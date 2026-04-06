در پی حملات گسترده و کشته شدن مجید خادمی، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، تنشها در خاورمیانه افزایش یافته و واکنشهای بینالمللی به دنبال داشته است. همزمان، دونالد ترامپ، رییسجمهور سابق آمریکا، ضمن تهدید جمهوری اسلامی، از مردم ایران خواست تا علیه حکومت قیام کنند. این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این تحولات و پیامدهای احتمالی آن میپردازد.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در واکنش به کشته شدن مجید خادمی، رییس این سازمان، اعلام کرد ضربه انتقامی بزرگ ذیل عملیات انتقام خردکننده در انتظار آمران و عاملان این جنایت خواهد بود. کانال تلگرام منتسب به مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، پیامی منتشر کرد که در آن کشته شدن خادمی به فرماندهان این نهاد امنیتی تسلیت گفته شده و تاکید شده که ترور او خللی در این نهاد ایجاد نخواهد کرد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که دانشگاههای کانادا در واکنش به جنگ در خاورمیانه، حمایتهایی ویژه برای دانشجویان ایرانی در نظر گرفتهاند. انجمنهای دانشجویی ایرانیان نیز در تسهیل این اقدامات نقش داشتهاند. مهسا مرتضوی، خبرنگار ایراناینترنشنال، در گزارش خود به این موضوع پرداخته و به نقل از دو دانشجوی ایرانی دانشگاه یورک اشاره میکند که ماشین سرکوب جمهوری اسلامی فقط فرمانده خود را از دست نداده است. این گزارش تاکید میکند که از دبیر شورای عالی امنیت ملی تا رییس ستادکل نیروهای مسلح و از فرمانده سپاه تا پایگاه بسیج و کلانتریها، در این مدت هدف قرار گرفتهاند.\ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد که یک شبانهروز حملات شدید در ایران را به پایان رسانده و در این عملیات، زیرساختهای مرکزی بیشتری از سپاه پاسداران هدف قرار گرفتهاند. براساس این گزارش، از جمله اهداف این حمله، سایت مرکزی سپاه پاسداران در تهران بود که توسط نیروهای مسلح مسئول سرکوب جمعیت غیرنظامی در ایران استفاده میشد. همچنین زیرساختهای مرکزی دیگری در ستاد سپاه پاسداران و مقر نیروی هوایی سپاه در تهران هدف قرار گرفتند. در این میان، کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بینالمللی پول، هشدار داد که تداوم جنگ در خاورمیانه چشمانداز اقتصاد جهانی را تضعیف کرده و به افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی منجر خواهد شد. جورجیوا اعلام کرد که اگر جنگی در کار نبود، این نهاد انتظار داشت پیشبینی رشد اقتصادی جهانی را اندکی افزایش دهد، اما اکنون شرایط تغییر کرده است. او گفت: اگر این جنگ وجود نداشت، شاهد افزایش جزئی در پیشبینی رشد بودیم. اما اکنون همه مسیرها به سمت افزایش قیمتها و کاهش رشد حرکت میکنند. بر اساس برآوردهای پیشین صندوق، رشد اقتصاد جهانی قرار بود در سال ۲۰۲۶ به ۳.۳ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۳.۲ درصد برسد، اما به گفته جورجیوا، حتی در صورت پایان سریع درگیریها نیز پیشبینی رشد کاهش و تورم افزایش خواهد یافت. مدیرعامل صندوق بینالمللی پول همچنین از دریافت درخواستهای کمک مالی از سوی برخی کشورها خبر داد، بدون آنکه نامی از آنها ببرد، و گفت این نهاد آماده است برنامههای وامدهی خود را برای پاسخگویی به نیازها تقویت کند.\همزمان با این تحولات، گزارشهایی از وقوع انفجارهایی در نقاط مختلف ایران منتشر شده است. طبق این گزارشها، صدای انفجار در آبادان، آباده، اردبیل، ارومیه، بوشهر، بندرعباس، تهران، جاسک، چابهار، خرمشهر، خوی، رباطکریم، رودسر، شیراز، شهربابک، عسلویه، قشم، کلاچای، کنگان، کنارک، گلهدار، لنگرود، مرودشت، نجفآباد، نطنز، هشتگرد و یزد شنیده شده است. جمعیت هلالاحمر نیز گزارش داد که از بامداد دوشنبه نقاطی در جاجرود، حوالی بلوار هجرت، شهرستان بهارستان، شهریار، حوالی پیروزی و دانشگاه صنعتی شریف در تهران و نیز مناطقی در نظرآباد البرز، گچان ایلام، مهران، بندر دیلم، بندر لنگه، جزیره نگین، آبادان، هفتگل، بروجرد و جاده درود به خرمآباد هدف حملات قرار گرفتهاند. در این میان، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در واکنش به اظهارات ترامپ درباره حمله به زیرساختها اعلام کرد که حتی اگر برخی زیرساختهای غیرنظامی به عنوان اهداف نظامی شناخته شوند، حمله به آنها همچنان ممنوع است اگر خطر آسیب جانبی بیش از حد به غیرنظامیان وجود داشته باشد. دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، نیز در اظهاراتی گفت که در صورت اعلام آتشبس، مردم ایران باید علیه حکومت قیام کنند. او بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی ۱۰ روز فرصت داشته و تا فردا مهلت دارد و در غیر این صورت پل و نیروگاه نخواهد داشت. ترامپ در ادامه گفت که ما برای ایران برنامه داریم، همه چیز از قبل بررسی و طراحی شده است و تصمیمگیرندگان بر اساس برنامه عمل میکنند. او همچنین گفت که جمهوری اسلامی باید با ایالات متحده به توافقی برسد که تا مهلت سهشنبه برای او قابل قبول باشد، و عبور آزاد نفت از تنگه هرمز باید بخشی از آن باشد. ترامپ تهدید کرد که در غیر این صورت همه پلها و نیروگاهها در ایران نابود خواهد شد، و در پایان گفت که در صورت نیاز، آمریکا میتواند در بازسازی ایران کمک کند
ایران آمریکا ترامپ سپاه پاسداران جنگ اقتصاد جهانی