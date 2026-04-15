کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با صدور بیانیه‌ای خواستار لغو پیمان نظامی بولیوی با ایران شد و این اقدام را ضربه‌ای دیگر به جمهوری اسلامی ارزیابی کرد. همزمان، یک قانون‌گذار آمریکایی در واکنش به صدور حکم اعدام برای بیتا همتی، از عدم پاسخگویی رژیم ایران به مذاکرات و تنها واکنش به قدرت سخن گفت. در سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، ضمن اعلام آمادگی برای هر سناریوی احتمالی در جنگ با ایران، بر همسویی اهداف تل‌آویو و واشنگتن در مورد برچیدن برنامه هسته‌ای ایران و باز شدن تنگه هرمز تأکید کرد و از تمرکز نبرد بر بنت جبیل، پایتخت حزب‌الله در جنوب لبنان خبر داد. نتانیاهو همچنین از مذاکرات با لبنان برای برچیدن حزب‌الله و برقراری صلح پایدار از طریق قدرت خبر داد.

در تحولی تازه در عرصه روابط بین‌الملل، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با صدور بیانیه‌ای قاطع، خواستار لغو فوری پیمان نظامی میان بولیوی و جمهوری اسلامی ایران شده است. این اقدام که از سوی قانون‌گذاران برجسته آمریکا یی صورت گرفته، ضربه‌ای دیگر به پیکره رژیم ایران و تلاش‌های منطقه‌ای آن تلقی می‌شود. به باور تحلیلگران، این موضع‌گیری نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌ها در واشنگتن نسبت به گسترش نفوذ ایران در آمریکا ی جنوبی و پیوندهای نظامی بالقوه میان دو کشور است.

لغو این پیمان می‌تواند به انزوای بیشتر تهران و محدود شدن دامنه فعالیت‌های منطقه‌ای آن منجر شود. در همین راستا، یکی از قانون‌گذاران برجسته آمریکایی در واکنش به صدور حکم اعدام برای بیتا همتی، فعال حقوق زنان، اظهار داشت که جمهوری اسلامی ایران به گفتگو و دیپلماسی واکنشی نشان نمی‌دهد، بلکه تنها به قدرت و فشار پاسخگو است. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که فشارهای بین‌المللی بر ایران در زمینه حقوق بشر و پرونده هسته‌ای افزایش یافته است. این قانون‌گذار آمریکایی معتقد است که اقدامات نمایشی و صدور احکام سنگین علیه فعالان مدنی، نشان‌دهنده رویکرد اقتدارگرایانه حکومت ایران و عدم تمایل آن به پذیرش اصلاحات و فشارهای خارجی است. او تأکید کرد که جامعه جهانی باید با اتخاذ رویکردی قاطع‌تر، رژیم ایران را به رعایت موازین بین‌المللی و حقوق بشر وادار کند. همزمان با این تحولات، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در اطلاعیه‌ای که توسط وزارت خارجه این کشور منتشر شد، به تشریح وضعیت جنگ با جمهوری اسلامی ایران پرداخت. وی با اذعان به اینکه هنوز برای پیش‌بینی پایان یا مسیر دقیق این جنگ بسیار زود است، تأکید کرد که اسرائیل برای هر سناریوی احتمالی، به‌ویژه در مواجهه با احتمال از سرگیری جنگ، آماده است. نتانیاهو در ادامه افزود که ایالات متحده آمریکا به طور مداوم اسرائیل را در جریان تماس‌های خود با جمهوری اسلامی قرار می‌دهد و اهداف دو کشور در این زمینه کاملاً همسو است. وی مشخصاً به سه هدف اصلی اشاره کرد: خروج مواد غنی‌شده از ایران، از بین بردن ظرفیت غنی‌سازی در داخل ایران، و باز شدن تنگه هرمز. این اظهارات نشان‌دهنده هماهنگی راهبردی میان اسرائیل و آمریکا در قبال برنامه هسته‌ای ایران و تهدیدات منطقه‌ای این کشور است. نخست وزیر اسرائیل همچنین به تمرکز نبرد بر شهر بنت جبیل، که آن را پایتخت حزب‌الله در جنوب لبنان نامید، اشاره کرد. او خاطرنشان کرد که این منطقه همان جایی است که حسن نصرالله، رهبر سابق حزب‌الله، ۲۶ سال پیش با ادعای اینکه «اسرائیل تار عنکبوت است»، سخنرانی کرده بود. این اشاره به بنت جبیل، نمادی از تقابل تاریخی و ایدئولوژیک میان اسرائیل و حزب‌الله لبنان است و نشان می‌دهد که اسرائیل عملیات نظامی خود را با هدف تضعیف و نابودی زیرساخت‌های حزب‌الله در این منطقه متمرکز کرده است. نتانیاهو در بخش دیگری از سخنان خود، از مذاکرات جاری با دولت لبنان خبر داد و دو هدف اصلی این مذاکرات را برشمرد: «یکی برچیدن حزب‌الله و دیگری صلح پایدار. صلح از طریق قدرت.» این جمله پایانی، تاکیدی است بر رویکرد امنیتی و نظامی اسرائیل که معتقد است تنها از طریق اعمال قدرت و بازدارندگی می‌توان به صلح پایدار دست یافت. هدف برچیدن حزب‌الله، به وضوح نشان‌دهنده عزم اسرائیل برای مقابله با تهدیدات ناشی از این گروه شبه‌نظامی و پایان دادن به حضور نظامی آن در مرزهای شمالی اسرائیل است. این مذاکرات، اگرچه با احتیاط از سوی اسرائیل مطرح می‌شود، اما بیانگر یک استراتژی پیچیده در منطقه خاورمیانه است که در آن، مسائل امنیتی، سیاسی و نظامی در هم تنیده شده‌اند. روند تحولات در منطقه و واکنش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که بحران موجود در منطقه، ابعاد گسترده‌ای یافته و نیازمند راهکارهای دیپلماتیک و فشارهای چندجانبه است تا بتوان به ثبات و امنیت پایدار دست یافت. وضعیت کنونی، نه تنها برای بازیگران منطقه‌ای، بلکه برای جامعه جهانی نیز چالش‌های جدی ایجاد کرده و پیامدهای آن فراتر از مرزهای خاورمیانه احساس خواهد شد





VOA Farsi صدای آمریکا / 🏆 17. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ایران اسرائیل آمریکا کنگره حزب‌الله بولیوی

United States Latest News, United States Headlines