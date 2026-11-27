ژوزه مورینیو پیش‌بینی هوش مصنوعی درباره رئال مادرید را رد کرد. همچنین فلورنسیا مرکاو و مالک تراکتور به اوضاع خود و تیمشان پرداختند.

ژوزه مورینیو ، سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید ، پیش‌بینی‌های مبتنی بر هوش مصنوعی درباره شانس قهرمانی این باشگاه در لیگ قهرمانان اروپا را بی‌اساس و ناراضی‌کننده توصیف کرد. او در واکنش به گزارش اخیر مبنی بر ۱۰.۶۹ درصدی بودن شانس رئال مادرید برای فتح جام، با لحنی قاطع اعلام نمود که هوش مصنوعی در تحلیل این رویدادهای پیچیده ورزشی دچار خطای محض است. مورینیو تاکید کرد که عوامل انسانی و فنی، از جمله مصدومیت‌ها و محرومیت‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای دارند که الگوریتم‌ها قادر به درک دقیق آن نیستند. این سرمربی ایتالیایی معتقد است تا لحظات پایانی، هیچ چیز در رقابت‌های اروپایی قطعی نیست.

نقش مصدومیت‌ها و محرومیت‌ها در سرنوشت رقابت‌ها

مورینیو با استناد به مثال‌های عینی از سایر تیم‌های مدعی، چرایی بی‌دقتی هوش مصنوعی را شرح داد. او به مصدومیت هری کین در بایرن مونیخ و غیبت خویچا کواراتسخلیا و دزیره دوئه در پاری‌سن‌ژرمن اشاره کرد که هر کدام می‌توانند موازنه قدرت را تغییر دهند. همچنین، خطر محرومیت بازیکنان به دلیل انباشته شدن کارت‌های زرد به عنوان عاملی بالقوه برای از دست رفتن دیدارهای سرنوشت‌ساز مطرح شد. سرمربی رئال مادرید یادآور شد که اگرچه عده‌ای این تیم را جزو مدعیان اصلی می‌دانند، اما عوامل غیرقابل پیش‌بینی زیادی در این مسیر دخیل هستند و هنوز فاصله زیادی تا مشخص شدن شرایط نهایی باقی است.

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اهداف رئال مادرید و همبستگی رختکن

در بخش دیگری از صحبت‌هایش، ژوزه مورینیو بر هدف مشخص تیم خود برای صعود مستقیم به مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا و دوری از پلی‌آف تمرکز کرد. او با اشاره به ۱۵ امتیاز فعلی تیم، ابراز امیدواری کرد که با کسب سه یا چهار امتیاز دیگر، این هدف محقق شود. مورینیو در خصوص فضای رختکن رئال مادرید تاکید کرد که هیچ مشکلی در میان بازیکنان وجود ندارد و همه برای حضور در ترکیب اصلی تلاش می‌کنند. او با اشاره به رقابت وینیسیوس جونیور و یان دیومانده، بیان کرد که غرور فردی باید در اولویت جمعی قرار گیرد و اگر یکی از بازیکنان گل بزند، این افتخار متعلق به رئال مادرید است.

افشاگری‌های تلخ فلورنسیا مرکاو درباره دیه‌گو گواچی

در پی دیگر، فلورنسیا مرکاو، بازیکن ۳۲ ساله آرژانتینی، در نخستین گفت‌وگوی علنی خود با سی‌ان‌ان از تجربیات دردناک دوران حضورش در ریورپلاته تحت هدایت دیه‌گو گواچی پرده برداشت. مرکاو گفت که تنها یک هفته پس از پیوستن به باشگاه در سال ۲۰۱۴، پیامکی از گواچی دریافت کرد که در آن خواسته می‌شد عکس‌های برهنه بفرستد. او توضیح داد که پس از پاک کردن پیام‌ها و مقاومت در برابر این خواسته‌ها، با رفتارهای خشونت‌آمیزتری مواجه شد؛ رفتاری که در تمرینات با گرفتن او از پشت و تهدید به کشتن او و خانواده‌اش همراه بود. این فشارهای روانی و فیزیکی منجر به تصمیم مرکاو برای اقدام به خودکشی شد، زیرا احساس کرد دیگر نمی‌تواند این شرایط را تحمل کند.

ابعاد حقوقی و سیاسی پرونده دیه‌گو گواچی

این پرونده اکنون وارد مراحل پیچیده حقوقی و سیاسی شده است. فلورنسیا مرکاو اکنون یکی از پنج بازیکنی است که شکایت جدیدی علیه دیه‌گو گواچی در فیفا ثبت کرده‌اند. پیش‌تر، در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، پنج بازیکن دیگر از جمله گابریلا گارتون نیز شکایت مشابهی داشته‌اند. اگرچه کمیته تحقیقات فیفا در سال ۲۰۲۱ نقض منشور اخلاقی را تایید کرد، اما شعبه قضایی کمیته اخلاق به دلیل کافی نبودن شواهد، گواچی را تبرئه کرد. گارتون در واکنش به این حکم به سی‌ان‌ان گفته بود که اگر شهادت پنج بازیکن کافی نیست، چه چیزی نیاز است. اکنون آندره‌آ گواچی، همسر دیه‌گو گواچی، با استناد به این تبرئه، در تدوین لایحه‌ای مشارکت کرده که مجازات زندان برای اتهام‌زنی دروغین در پرونده‌های خشونت جنسی را تشدید می‌کند. منتقدان هشدار داده‌اند که این لایحه در دولت راست‌گرای خاویر میلی، حقوق زنان را تضعیف می‌کند.

تحلیل مالک تراکتور از عملکرد تیم و مسائل خارجی

در بخش دیگری از اخبار ورزشی، مالک باشگاه تراکتور درباره عملکرد این تیم در لیگ نخبگان آسیا و لیگ برتر توضیحاتی ارائه داد. او اشاره کرد که در لیگ برتر نتایج خوبی گرفته‌اند، اما در آسیا عملکرد مورد انتظار حاصل نشده است. مالک تراکتور انتخاب عمان به عنوان میزبان را اشتباه صددرصدی خود دانست و به مشکلات سفر بازیکنان اشاره کرد. او توضیح داد که بازیکنان در مدت سه روز حدود ۴۰ ساعت در مسیر سفر و جابه‌جایی بودند که این موضوع تاثیر منفی بر عملکرد تیم گذاشته است. با این حال، او از کادر فنی و بازیکنان حمایت کرد و گفت که با سرمربی و مدیرعامل برای تقویت تیم در نیم‌فصل صحبت خواهد کرد.