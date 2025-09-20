مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در واکنش به فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط کشورهای اروپایی و تسهیل بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، موضع‌گیری کرد و بر عزم ایران برای مقاومت در برابر این تحریم‌ها تأکید کرد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها پیرامون برنامه هسته‌ای ایران همچنان ادامه دارد.

یک روز پس از آنکه رأی‌گیری در شورای امنیت، بازگشت تحریم ‌های سازمان ملل علیه ایران را تسهیل کرد، مسعود پزشکیان ، رئیس‌جمهور ایران ، با اشاره به این موضوع گفت که «دیشب نشستند که اسنپ‌بک را برگردانند اما راه را می‌بندند.» او تأکید کرد که «اینها نمی‌توانند جلوی ما را بگیرند.» آقای پزشکیان این سخنان را در جریان سخنرانی خود برای مدال‌آوران المپیادهای علمی ۲۰۲۵ بیان کرد.

او با اشاره به تأسیسات هسته‌ای ایران، به‌ویژه نطنز و فردو، تصریح کرد: «نطنز و فردو را می‌توانند بزنند، غافل از اینکه این انسان‌ها هستند که نطنز و مهم‌تر از نطنز را می‌سازند و خواهند ساخت‌.» این اظهارات پس از آن مطرح شد که کشورهای اروپایی، با اشاره به عدم پایبندی ایران به تعهدات مندرج در توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ (برجام)، اعلام کردند که بند مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک را فعال کرده‌اند. بر اساس این بند، تحریم‌های تعلیق‌شده سازمان ملل علیه ایران، طی یک دوره ۳۰ روزه دوباره فعال می‌شوند. لازم به ذکر است که شورای امنیت نیز اخیراً با تعلیق مجدد این تحریم‌ها مخالفت کرده بود. برجام با هدف نظارت بر توسعه برنامه هسته‌ای ایران و اطمینان از عدم دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای منعقد شد. اما کشورهای اروپایی، ایران را به عدم همکاری کافی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و عدم شفافیت متهم کرده‌اند. در همین راستا، خبرگزاری دولتی ایرنا نیز با انتشار بخش‌هایی از سخنان آقای پزشکیان، نوشت: «ما هرگز در برابر زیاده‌خواهی‌ها تسلیم نشده و سرخم نخواهیم کرد.» این موضع‌گیری در حالی صورت می‌گیرد که تنها چند روز دیگر، در صورت عدم دستیابی به توافق جدید بین ایران و کشورهای غربی، تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران به اجرا گذاشته خواهد شد. این تحریم‌ها که دامنه گسترده‌ای را شامل می‌شود، واردات و صادرات تسلیحات، ممنوعیت غنی‌سازی اورانیوم، و محدودیت در برنامه موشکی (به‌ویژه موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای) را در بر می‌گیرد. تحریم‌های سازمان ملل که بر اساس بند هفتم منشور ملل متحد برای ایران در نظر گرفته شده‌اند، شامل مسدود کردن دارایی‌ها و محدودیت‌های سفر برای افراد و نهادهای ایرانی نیز می‌شود. اظهارات رئیس‌جمهور در حالی ایراد می‌شود که هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار است سه‌شنبه اول مهرماه (۲۳ سپتامبر) آغاز شود. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها در روابط بین‌المللی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران همچنان رو به افزایش است و تلاش‌ها برای دستیابی به راه‌حلی دیپلماتیک همچنان ادامه دارد. تحلیلگران معتقدند که فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها، می‌تواند پیامدهای جدی برای اقتصاد ایران و همچنین چشم‌انداز توافق هسته‌ای داشته باشد. این تحریم‌ها نه‌تنها بر بخش انرژی و تجارت ایران تأثیرگذار خواهد بود، بلکه می‌تواند بر دسترسی ایران به فناوری‌های پیشرفته و سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز اثر منفی بگذارد. از سوی دیگر، ایران نیز بارها تأکید کرده است که در برابر این تحریم‌ها مقاومت خواهد کرد و به توسعه برنامه هسته‌ای خود ادامه خواهد داد. این موضع‌گیری‌ها نشان‌دهنده پیچیدگی و دشواری‌های موجود در مسیر حل‌وفصل این بحران است. با توجه به این شرایط، مذاکرات و رایزنی‌های دیپلماتیک برای یافتن راه‌حلی پایدار و قابل قبول برای همه طرف‌ها بیش از پیش اهمیت می‌یابد. جامعه جهانی نیز نظاره‌گر این تحولات است و امیدوار است که طرفین با خویشتن‌داری و از طریق گفت‌وگو، به راه‌حلی دست یابند که صلح و ثبات را در منطقه تضمین کند





