگی اوضاع منطقهای و بینالمللی و تأثیر مستقیم آن بر سیاستها و وضعیت داخلی ایران است
